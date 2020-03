Świat walczy z pandemią koronawirusa. Najwięcej zakażeń jest w Stanach Zjednoczonych - ponad 141 tysięcy. W samym stanie Nowy Jork z powodu zakażenia zmarło ponad tysiąc osób. W Polsce o poranku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 43 nowych zakażeniach. W Poznaniu, Tychach i Łańcucie zmarły kolejne 4 osoby zakażone.

09:37

Europejski Urząd Policji Europol ostrzegł, że oszuści żerujący na lęku przed koronawirusem oferują ludziom fałszywe maski, lekarstwa, testy na Covid-19, a nawet szczepionki.



Dyrektor wykonawcza Europolu Catherine De Belle oświadczyła, że jest zdumiona tempem, w jakim oszuści opracowali nowy model działania.



Większość ludzi usiłuje walczyć z kryzysem albo pomagać potrzebującym, ale niektórzy przestępcy próbują czerpać korzyści z obecnej sytuacji. Nie możemy na to pozwolić. Prowadzenie nieuczciwych biznesów podczas kryzysu zdrowotnego jest szczególnie niebezpieczne i może zagrozić ludzkiemu życiu - podkreśliła.



Europol ostrzegł zwłaszcza przed fałszywymi lekami dostępnymi w internecie. Agencja podała, że podczas niedawnej operacji Pandea policja znalazła 2000 stron sprzedających bezużyteczne pigułki, spreje i maści przeciwko koronawirusowi. Europol dodał, że podczas akcji skonfiskowano około 4 mln paczek fałszywych leków w 90 krajach.

09:35

W krajach Kaukazu Południowego - Armenii, Azerbejdżanie i Gruzji - odnotowano dotychczas łącznie 730 przypadków zakażeń koronawirusem. Trzy osoby zainfekowane zmarły w Armenii, a cztery w Azerbejdżanie. By zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby w regionie obowiązują liczne restrykcje.

09:33

W woj. małopolskim potwierdzono kolejnych pięć przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w poniedziałek rano biuro prasowe wojewody małopolskiego. W sumie w regionie zanotowano 155 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Jedna osoba zmarła.



Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kobiety w sile wieku z Krakowa i u czworo mieszkańców powiatu brzeskiego - starszej kobiety, dwóch kobiet w sile wieku i u mężczyzny w sile wieku. Spośród nich jedna osoba jest hospitalizowana, a cztery przebywają w izolacji domowej.



W Małopolsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 155 osób. Jedna osoba - 89-letni mieszkaniec powiatu krakowskiego, zmarła.

09:32

Potwierdzono dziewięć nowych przypadków zakażenia koronawirusem w woj. dolnośląskim - poinformowały w poniedziałek rano służby prasowe wojewody. Dotąd w regionie zanotowano 243 zachorowania.



W poniedziałek rano biuro prasowe wojewody dolnośląskiego poinformowało o dziewięciu nowych osobach na Dolnym Śląsku, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem.



"Jedna osoba jest hospitalizowana. Pozostałe osoby poddane zostały izolacji domowej" - podano.



Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Wrocławia i z powiatu wołowskiego.

09:30

O nowym przypadku zakażenia koronawirusem na Warmii i Mazurach poinformował w poniedziałek rano rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek. W sumie do tej pory zachorowało w regionie 57 osób.



Osoba zakażona koronawirsuem to kobieta w średnim wieku z Elbląga z tak zwanej transmisji lokalnej. Jej stan określa się jako dobry. Przebywa w domu - podały służby wojewody.

09:28

W woj. lubelskim stwierdzono sześć nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. W Lubelskiem zanotowano dotąd 111 zachorowań, trzy osoby zmarły.



Koronawirusem zaraziły się trzy kobiety i trzech mężczyzn.



Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą: kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, sposób zakażenia w trakcie ustalania; mężczyzny w wieku powyżej 61 lat (pozostałe informacje zostaną uzupełnione); mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu hrubieszowskiego w stanie dobrym, który miał styczność z przypadkiem potwierdzonym - podała Strzępka w komunikacie.

