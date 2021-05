W październiku mają się pojawić na unijnym rynku zatwierdzone leki przeciw Covid-19. Unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides przedstawiła strategię rozwoju środków terapeutycznych. Ma ona uzupełnić strategię szczepień przeciw Covid-19.

W przyszłym miesiącu Komisja Europejska ma przedstawić pięć najbardziej obiecujących leków przeciw Covid-19, które zostaną wybrane do wspólnych unijnych zakupów. Jak ujawniła unijna komisarz, jest spore zainteresowanie wśród krajów UE tymi zakupami.

Do października mają zostać dopuszczone co najmniej trzy leki i ewentualnie dwa kolejne do końca roku. Pacjenci w Europie i na całym świecie powinni mieć dostęp do światowej klasy leków przeciwko Covid-19. Dlatego też wytyczyliśmy bardzo jasny cel: do października opracujemy i zatwierdzimy trzy nowe skuteczne środki terapeutyczne przeciwko Covid-19, które mogą zmienić przebieg tej choroby - powiedziała Kyriakides.

Jak przyznał w rozmowie z RMF FM rzecznik KE, jednym z preparatów jest lek oparty o przeciwciała monoklonalne. Kontrakty KE zamierza podpisać do końca roku. Dzięki procedurom o krótszych terminach administracyjnych zapewniony zostanie szybszy dostęp do leków - przekazał rzecznik KE.

Bruksela uważa, że leki przeciw Covid-19 zostały "nieco zapomniane". Najwięcej mówi się o szczepionkach - a leki są także niezbędne do powstrzymania pandemii - powiedział RMF FM rzecznik KE. Bruksela przeznacza więc 90 mln euro na przyspieszenie badań naukowych.

Oto zaprezentowane dzisiaj nowe działania w sprawie leków: