74-letnia pacjentka, która była hospitalizowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu z powodu COVID-19, wyzdrowiała i w poniedziałek opuściła szpital zakaźny. Podczas hospitalizacji pacjentka była przez pewien czas w ciężkim stanie. Z kolei Szpital Śląski w Cieszynie opuściły dwie osoby, kobieta i dziecko, wyleczone z Covid-19. W pobranych od nich próbkach nie stwierdzono już obecności koronawirusa.

Zdj. ilustracyjne / Karolina Michalik / RMF FM

74-latka spędziła w szpitalu 23 dni.

Pod koniec tygodnia pobraliśmy od pacjentki próbki na obecność koronawirusa, dziś okazało się, że test jest negatywny - pacjentka nie ma już tego patogenu - mówi rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Urszula Małecka.

Kobieta w momencie przyjęcia do szpitala była w poważnym stanie, a podczas leczenia przez pewien czas jej stan określano jako ciężki.



74-letnia pacjentka jest drugą z osób wyleczonych z COVID-19, które były hospitalizowane we wrocławskim szpitalu zakaźnym. W ubiegły tygodniu szpital opuścił wyleczony 66-letni mężczyzna.



W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu według stanu na poniedziałek rano hospitalizowanych jest obecnie 45 pacjentów z COVID-19. Cztery osoby są na OIOM-ie. Łącznie w szpitalu zakaźnym we Wrocławiu hospitalizowane są 83 osoby.



Dwie osoby wypisane ze szpitala w Cieszynie

Dwie osoby, kobieta i dziecko, po wyleczeniu z COVID-19 opuściły Szpital Śląski w Cieszynie - dowiedziała się PAP od rzecznik placówki Ewy Herman. W pobranych od nich próbkach nie stwierdzono już obecności koronawirusa.



Pacjenci, którzy opuścili szpital, przebywali w nim blisko trzy tygodnie. To bliscy mężczyzny, który pierwszy trafił z koronawirusem do cieszyńskiej placówki. Wyszedł z niej po wyzdrowieniu z początkiem ubiegłego tygodnia. Był drugą osobą w Polsce, która została wyleczona.



Mężczyzna powrócił do Polski z Niemiec na początku marca. Kiedy pojawiły się pierwsze objawy choroby, telefonicznie zgłosił się do sanepidu. Krótko potem do szpitala trafili jego najbliżsi, u których również stwierdzono obecność koronawirusa. Trójka przez cały okres hospitalizacji była w dobrym stanie.



Ewa Herman dodała, że w cieszyńskim szpitalu przebywa nadal pięć osób chorych na COVID-19.