09:26

83-letnia mieszkanka Zabrza jest szóstą w woj. śląskim i 26. w Polsce ofiarą koronawirusa - podał Śląski Urząd Wojewódzki. W poniedziałek rano poinformowano o ośmiu nowych przypadkach zakażenia w regionie - w sumie jest ich już 203.



Mieszkanka Zabrza zmarła w szpitalu zakaźnym w Tychach. Trafiła tam 25 marca w ciężkim stanie, po kontakcie z osobą zakażoną ze swojego najbliższego otoczenia - poinformowała PAP rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.



Zakażona koronawirusem kobieta cierpiała też na inne choroby, podobnie jak pozostali z pacjenci z woj. śląskiego, do których śmierci przyczynił się Covid-19.

09:24

71-letni mężczyzna zakażony koronawirusem zmarł w szpitalu w Poznaniu. To trzecia ofiara patogenu w regionie. W Wielkopolsce potwierdzono też trzy nowe przypadki zarażenia wirusem SARS-CoV-2 - poinformował w poniedziałek Wielkopolski Urząd Wojewódzki.



Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał w komunikacie, że w niedzielę w poznańskim szpitalu zakaźnym zmarł 71-letni mieszkaniec powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.



19 marca trafił do szpitala jednoimiennego przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu. U pacjenta potwierdzono zakażenie koronawirusem. Przyczyną zgonu pacjenta był COVID-19 oraz inne choroby. To trzecia zmarła osoba z Wielkopolski - podał Stube.



Dodał, że zakażenie koronawirusem potwierdzono u kolejnych trzech mieszkańców Wielkopolski. Młoda kobieta i młody mężczyzna z powiatu ostrowskiego w dobrym stanie przebywają w domu. Oboje mieli kontakt z osobą zakażoną.



Zarażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono również u mężczyzny w średnim wieku z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. W dobrym stanie przebywa w domu. Miał kontakt z osobą zakażoną - przekazał Stube.

09:14

Do 32 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w województwie podlaskim - poinformował Urząd Wojewódzki w Białymstoku. W poniedziałek rano podał informację o czterech kolejnych potwierdzonych zakażeniach COVID-19 w tym regionie.



Zakażeni, to dwóch mężczyzn i kobieta w starszym wieku (pochodzący z Łomży i Białegostoku), hospitalizowani w łomżyńskim szpitalu wojewódzkim oraz młoda kobieta z powiatu siemiatyckiego, hospitalizowana w szpitalu powiatowym w Hajnówce. W komunikacie nie podano informacji o stanie zdrowia tych osób. Osoby z najbliższego kontaktu tych chorych zostały objęte opieką epidemiologiczną.



W sumie w województwie podlaskim odnotowano dotąd 32 potwierdzone przypadki zakażenia COVID-19.



Według raportu z niedzielnego wieczoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w regionie hospitalizowane są 23 osoby z podejrzeniem zakażenia COVID-19, 4864 osoby objęte są kwarantanną, zaś 338 - nadzorem epidemiologicznym.

09:10

W szpitalu w Łańcucie zmarły dwie osoby zarażone koronawirusem - 32-letnia kobieta i 80-letni mężczyzna - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.



Dodała, że osoby te miały choroby współistniejące. Szczegóły zostaną podane przez szpital w Łańcucie w oświadczeniu na stronie internetowej - podkreśliła.



Z danych przekazanych przez rzeczniczkę wynika, że w woj. podkarpackim hospitalizowane są 72 osoby. Pod nadzorem sanitarnym pozostaje 6539 osób, a 10,616 tys. poddanych jest kwarantannie.



Od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie wykonano 2022 testów. Badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 76 przypadków zakażenia koronawirusem. Trzy osoby zmarły.

