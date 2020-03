"Małgorzata Kidawa-Błońska jest nadal naszą kandydatką na prezydenta. Nic się nie zmieniło" – oświadczył Marcin Kierwiński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM jest przekonany, że wybory prezydenckie 10 maja się nie odbędą. „Nie da się ich zorganizować” – powtarzał, powołując się na wypowiedzi niektórych polityków i samorządowców. „Dziś każdy odpowiedzialny polityk powinien powiedzieć bardzo jasno: ważniejsze jest zdrowie i życie Polaków, a nie wybory, nie interes partyjny” – stwierdził Kierwiński w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Marcinem Zaborskim.

Marcin Kierwiński / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Na pytanie, czy Małgorzata Kidawa-Błońska wycofa swoją kandydaturę z Państwowej Komisji Wyborczej, jeśli 10 maja odbędą się wybory, Kierwiński odpowiedział: "Małgorzata Kidawa-Błońska zawiesiła swoją kampanię wyborczą. Nie da się prowadzić teraz kampanii".

"Zrobimy wszystko, żeby tych wyborów nie było" - dodał - "Nie może być tak, że Polacy będą wybierali pomiędzy swoim przywilejem uczestnictwa w wyborach a swoim zdrowiem i życiem".

Marcin Kierwiński przyznał, że w sobotę Kidawa-Błońska kontaktowała się w sprawie zawieszenia kampanii wyborczej z kandydatem PSL na prezydenta Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i kandydatem Lewicy Robertem Biedroniem. "Wiem, że wczorajsza decyzja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej miała być poprzedzona rozmową. Do tej rozmowy nie doszło" - dodał.

Kierwiński poinformował nas także, że dziś zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej w trybie obiegowym podjął decyzję, że nie będzie rekomendować swoich przedstawicieli do prac w komisjach wyborczych. "To by było nieodpowiedzialne namawiać ludzi, by pracowali w tych komisjach" - powiedział.