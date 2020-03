Kolejny tydzień zabaw w domu zaczynamy od inspiracji wiosennych. Nasze propozycje to tym razem poszukiwanie wiosennej atmosfery bez wychodzenia z czterech ścian. W planach hodowanie roślin i obserwacja ptaków.

/ Marlena Chudzio / RMF24

Ogród z bibuły

Kwiaty z bibuły / Marlena Chudzio / RMF24

Bibuła doskonale nadaje się do tworzenia kwiatów. Z młodszymi dziećmi można je przyklejać na kartkę, starsze mogą próbować tworzenia kompozycji przestrzennych.

Naszyjnik z makaronu

Naszyjnik z makaronu / Marlena Chudzio / RMF24



Wiosenna moda makaronowa to druga poniedziałkowa zabawa. Możecie próbować nawlekać nieugotowany makaron na nitkę. Dla młodszych dzieci to świetne ćwiczenie małej motoryki i sprawności manualnej, niezbędnej dla prawidłowego rozwoju. Wykorzystajcie kolorowy makaron, albo pomalujcie go farbami.

Brokatowe piaskowanki

Brokatowe piaskowanki / Marlena Chudzio / RMF24



Potrzebna jest kolorowanka, lub prosty rysunek, brokat w różnych kolorach i klej. Powierzchnię, którą chcemy wypełnić jednym kolorem dokładnie pokrywamy klejem. Obsypujemy brokatem, strzepujemy nadmiar i podobnie postępujemy z kolejnym kolorem, aż do pokrycia całego obrazka.

Wiosna w szklance

Wiosna w szklance / Marlena Chudzio / RMF24

Kiedy nie ma zbyt wielu okazji do obserwowania przyrody, warto powrócić do starego dobrego eksperymentu z fasolą. Nakładamy kawałek bandaża na szklankę z wodą. Kładziemy ziarenko fasoli lub innej roślinki i obserwujemy rozwój naszej roślinki.

Podglądanie ptaków

Podgląd bocianich gniazd / RMF24

Dzięki nowoczesnym technologiom bez wychodzenia z domu możemy bardzo dokładnie obserwować przyrodę. W wielu ptasich gniazdach u sokołów czy bocianów instaluje się kamery. Dzięki temu z pozycji kanapy możemy śledzić losy wybranej ptasiej rodziny.

http://www.peregrinus.pl/pl/podglad-gniazd-na-zywo - sokoły

http://www.bocianyonline.pl/kamery.html bociany

https://birdwatch.by/pustalga-brest2020 pustułki