09:08

W poniedziałek 30 marca odbędzie się 5 rejsów do Warszawy w ramach akcji "Lot do domu": z Oslo i Bergen (Norwegia), z Zurychu (Szwajcaria), Chicago (USA) i Londynu (Wielka Brytania) - poinformował na Twitterze resort spraw zagranicznych.



09:04

W ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej w niedzielę skontrolowano 12,6 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 7,5 tys. na granicy wewnętrznej z krajami UE - poinformowała w poniedziałek Straż Graniczna.



Ograniczenia w ruchu granicznym obowiązują od 15 marca. Początkowo wprowadzono je na dziesięć dni. Zgodnie z zapowiedzią szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego obecnie mają potrwać do 13 kwietnia.

08:53

W sumie w Polsce do tej pory wykryto 1905 przypadków zakażenia. Według statystyk Ministerstwa Zdrowia zmarło 26 osób.

08:49

Poinformowano też o śmierci czterech kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 83-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 32-letnia kobieta i 80-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie. Wszyscy pacjenci mieli współistniejące choroby.

08:47

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 43 kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce.

"Potwierdzone przypadki dotyczą: 9 osób z woj. dolnośląskiego, 8 osób z woj. śląskiego, 6 osób z woj. lubelskiego, 5 osób z woj. małopolskiego, 4 osób z woj. podlaskiego, 3 osób z woj. lubuskiego, 3 osób z woj. świętokrzyskiego, 3 osób z woj. wielkopolskiego oraz po 1 osobie z woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego" - czytamy.

08:41

W pierwszych dniach stanu zagrożenia epidemicznego sprzedaż w drobnym detalu wzrosła nawet o 70 proc. Wbrew pozorom nie rządził makaron ani papier toaletowy - pisze poniedziałkowy "Puls Biznesu".



Gazeta zwraca uwagę, że "reakcja Polaków na konferencję premiera z 11 marca, podczas której ogłoszono zamknięcie szkół, była natychmiastowa". "Wszyscy tłumnie ruszyli do sklepów i w obliczu niepewności zaczęli robić zapasy. Już po godzinie sprzedaż papieru toaletowego osiągnęła poziom całodniowy, a do zamknięcia - prawie 600 proc. dziennej sprzedaży" - czytamy.

08:39

Wojewoda łódzki zadecydował o przesunięciu na 19 kwietnia termin wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice w powiecie łaskim - poinformowano w specjalnym komunikacie.



Uzupełniające wybory do Rady Gminy w Sędziejowicach miały się odbyć w niedzielę 29 marca. Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński "w związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonego przez ministra zdrowia zakazu przemieszczania się na terenie kraju podjął decyzję o przesunięciu daty głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice" - napisano w komunikacie.

08:37

W poniedziałek z koronawirusem walczy 4691 żołnierzy i pracowników wojska oraz 588 jednostek sprzętu - poinformował szef MON Mariusz Błaszczak.



"Dziś w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie 4691 żołnierzy i pracowników wojska oraz 588 jednostek sprzętu. 1627 żołnierzy wspiera Straż Graniczną w ochronie granic, a 1432 działania Policji m. in. związane z kontrolowaniem przestrzegania kwarantanny" - napisał Błaszczak w poniedziałek na Twitterze.

08:31

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, który jest jednoimiennym szpitalem zakaźnym, zmarł 60-letni mężczyzna zakażony koronawirusem. Pacjent cierpiał na wielonarządowy nowotwór.



W poniedziałek rano rzecznik Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Michał Nowakowski poinformował, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu zmarł 60-pacjent zakażony koronawirusem, przewieziony tam z Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc.



Mężczyzna był w ciężkim stanie z wielonarządowy nowotworem, który był przyczyną śmierci - powiedział Nowakowski.



60-letni pacjent trafił do szpitala zakaźnego z Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, gdzie do niedzieli zakażenie koronawirusem stwierdzono u 46 osób, z czego 35 to personel medyczny, w tym torakochirurdzy, anestezjolog, pulmonolog, pielęgniarki i salowe. Zakażenie stwierdzono tam także u 11 pacjentów.

