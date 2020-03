„Zdrowi niech przychodzą, chorzy niech zostaną w domu, starsi również. Absolutnie jestem do tego przekonany” – tak o przychodzeniu na msze św. w czasach pandemii koronawirusa mówił były rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Józef Kloch. „Kierowanie się rozumem, jak i wiarą, jest tu wyznacznikiem” – dodał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Podkreślił, że ma nadzieję, iż nie będzie na następnych mszach „słyszał kaszlu”. Stwierdził także, że nie widzi potrzeby organizowania więcej mszy św. u siebie w parafii. „Na mszach u mnie połowa miejsc, a czasem więcej, jest w ogóle próżna. Nie są to wielkie skupiska ludzi” – mówił.

Ks. Józef Kloch stwierdził, że msza święta jest bardzo ważna. To nie jest takie "zamknijmy wszystko, zamknijmy kościoły" - mówił.

Nie diabolizujmy aż tak bardzo. Restauracje działają? Działają. Bary działają? Działają - powiedział.

Marcin Zaborski, RMF FM: Co musiałoby się stać, żeby polscy biskupi zdecydowali się na odwołanie niedzielnych mszy w kościołach.

Ks. Józef Kloch: Zanim o tym powiem, to chcę złożyć wyrazy współczucia rodzinie kobiety, która zmarła na koronawirusa, tym bardziej, że jej mąż i córka również są w szpitalu. Czy to jest do końca zasadne i logiczne, trzeba byłoby się zastanowić.

To zastanawiajmy się księże profesorze, bo rząd ogłasza stan zagrożenia epidemicznego, Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje, żeby modlić się w domu i żeby przebywać w jak najmniejszych ludzkich zgromadzeniach. Kościół nie widzi powodu, żeby odwołać msze.

Jednak są pewne zalecenia typu, żeby zwiększyć liczbę mszy, żeby dbać o to, żeby nie było...

Zwiększyć liczbę mszy, to nie jest odwołanie mszy, księże profesorze.

Zgoda, ale zmniejszenie liczby wiernych poniżej tysiąca. Do czego zmierzam: zdrowi niech przychodzą, chorzy niech zostaną w domu, starsi również. Absolutnie co to tego jestem przekonany.

Doradzałby ksiądz księdzu prymasowi albo przewodniczącemu Episkopatu, żeby wygłosił telewizyjne orędzie, w którym właśnie to powie - wprost, jasno i wyraźnie - niech starsi do kościoła nie przychodzą?