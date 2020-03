Zamknięty od tygodnia na kwarantannę dom pomocy społecznej w Niedabylu na Mazowszu pilnie szuka personelu, który wspomoże pracowników ośrodka. W placówce stwierdzono koronawirus u 52 podopiecznych i ośmiorga osób z kadry.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Od blisko tygodnia mieszkańcami wymagającymi całodobowej opieki zajmują się głównie zakażeni członkowie personelu. Zdrowi są odizolowani i w miarę możliwości wspierają ich zabezpieczeni w kombinezonach i maskach.

Jak mówił w rozmowie z reporterem RMF FM, Krzysztofem Zasadą, dyrektor placówki - obsługa pracuje non stop i jest już skrajnie wyczerpana. Potrzeba nam kilku osób, mam jednak świadomość, że przyjście do nas, to bilet w jedną stronę - mówi Arkadiusz Śliwa. Jak mówi dyrektor placówki - głównie chodzi o to, żeby wspomóc opiekunów, którzy są zamknięci i nie mają czasu na odpoczynek, ośmiogodzinny sen, czy zaczerpnięcie świeżego powietrza na terenie placówki

Jak przyjdzie, to już nie wyjdzie. Już tu musi zostać, bo obiekt jest poddany kwarantannie. A w kombinezonie pracować - myć podopiecznych, jest ciężko - dodaje. Późnym wieczorem do placówki zgłosił się pielęgniarz. To starszy mężczyzna, którego teraz wdrażamy - mówił dyrektor Śliwa, dodając, że potrzeby kadrowe są większe.

Arkadiusz Śliwa, opisując sytuację w domu pomocy społecznej zapewnia, że podopieczni są pod stałą opieką i nie ma nikogo w stanie krytycznym - nie ma potrzeby hospitalizacji żadnego z zakażonych.