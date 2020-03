Stanisław Karczewski: W niedzielę pójdę do kościoła na 7 rano. Wtedy jest mało osób

"Wnukami zajmuje się babcia. Dziś mamy posiedzenie Senatu. Wiem, że szkoły są zamknięte. To trafne rozwiązanie. W tej sytuacji kluczowe słowo to odpowiedzialność, roztropność. Musimy być zdyscyplinowani" - mówi Stanisław Karczewski wicemarszałek Senatu. Według gościa Porannej rozmowy w RMF FM koronawirus jest nieznany. "Widać , że jest groźny, łatwo nim się zarazić". Kościoły? "Pójdę w niedzielę do kościoła o 7 rano, kiedy jest mało osób" - podkreśla.