08:22

Liczba zapytań kredytowych spadła o ponad 30 proc. Banki miały jednak na głowie co innego niż akcja kredytowa - pisze w poniedziałek "Puls Biznesu".

08:12

Popularny japoński komik Ken Shimura, który czerpał inspirację z amerykańskiej ikony komedii Jerry'ego Lewisa, zmarł na koronawirusa - podała w poniedziałek agencja AP. Shimura jest pierwszą w Japonii sławną ofiarą Covid-19. Miał 70 lat.



Shimura, który przyciągnął fanów wszystkich pokoleń swoją komedią slapstickową (dominującą we wczesnych filmach niemych, charakteryzującą się szybką akcją i gagami) i zabawnymi minami, był leczony w tokijskim szpitalu. Zmarł w niedzielę - przekazała jego agencja Izawa Office.



Po zakażeniu się koronawirusem u Shimury zdiagnozowano zapalenie płuc. 20 marca został hospitalizowany po wystąpieniu gorączki i problemów z oddychaniem; został podłączony do respiratora - podaje AP.

07:58

W nowojorskim Central Parku rozpoczęła się budowa polowego szpitala dla chorych zakażonych koronawirusem. We wtorek powinien on być gotowy na przyjęcie pierwszych pacjentów.

07:53

W Niemczech z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 455 osób - poinformował w poniedziałek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 66 w porównaniu z niedzielą. Do tej pory stwierdzono ponad 57,2 tys. zakażeń.





Koronawirus w Niemczech / RMF FM / RMF FM

07:42

Analiza tysięcy próbek pobranych od psów i kotów nie przyniosła ani jednego wyniku dodatniego na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 - informuje globalna spółka IDEXX Laboratories, Inc., zajmująca się diagnostyką i oprogramowaniem w dziedzinie weterynarii.



07:16

Łącznie w USA odnotowano już ponad 2,4 tys. zgonów osób zakażonych koronawirusem. Covid-19 przyczynił się do śmierci ludzi w 48 stanach. Ostatnimi stanami bez ofiar śmiertelnych są Hawaje i Wyoming.



W sześciu stanach liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 100. Oprócz Nowego Jorku (1026) są to: Waszyngton (197), New Jersey (161), Luizjana (152), Michigan (132) i Kalifornia (129).



W niedzielę odnotowano pierwszy zgon w Wirginii Zachodniej. Oznacza to, że już tylko w dwóch stanach nie ma zmarłych z Covid-19 - są to Hawaje i Wyoming.



Do niedzieli cztery osoby zmarły w stołecznym Dystrykcie Kolumbii, a pięć na Portoryko. Przypadki SARS-Cov-2 wykryto także na wyspie Guam, Wyspach Dziewiczych i Marianach Północnych.



Najgorsza sytuacja w USA panuje w mieście Nowy Jork, gdzie w niedzielę liczba zgonów wzrosła do 1026. Miejskie szpitale są przeciążone, brakuje w nich środków ochronnych; niektóre pielęgniarki noszą te same maseczki ochronne przez kilka dni. Władze ostrzegają, że niedługo nie będzie starczać dla wszystkich pacjentów respiratorów i łóżek dla chorych.

07:12

07:10

07:08

Z powodu pandemii koronawirusa wstrzymano budowę hali, w której swoje mecze mają rozgrywać hokeiści New York Islanders. Klub ligi NHL planuje przenieść się do niej od sezonu 2021/22 i na razie nie wiadomo, czy przestój w pracach to uniemożliwi.



Budowę rozpoczęto we wrześniu ubiegłego roku.

07:05

W najmniejszej osadzie we Włoszech, Morterone, liczącej 30 mieszkańców rygorystycznie przestrzegane są zakazy, wprowadzone w całym kraju w związku z epidemią koronawirusa. W tej miejscowości w Lombardii gęstość zaludnienia wynosi 2,1 na kilometr kwadratowy.



