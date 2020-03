Do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i przeżywania jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu – zaapelował przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki w orędziu wygłoszonym za pośrednictwem stacji telewizyjnych w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Wierni podczas mszy w Rzeszowie / PAP/Darek Delmanowicz /

W przesłaniu na trzecią niedzielę wielkiego postu, opublikowanym (w formie tekstu i nagrania wideo) na stronie internetowej krakowskiej kurii, metropolita zwraca uwagę, że ograniczenia, które w związku z koronawirusem nałożyły władze państwowe oraz kościelne, "to pewien ból dla wierzących, którzy chcieliby przeżyć niedzielę tak, jak nakazuje to trzecie przykazanie Dekalogu - "pamiętaj abyś dzień święty święcił".

Jest to także ból duszpasterzy, bo - ja zaznacza metropolita - "jak oni, niejako wbrew sobie, mają niektórym osobom zabraniać wejścia do kościoła?".



To jest wielka trudność. Stajemy przed problemem, jak przeżywać najbliższe niedziele, które powinny dla nas pozostać prawdziwie dniem Pańskim - mówi arcybiskup i podkreśla: Najważniejsze jest to, żeby zrozumieć iż te dotkliwe dla nas obostrzenia wynikają z zatroskania o to, aby koronawirus nie rozprzestrzeniał się i żeby to nieszczęście zarazy nie ogarniało coraz to nowych kręgów naszego społeczeństwa.



Wskazuje także na potrzebę odpowiedzialności, wzajemnego zrozumienia. Prosi, aby mimo pozostania w domach - o co wcześniej abp Jędraszewski zaapelował w odrębnym dekrecie - duchowo przeżywać niedzielę i uczestniczyć w mszy oglądając transmisje telewizyjne lub internetowe albo słuchając radia.



Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia ministra zdrowia z 13 marca, na mszy świętej, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz kościoła łącznie nie może przebywać więcej niż 50 osób.



Metropolita krakowski apelując do wiernych o pozostanie w domach w niedzielę zwrócił się równocześnie do księży, aby świątynie pozostały jednak otwarte - by istniała możliwość indywidualnej modlitwy i spowiedzi.



Wcześniej archidiecezja odwołała katechezy dla narzeczonych oraz konsultacje w poradniach rodzinnych, zawiesiła bierzmowania i rekolekcje dla młodych. Zaapelowała też o szczególną solidarność z osobami starszymi, samotnymi i potrzebującymi.



W Małopolsce jak dotąd zakażenie koronawirusem potwierdzono u jednej osoby. Według danych Ministerstwa Zdrowia z soboty wieczorem, w Polsce choroba z Wuhan zabiła już trzy osoby, zakażone są 103.