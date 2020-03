W Lublinie 13 policjantów zarażonych zostało koronawirusem, a 66 osób jest poddanych kwarantannie. Zamknięty został jeden z komisariatów – poinformowała policja.

W czwartek potwierdzono przypadek zakażenia koronawirusem policjanta z III Komisariatu Policji w Lublinie. Funkcjonariusz ten od kilku dni przebywał na zwolnieniu lekarskim. Komisariat został zamknięty, policjanci, którzy tam pracowali, zostali odizolowani. Sporządzono listę osób, z którymi zarażony policjant kontaktował się.

Komisariat i radiowozy zostały zdezynfekowane. Budynek jest przygotowany do ponownego funkcjonowania. Otworzymy go wówczas, kiedy nie będzie żadnych wątpliwości co do stanu zdrowia naszych policjantów - zapowiedział komendant wojewódzki policji w Lublinie insp. Artur Bielecki.

Do wieczora w niedzielę zarażenie koronawirusem potwierdzone zostało u 12 funkcjonariuszy z III Komisariatu oraz jednego policjanta z oddziału prewencji. 66 osób zgodnie z decyzjami sanepidu jest poddanych kwarantannie. Dodatkowo procedury sanitarne zostały wdrożone wobec 20 policjantów z oddziału prewencji. Część osób zdecydowała się na kwarantannę zbiorową, inni za zgodą sanepidu przebywają w swoich mieszkaniach.



Jak poinformowała rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, podinsp. Renata Laszczka-Rusek, stan zarażonych policjantów jest dobry. Jeden z nich przebywa w szpitalu.



Rzeczniczka zapewniła, że lubelska policja radzi sobie, mimo ograniczeń kadrowych. Zdarzeń związanych z przestępczością kryminalną jest mniej. Wspomagamy sanepid. Mimo że komisariat został zamknięty, to jego rejon nie został bez patroli, są one tam kierowane z innych komisariatów - powiedziała.



Jeżeli będzie taka potrzeba, to z całą pewnością każda interwencja będzie zrealizowana - zapewniła Laszczka-Rusek.