W miejscowości, położonej wśród wzgórz, w prowincji Lecco w Lombardii, podobnie jak w całych Włoszech obowiązuje zakaz wychodzenia z domu bez uzasadnionej potrzeby i zachowania odległości między osobami.



Zameldowanych jest tu 30 osób, ale zimą nie mieszka więcej niż kilkanaście- wyjaśniła mediom burmistrz Antonella Invernizzi. Od początku marca jest nas 26 osób, bo około piętnastu ma tu swoje domy wakacyjne i postanowiło zatrzymać się w nich do końca kryzysu epidemiologicznego - dodała.

06:35

Przejście na pracę zdalną, zamknięcie szkół i uczelni oraz domowa kwarantanna powodują wzrost ruchu w internecie i wydłużenie nawet o kilkadziesiąt procent rozmów telefonicznych - to m.in. skutki pandemii, na które wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny.



06:33

Nasza dziennikarka Marlena Chudzio proponuje kolejne zabawy na czas domowej kwarantanny.



06:28

Wzrosła liczba osób łamiących zasady kwarantanny. Policjanci stwierdzili ponad 700 uchybień dotyczących przymusowej izolacji - to o 200 więcej niż w sobotę.

Wzrosła też o 10 tysięcy liczba osób skontrolowanych - do 144 tysięcy sprawdzonych.

Większość tłumaczeń nieobecności w domu - jak mówią policjanci - to "wyjście na chwilę do ogródka", "wyrzucenie śmieci", czy "potrzeba zaczerpnięcia powietrza".

06:10

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro oświadczył w niedzielę po raz kolejny, że pandemia koronawirusa nie może zatrzymać gospodarki kraju, największej w Ameryce Łacińskiej. Jego wcześniejsze wypowiedzi na ten temat spotkały się z krytyką.



Bolsonaro odwiedził w niedzielę targ na jednym z przedmieść stolicy kraju - Brasilii, gdzie rozmawiał z jednym ze sprzedawców.



Musimy pracować. Ludzie umierają, ale to zależy od Boga, nie możemy przestać. Jeżeli nie umrzemy z powodu choroby, to umrzemy z głodu - powiedział sprzedawca w rozmowie z prezydentem w relacji wideo zamieszczonej na stronie Bolsonaro w Twitterze i Facebooku. Ty nie umrzesz - odparł prezydent.



Po rozmowach z ludźmi przekonałem się, że chcą pracować. Należy natomiast zachować ostrożność aby nie zostać zakażonym (koronawirusem). Mówiłem od początku, że należy jedynie zalecać aby ludzie po 65. roku życia pozostali w domu - powiedział Bolsonaro.

06:05

Premier Wietnamu Nguyen Xuan Phuc oświadczył w poniedziałek, że kraj wszedł "w szczytowy okres pandemii" koronawirusa oraz, że władze największych miast w kraju powinny zacząć przygotowania do ich zamknięcia. Liczba osób zainfekowanych zbliza się do 200.



Wietnam wszedł w szczytowy okres pandemii, wielkie miasta muszą przyspieszyć i wykorzystać każdą godzinę i minutę aby przedsięwziąć określone działania - głosi opublikowane przez media oświadczenie premiera.



Hanoi i miasto Ho Chi Minh (dawny Sajgon) muszą dokonać przeglądu planów i zaktualizować je do walki z wirusem oraz być przygotowane na scenariusz zamknięcia miasta - podkreślił Nguyen Xuan Phuc.

06:01

Z powodu epidemii koronawirusa kliniki położnicze w Wielkiej Brytanii oraz placówki dokonujące aborcji ograniczają działalność, bo brakuje im personelu, co może pośrednio dotknąć kilkaset tysięcy brytyjskich kobiet w ciąży, napisał "The Sunday Times".



