Minister zdrowia Adam Niedzielski w czwartek poinformował, że dotychczas nie podjęto decyzji w sprawie szczepień przeciw Covid-19 wśród nastolatków. "Na pewno będziemy się przygotowywali do tego, ale na razie realizujemy priorytety szczepienia dorosłych" – powiedział.

Punkt szczepień drive-thru przeciw Covid-19 w pobliżu szpitala tymczasowego na terenie Targów Kielce / Piotr Polak / PAP

W czwartek minister Niedzielski był pytany o możliwe szczepienia osób małoletnich. Szef MZ przyznał, że ta kwestia jest obecnie analizowana.

Przypomniał, że szczepionka BioNTech/Pfizer jest dopuszczona do stosowania u osób w wieku powyżej 16 lat. Europejska Agencja Leków (EMA) będzie oceniać wniosek w sprawie zatwierdzenia tego preparatu dla dzieci od 12 lat.



My na razie decyzji jeszcze nie podjęliśmy, bo mamy "do obsłużenia" przede wszystkim te grupy osób, które są najbardziej narażone na ryzyko, mówię tutaj o grupie 60+, ale też całej populacji osób dorosłych. Bo patrząc na statystyki hospitalizacji, widzimy, że one są w przypadku młodzieży do 18 roku życia bardzo niskie, to są hospitalizacje sporadyczne - powiedział.



Na pewno będziemy się przygotowywali do tego, ale na razie realizujemy priorytety szczepienia dorosłych - powiedział Niedzielski. Jak będziemy zbliżali się do końcówki maja i będziemy widzieli z jakim zaspokojeniem zapotrzebowania na szczepienie mamy do czynienia, to wtedy będziemy podejmowali decyzje co do następnych kroków w harmonogramie - dodał.

Szczepienia w Polsce

W Polsce w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19 jest 3 308 889 osób. Wykonano w sumie 12 614 827 zastrzyków - wynika z informacji na rządowej stronie poświęconej szczepieniom.

Pierwszą dawkę otrzymało 9 454 765 osób, a drugą 3 160 055. Dzienna liczba szczepień w ciągu ostatniej doby wyniosła 376 745.

Od początku szczepień w Polsce zanotowano 6 996 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym większość łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i bólem w miejscu wkłucia.