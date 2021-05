Mamy 6 431 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby odnotowano 510 zgonów z powodu Covid-19. Bundestag przy aprobacie większości posłów przyjął rządowy plan zwalniania osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 z przestrzegania wielu obostrzeń epidemicznych. W Szwecji liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 przekroczyła milion. Badania pokazują, że prawie jedna czwarta z ponad 10 mln mieszkańców kraju ma przeciwciała. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u 154,46 mln ludzi na świecie, a ponad 3,23 mln zakażonych zmarło. Najważniejsze informacje na temat walki z pandemią w kraju i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

W Nepalu w szybkim tempie rośnie liczba przypadków zakażeń koronawirusem, co budzi obawy, że może się powtórzyć sytuacja z pandemią Covid-19 w Indiach. Szpitale są zatłoczone, rząd prosi o pomoc inne kraje - informuje w czwartek CNN.



Obecnie w Nepalu dochodzi do 20 przypadków Covid-19 na 100 tysięcy osób, mniej więcej tyle samo, co w Indiach przed dwoma tygodniami. Miesiąc temu w tym liczącym 31 mln osób kraju występowało dziennie około 100 przypadków zakażeń. Obecnie jest ich ponad 8600.



W ostatni weekend 44 procent przeprowadzonych testów na koronawirusa w Nepalu dało wynik pozytywny - podała Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, ostrzegając przed zbliżającym się kryzysem w tym kraju.

O godz. 21:00 ruszyła rejestracja w masowych punktach szczepień organizowanych przez m.st. Warszawa. Punkty zostaną otwarte 14 maja o godz. 8 i będzie ich cztery, a największy powstał na Stadionie Legii.

Jak przekazał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, jest sporo wolnych terminów na szczepienie.



Na Uniwersytecie Warszawskim w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej powstaje uniwersytecki punkt szczepień przeciw Covid-19. Szczepienia rozpoczną się na przełomie maja i czerwca. Można zapisać się na nie do 10 maja. Mogą to zrobić m.in. pracownicy i studenci uczelni.



Ponad 600 tys. osób zostało zaszczepionych na koronawirusa w ciągu ostatnich 24 godzin - poinformował francuski minister zdrowia Olivier Veran. To rekord od początku kampanii szczepień we Francji.



Ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 21 712 osób. W szpitalach zmarło 222 chorych na Covid-19; liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 105 879 od początku pandemii.

20:52 Dom sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty objęty kwarantanną

Dom sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie został objęty kwarantanną i jest pod nadzorem sanepidu. Jedzenie i niezbędne środki do życia dostarczają pod dom zaprzyjaźnieni wolontariusze - powiedział Jakub Troszyński, dyrektor biura prasowego diecezji warszawsko-praskiej.





Jedna czwarta mieszkańców Włoch otrzymała co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19; ponad 70 procent osób w wieku ponad 80 lat jest już po dwóch dawkach - poinformowała fundacja medyczna Gimbe. Sytuacja epidemiczna w kraju poprawia się.

Liczba zaszczepionych przekroczyła we Włoszech 22 miliony. Po dwóch dawkach lub preparacie jednodawkowym jest 6,7 miliona osób.

W Rosji zarejestrowano oficjalnie szczepionkę Sputnik Light - uproszczoną i jednodawkową wersję szczepionki przeciw Covid-19, Sputnik V. Producent - Rosyjski Fundusz Inwestycji Zagranicznych (RFPI) - ocenia skuteczność preparatu na prawie 80 procent.



Prezydent Rosji Władimir Putin porównał rosyjskie szczepionki przeciwko Covid-19 do kałasznikowa, jeśli chodzi o niezawodność. W odróżnieniu od preparatów zachodnich rosyjskie szczepionki wykorzystują sprawdzone technologie - ocenił.



Holenderskim naukowcom udało się wyszkolić pszczoły, aby w kilka sekund wykrywały Covid-19. Jak twierdzą badacze, owady można tego nauczyć - podobnie jak tresuje się psy.



W październiku mają się pojawić na unijnym rynku zatwierdzone leki przeciw Covid-19. Unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides przedstawiła strategię rozwoju środków terapeutycznych. Ma ona uzupełnić strategię szczepień przeciw Covid-19.





