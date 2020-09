Gotowy jest prototyp polskiej szczepionki na koronawirusa. Przygotowali go między innymi naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Niebawem preparat zostanie podany myszom. Badacze sprawdzą, jaką odpowiedź immunologiczną wywołuje szczepionka.

(zdjęcie ilustracyjne) / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Zobacz również: Jest prototyp polskiej szczepionki na koronawirusa

Plan naukowców jest taki, aby zdrowi ochotnicy zostali zaszczepieni - w fazie testów - za pół roku. Takich osób ma być w sumie nawet 130 tysięcy, nie tylko z Polski - zapowiada immunolog profesor Andrzej Mackiewicz. Zgłaszają się do mnie ambasady niektórych krajów, na przykład Brazylii, którzy chcieliby testować mieszkańców na miejscu, w Brazylii. Takich kontraktów potrzebujemy - podkreśla naukowiec w rozmowie z RMF FM.

Badacze apelują do polskiego rządu, aby wsparł ten projekt. Samo uruchomienie linii produkcyjnej ma kosztować około kilkunastu milionów złotych.

Prototyp to już gotowa szczepionka, która wymaga charakterystyki i będzie przekazana do produkcji. Produkcja jest skomplikowana, musi przebiegać w warunkach aseptycznych, sterylnych, clean roomach, czystych pokojach. To tak zwana komórkowa szczepionka. Jest w niej zabity wirus, do niego dodane są tak zwane adjuwanty, nasz układ obronny ma nauczyć się je rozpoznawać i zapamiętać. Po kontakcie z prawdziwym wirusem, te mechanizmy mają się wybudzić i go niszczyć - tłumaczy profesor Andrzej Mackiewicz.

Najbliższe miesiące mają przynieść odpowiedzi między innymi na pytania, czy do nabycia odporności wystarczy tylko jednorazowe podanie szczepionki oraz jakie mogą ewentualne skutki uboczne szczepionki.

Zespół prof. Mackiewicza przygotowuje dokumentację dla Europejskiej Agencji Leków i FDA w USA z prośbą o zgodę m.in. na szybką ścieżkę legalizacyjną. Po przejściu audytów w Polsce, które przeprowadza Główny Inspektor Farmaceutyczny, będący agendą Europejskiej Agencji Leków, zespół będzie mógł rozpocząć fazę wytwarzania i badań szczepionki u ludzi.

Szczepionka CovidVax ma być podawana osobom zdrowym tak, aby zapobiec rozwojowi choroby Covid-19 po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.