We wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosi dodatkowe regulacje w walce z koronawirusem. Zapowiedział to szef jego kancelarii Michał Dworczyk. "Po ostatnim weekendzie widać, że należy wzmóc działania na rzecz przestrzegania już wprowadzonych przepisów, ale również trzeba rozważyć wprowadzenie dodatkowych regulacji w walce z koronawirusem" - oświadczył szef KPRM Michał Dworczyk.

Koronawirus w Polsce. Funkcjonariusze policji w Krakowie, podczas kontroli ilości pasażerów podróżujących autobusami / /Łukasz Gągulski / PAP

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił na konferencji prasowej, że "trzeba rozważyć wprowadzenie dodatkowych regulacji w walce z koronawirusem". Obostrzenia mają być efektem obserwacji aktywności Polaków podczas ostatniego weekendu.

Potrzebne jest skuteczniejsze egzekwowanie przestrzegania dotychczasowych przepisów - mówił Dworczyk. Premier ma je ogłosić we wtorek.

Te nowe regulacje mogą dotyczyć między innymi liczy osób przebywających jednocześnie w sklepie, o czym mówił ostatnio wicepremier Piotr Gliński.

Staramy się, aby państwo funkcjonowało normalnie, pracujemy nad tym, żeby egzaminy i wybory się odbyły - podkreślał Michał Dworczyk.

Premier Mateusz Morawiecki odbył w poniedziałek naradę, w formie wideokonferencji, z samorządowcami: marszałkami województw i prezydentami miast. Jednym z tematów dyskusji były majowe wybory prezydenckie.

My tutaj mamy jasne stanowisko: mimo tej pandemii, z którą musimy się na co dzień mierzyć, naszym wspólnym obowiązkiem jest to, aby państwo wszędzie tam, gdzie to możliwe, funkcjonowało. Tak, jak staramy się i przygotowujemy do przeprowadzenia egzaminów 8-klasisty czy egzaminów maturalnych, tak też przygotowujemy się do wyborów prezydenckich - oświadczył Dworczyk po naradzie.

Przyznał, że sytuacja w związku z epidemią jest "bardzo dynamiczna i w perspektywie tygodni może się w różny sposób zmieniać".

W ostatnich dniach wielu samorządowców wyraziło sprzeciw wobec planowanych na 10 maja wyborów prezydenckich. Wśród nich byli m.in. prezydenci: Warszawy, Wrocławia, Gdyni, Sopotu, Lublina, Płocka, Rybnika, Gliwic, Będzina, Sosnowca, Ciechanowa, Inowrocławia. Samorządowcy argumentują m.in., że w sytuacji epidemii koronawirusa wyborów nie da się przeprowadzić w sposób bezpieczny dla mieszkańców i członków komisji wyborczych. Część z nich przesłało takie stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej.

Minister Dworczyk - nawiązując do protestu włodarz miast - powiedział, że ma nadzieję, iż "nie będzie sytuacji takich, w których mogłoby dochodzić do naruszenia przepisów".

Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni z tytułu sprawowanych funkcji, jesteśmy odpowiedzialni, czy to w kategorii państwa, czy w kategorii samorządów lokalnych, więc jestem przekonany, że tego rodzaju prób konfrontacyjnych nie będzie - zaznaczył szef KPRM.