To sygnał alarmowy, wskazujący, że mamy poważny problem w kraju z gotowością do szczepienia - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, komentując uchwałę o obowiązkowych szczepieniach przeciw Covid-19 przyjętą przed tamtejszą radę miasta. Jak dodał, uchwała została podjęta z jego poparciem. Czy mieliśmy świadomość, że ta decyzja wywoła emocje? Pewnie tak. Czy mieliśmy świadomość, że takie duże? Raczej nie - przyznał wałbrzyski włodarz.



Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu do 23 maja prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, gdy nie będzie możliwości zapewnienia przez placówkę opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi - poinformowała w minister rodziny Marlena Maląg.





W Szwecji liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 przekroczyła milion. Badania pokazują, że prawie jedna czwarta z ponad 10 mln mieszkańców kraju ma przeciwciała. Według prognozy szczepienia przyczynią się do znacznego ograniczenia epidemii latem.



W ciągu ostatniej doby liczba zakażeń wzrosła w Szwecji o 6526 do 1 002 121, odnotowano także siedem kolejnych zgonów. Ogólna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wynosi 14 158.



Zaprezentowane przez szwedzkie władze zdrowotne wyniki badań dawców krwi pokazują, że 22 proc. z nich wytworzyło przeciwciała w sposób naturalny, chorując na Covid-19 w ciągu ostatniego roku.

Bundestag przy aprobacie większości posłów przyjął rządowy plan zwalniania osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 z przestrzegania wielu obostrzeń epidemicznych.



DPA przekazała, że oznacza to, że jeśli w piątek Bundesrat, senat federalny, zaakceptuje tę rządową regulację, ulgi będą mogły wejść w życiu już w weekend. Za planem opowiedziały się w Bundestagu partie CDU (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna), CSU (Unia Chrześcijańsko-Społeczna), SPD (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) a także Zieloni i Lewica. FDP wstrzymała się od głosu, zaś AfD była przeciwko.



Według regulacji, zaszczepieni przeciwko Covid-19 oraz ozdrowieńcy będą mogli robić rzeczy, które dotychczas zarezerwowane były dla osób posiadających negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Będą też mogli bez żadnych limitów spotykać się z osobami, które jeszcze się nie szczepiły - ma to szczególne znaczenie dla regionów, gdzie dzienne liczby zakażeń koronawirusem są wysokie, a liczba kontaktów międzyludzkich ograniczona.

"Kampania szczepień przeciwko Covid-19 w UE to sukces"; obecnie co sekundę szczepionych jest 30 Europejczyków, trzy miliony osób dziennie - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, otwierając zdalną konferencję Stan Unii w czwartek.

Wszystkie badania wskazują, że ozdrowieńcy mają odporność na zachorowanie w przedziale od trzech do sześciu miesięcy. Nie mamy żadnych przewartościowujących dowodów naukowych, więc nie podejmujemy nowych decyzji w tej sprawie - mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.



Minister zdrowia Adam Niedzielski w czwartek poinformował, że dotychczas nie podjęto decyzji w sprawie szczepień przeciw Covid-19 wśród nastolatków. Na pewno będziemy się przygotowywali do tego, ale na razie realizujemy priorytety szczepienia dorosłych - powiedział.







Obecność 11 wariantów koronawirusa, w tym dwa uznawane obecnie za tzw. warianty alarmowe, stwierdzili w populacji województwa śląskiego naukowcy z Laboratorium Genetycznego Gyncentrum w Sosnowcu. Informacje te podał na konferencji prasowej także minister zdrowia Adam Niedzielski.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski porozumiał się z firmą Pfizer i jej niemieckim partnerem BioNTech w sprawie dostarczenia szczepionek na Covid-19 dla członków reprezentacji olimpijskich i paraolimpijskich na tegoroczne igrzyska w Tokio.



Producenci preparatu zapowiedzieli, że pierwsze dostawy do krajów uczestniczących w tych imprezach planowane są na końcówkę maja. Zawodnicy oraz ich sztaby mają otrzymać drugą dawkę szczepionki przed planowanym na 23 lipca rozpoczęciem igrzysk.



Rządy niektórych krajów, w tym Polski, Niemiec, Francji czy Włoch, zapowiedziały już wcześniej, że zaszczepią wszystkich członków misji olimpijskiej.

Co najmniej tydzień po szczepieniu drugą dawką nabywamy maksymalnej odporności przeciw koronawirusowi - tak przekonują w rozmowie z RMF FM epidemiolodzy. Wraz z coraz szerszą akcją szczepień przeciw Covid-19 porządkujemy informacje, co dzieje się po tym, gdy dostajemy szczepionkę.