Jak informuje gazeta publiczna służba zdrowia (NHS), boryka się z poważnym niedoborem położnych, a liczba nieobsadzonych etatów od czasu pojawienia się wirusa podwoiła się i obecnie jest to jeden na pięć. Natomiast 22 proc. starszych położnych powiedziało, że ich lokalne oddziały położnicze zostały zamknięte na czas nieokreślony, bo personel poddaje się izolacji lub został przeniesiony gdzie indziej.

05:42

05:40

W Korei Południowej w poniedziałek wykryto 78 nowych przypadków koronawirusa co zwiększyło ich łączną liczbę do 9.661 - poinformowały południowokoreańskie Centra Zapobiegania i Kontroli Chorób (KCDC).



Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł w poniedziałek do 158, w porównaniu ze 152 dzień wcześniej. 195 osób wyzdrowiało.



Zdaniem ekspertów medycznych epidemia w Korei Południowej stopniowo zwalnia. Jeszcze na początku marca Korea Płd. była po Chinach drugim krajem, który został najbardziej dotknięty koronawirusem; każdego dnia odnotowywano tam setki nowych infekcji.



Lawinowy wzrost zakażeń koronawirusem udało się opanować, ale zagrożenie wciąż stanowią infekcje przywleczone z zagranicy oraz skupiska zakażeń w kraju, jak w aglomeracji Seulu.

05:38

W Chinach kontynentalnych zarejestrowano w niedzielę 31 nowych przypadków koronawirusa, w porównaniu z 45 dzień wcześniej - poinformowała w poniedziałek Narodowa Komisji Zdrowia.



Cztery kolejne osoby zmarły, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych od początku epidemii do dnia 29 marca do 3.304.

05:31

Włoski minister zdrowia Roberto Speranza potwierdził w niedzielę wcześniejsze zapowiedzi, że obowiązujące do 3 kwietnia w kraju ograniczenia możliwości wychodzenia z domu i inne kroki będą przedłużone. Jak zaznaczył, okres ten nie będzie krótki.



W wywiadzie dla telewizji RAI Speranza oświadczył: Termin 3 kwietnia zostanie na pewno przedłużony i potrzebne będzie wyrzeczenie, które nie będzie krótkie".

"Jesteśmy dalej w pełni tego kryzysu, biada, jeśli zaczniemy się łudzić- dodał.



Minister ogłosił, że w poniedziałek zbiera się doradzający rządowi komitet naukowy, który oceni sytuację.

05:28

Liczba zgonów w stanie Nowy Jork przekroczyła w niedzielę 1000, w zaledwie miesiąc po tym jak wykryto w tym stanie pierwszy przypadek koronawirusa - poinformowały władze stanowe. W mieście Nowy Jork liczba zgonów wzrosła do 776.



Dokładna liczba zgonów w całym stanie ma być podana w poniedziałek, ale wobec wykrycia do niedzieli rano co najmniej 250 kolejnych ofiar śmiertelnych poza miastem Nowy Jork, łączna liczba zgonów wynosi co najmniej 1.026.



Wirus rozprzestrzenia się w tym stanie wyjątkowo szybko. Pierwszy przypadek zakażenia zarejestrowano 1 marca u pracownika służby zdrowia, który powrócił z Iranu. Dwa dni później wykryto drugi przypadek u prawnika zamieszkałego na przedmieściu miasta Nowy Jork - New Rochelle.

05:15

Prezydent Donald Trump ocenił w niedzielę, że prawdopodobnie na Wielkanoc przypadnie w USA szczyt umieralności na koronawirusa. Wyraził nadzieję, że liczbę zgonów uda się ograniczyć do 100-200 tys.



Nawet 2,2 mln Amerykanów zginęłoby gdybyśmy nie podjęli działań - powiedział Trump na konferencji prasowej w Białym Domu. Jeśli uda się ograniczyć zgony do 100-200 tys., to będzie to oznaczało bardzo dobrą robotę - dodał.



O takich szacunkach łącznej liczby zmarłych informował wcześniej w niedzielę dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych dr Anthony Fauci.