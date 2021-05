Polski rząd wstrzymuje się z decyzjami o przyznaniu zaszczepionym przeciwko Covid-19 dodatkowych, daleko idących uprawnień. Na ogłoszenie takich przywilejów zdecydowało się już wiele krajów.

W Polsce decyzji o przyznaniu zaszczepionym szerszych przywilejów nie ma, bowiem - jak donosi dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda - Mateusz Morawiecki i jego ministrowie przestraszyli się antyszczepionkowców: chcą uniknąć oskarżeń o nierówne traktowanie zaszczepionych i niezaszczepionych czy wręcz o segregowanie ludzi.

Na taką nową awanturę rząd nie ma ochoty - nie ma więc również daleko idących przywilejów dla zaszczepionych.

Na co mogą liczyć zaszczepieni?

Wczoraj Krzysztof Berenda donosił, że zaszczepieni nie będą wliczani do limitu gości na weselach, które wracają w ramach majowego luzowania obostrzeń.

Od 15 maja przyjęcia weselne będzie można organizować na otwartym powietrzu z udziałem maksymalnie 25 osób, od 29 maja natomiast: w pomieszczeniach zamkniętych i z limitem maksymalnie 50 uczestników.

I tu pojawi się bonus: oprócz tych najpierw 25, a potem 50 osób na wesele można będzie zaprosić dowolną liczbę gości zaszczepionych.

Chodzi o osoby, które przyjęły obie dawki preparatów Pfizera, Moderny lub AstryZeneki albo jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson.

Zasada niewliczania zaszczepionych do limitu gości dotyczyć ma także innych imprez okolicznościowych: np. przyjęć komunijnych, chrzcin czy spotkań firmowych.

Wcześniej z takiego ułatwienia mogliśmy skorzystać np. w czasie Wielkanocy.

Jak przypominał wówczas minister zdrowia Adam Niedzielski, dla spotkań i imprez w domach limit to 5 uczestników, ale do tego limitu "nie są zaliczane osoby, które odbyły szczepienie".

Takie osoby zwolnione są również z obowiązku kwarantanny po przyjeździe do Polski.

Niemcy, USA, Węgry wprowadziły szerokie przywileje dla zaszczepionych

W wielu innych krajach przywileje dla zaszczepionych przeciwko Covid-19 są albo wkrótce będą znacznie szersze.

Np. w Niemczech zaszczepieni nie będą już musieli mieć negatywnego wyniku testu na koronawirusa, by udać się na zakupy, do fryzjera czy na wycieczkę turystyczną, nie będzie ich również obowiązywać nocna godzina policyjna, będą za to mogli spotykać się prywatnie bez ograniczeń.

Na Węgrzech osoby zaszczepione mogą od kilku dni gościć w restauracjach i kawiarniach nie tylko na tarasach, ale i wewnątrz, mogą zatrzymywać się w hotelach i zabierać do nich dzieci, a także odwiedzać ogrody zoologiczne, muzea, teatry, kina i biblioteki, kluby fitness, pływalnie i lodowiska.

W Stanach Zjednoczonych ludzie w pełni zaszczepieni nie muszą nosić maseczek na świeżym powietrzu, o ile nie znajdują się w tłumie.

Grecja, Chorwacja i Słowenia zniosły z kolei w odniesieniu do zaszczepionych turystów obowiązek przedstawienia przy wjeździe na ich terytoria negatywnego wyniku testu na koronawirusa.