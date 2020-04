Ponad 5,5 tys. przypadków koronawirusa w Polsce oraz 174 zgony - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. W związku z pandemią rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązujących restrykcji, a także wprowadzeniu nowych. Późnym wieczorem unijni ministrowie finansów poparli projekt zmian w budżecie, by dostosować go do kryzysu. Pakiet ma mieć wartość do 500 mld euro. W nocy Uniwersytet Johna Hopkinsa podał, że w Stanach Zjednoczonych minionej doby z powodu zakażenia Covid-19 zmarło ponad 1,7 tys. osób. To niewielki spadek w porównaniu z poprzednimi dobami, gdy w USA umierało blisko 2 tysiące zarażonych.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Obara / PAP