Lato może być koszmarem z uwagi na powrót pandemii, a harmonogram luzowania obostrzeń sanitarnych we Francji podyktowany jest względami politycznymi i zbyt optymistyczny - oceniła epidemiolog i szefowa oddziału chorób zakaźnych szpitala św. Antoniego w Paryżu Karine Lacombe.

We Francji "paszport sanitarny" obowiązywać będzie też turystów zagranicznych. Wszyscy będą musieli go okazać, wchodząc do kina, teatru lub na stadion, tak samo jak na targach i wystawach gromadzących ponad 5 tys. osób.

Szczepionka Pfizera jest skuteczna przeciwko wariantom koronawirusa z RPA i Wielkiej Brytanii. Z kolei preparat Moderny w trzeciej dawce chroni przed wariatem południowoafrykańskim i brazylijskim - stwierdzają eksperci, powołując się na najnowsze badania.

Mamy 6 431 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby odnotowano 510 zgonów z powodu Covid-19.





Ośrodek badań nad preparatami immunobiologicznymi im. Michaiła Czumakowa Rosyjskiej Akademii Nauk ocenił na podstawie badań wśród 600 osób, że szczepionka przeciw polio, czyli porażeniu dziecięcemu (chorobie Heinego-Medina) jest skuteczna przeciw Covid-19.



Obecność 11 wariantów koronawirusa, w tym dwa uznawane obecnie za tzw. warianty alarmowe, stwierdzili w populacji województwa śląskiego naukowcy z Laboratorium Genetycznego Gyncentrum w Sosnowcu.

Obok najpopularniejszego obecnie w Polsce wariantu brytyjskiego B.1.1.7, w trzech przebadanych próbkach naukowcy stwierdzili obecność wariantu brazylijskiego (P.1).

We wtorek Ministerstwo Zdrowia podało, że w Katowicach obecny jest także wariant indyjski, którym zakażone są zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty.

W ciągu ostatniej doby w Indiach zgłoszono kolejny rekord: 412 262 zakażenia koronawirusem i 3980 zgonów. Druga fala epidemii Covid-19 "zalewa system opieki zdrowotnej" i rozprzestrzenia się z miast na rozległe tereny wiejskie - pisze Reuters.

Według danych indyjskiego ministerstwa zdrowia liczba zakażeń koronawirusem w drugim najludniejszym kraju świata przekroczyła w czwartek 21 milionów, a liczba zmarłych w związku z Covid-19 sięgnęła 230 168. Eksperci medyczni twierdzą, że rzeczywista liczba zachorowań w Indiach może być od pięciu do dziesięciu razy większa niż oficjalne dane.

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn chce, by szczepionka przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca dostępna była dla wszystkich chcących się zaszczepić obywateli, bez stosowania w tym przypadku zasady grup priorytetowych.

Dodał, że chciałby ponadto uelastycznić czas podania drugiej dawki preparatu AstraZeneki, na którą obecnie czeka się 12 tygodni.

Jak przypomina agencja dpa, po wykryciu przypadków zakrzepicy żył u młodszych osób zaszczepionych tym specyfikiem obecnie w Niemczech jest on podawany osobom powyżej 60. roku życia. Z drugiej strony, wielu młodych Niemców zgłasza chęć zaszczepienia się właśnie tym produktem, ale nie mogą tego zrobić ze względu na obowiązywanie grup priorytetowych.

Rząd wstrzymuje decyzję o przyznaniu osobom zaszczepionym dodatkowych, daleko idących uprawnień. Gabinet Mateusza Morawieckiego nie chce więc iść śladem wielu zachodnich rządów, które ogłaszają zachęty dla zaszczepionych.





Zniesienia nakazu noszenia maseczek na świeżym powietrzu przesądzone. Przepisy w tej sprawie pojawią się już dziś w rozporządzeniu przygotowywanym przez Ministerstwo Zdrowia.





Zgodnie z harmonogram szczepień dziś przyszła kolej na rejestrację osób w wieku 28 i 29 lat, które w I kwartale nie zgłosiły chęci zaszczepienia. To urodzeni w latach 1992-1993. Od piątku mogą się zapisać trzy kolejne roczniki.

Koncern farmakologiczny Moderna poinformował, że trzecia dawka jego szczepionki przeciw Covid-19 i jego innej, eksperymentalnej szczepionki zwiększa odporność na brazylijski i południowoafrykański wariant koronawirusa. Moderna bada też preparat łączący oba te specyfiki.