„Mamy prototyp polskiej szczepionki na SARS-CoV-2. Przechodzimy do etapu charakterystyki molekularnej i przygotowań do badań klinicznych” – zapowiada onkolog i immunolog prof. Andrzej Mackiewicz. Wspólnie z grupą naukowców z Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pracuje on nad stworzeniem szczepionki na koronawirusa.

