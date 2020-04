Bezpłatne porady prawne między innymi dla pielęgniarek, ratowników medycznych i laborantów zorganizowały Okręgowa Izba Adwokacka z Izbą Lekarską w Warszawie. Mogą z nich skorzystać pracownicy ochrony zdrowia z całej Polski.

Bezpłatne porady prawne między innymi dla pielęgniarek, ratowników medycznych i laborantów / Darek Delmanowicz / PAP





Kiedy przedstawiciele zawodów medycznych walczą na pierwszej linii frontu z koronawirusem, chcemy, aby mieli nasze wsparcie w odpowiedzi na zgłaszane przez nich liczne wątpliwości, dotyczące ich uprawnień i obowiązków w związku z trwającą epidemią. Infolinia jest organizowana przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie - mówi Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak.

Apel o bezinteresowną pomoc prawną dla medyków skierowany do koleżanek i kolegów adwokatów z warszawskiej izby, spotkał się z bardzo pozytywna reakcją. W przeciągu jednego dnia zgłosiło się ponad 50 adwokatów, aby bezinteresownie świadczyć taką pomoc. Infolinia działa już od poniedziałku 6 kwietnia br. Cały czas dzwonią telefony - mówi pomysłodawca akcji adwokat Michał Fertak, rzecznik prasowy ORA w Warszawie.

Infolinia (22 290-20-50) jest bezpłatna i czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00.

Pomoc prawną można także uzyskać, wysyłając zapytanie, pod adres: adwokacidlamedykow@ora-warszawa.com.pl Pomoc mailowa jest obsługiwana na bieżąco.

W obecnej, nietypowej sytuacji każde dodatkowe wsparcie dla medyków jest bardzo ważne i potrzebne. Naszą rolą jako lekarzy jest leczenie pacjentów i na tym musimy się skupiać. Jednocześnie zmieniają się przepisy prawa, pojawiają się i zaczynają obowiązywać nowe dla nas regulacje, jest duży chaos, dlatego dziękujemy ORA za pomoc w odnalezieniu się w zmieniającej się prawnej rzeczywistości - mówi Prezes Okręgowej Izby lekarskiej Łukasz Jankowski.

Do projektu zgłosiło się ponad 50 adwokatów, aplikantów adwokackich i prawników należących do Warszawskiej Izby, którzy tak długo jak to będzie potrzebne, będą wspierać medyków swoją wiedzą i doświadczeniem w walce z pandemią.