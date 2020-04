Ze względu na obowiązujące obostrzenia, które dotyczą ograniczonej liczby wierny w kościołach, w tym roku święcenie wielkanocnych pokarmów w świątyniach jest niemożliwe. Biskupi i księża zachęcają jednak, by w Niedzielę Zmartwychwstania, przed uroczystym śniadaniem, pomodlić się z domownikami i pobłogosławić pokarmy w ramach domowej liturgii.

Wielka Sobota to dzień oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. W świątyniach przez cały dzień trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Zwyczajowo w ten dzień przynosi się do kościoła pokarmy, które zostają pobłogosławione. Ze względu na obowiązujące ograniczenia w tym roku nie będzie to jednak możliwe.

Księża zachęcają zatem do wspólnej modlitwy przy świątecznym stole przed wielkanocnym śniadaniem, pamiętając, że pokarmy możemy błogosławić w ramach domowej liturgii. Jak to zrobić? Wyjaśnia o. Jan Maria Szewek, franciszkanin:

Błogosławienie pokarmów - tekst obrzędu

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane".

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Zwyczaj błogosławienia pokarmów. Dlaczego to robimy?

Chodzi o to, żeby podkreślić związek świętowania w domu z wydarzeniami liturgicznymi.

Wielkanocne śniadanie w gronie rodziny i przyjaciół jest przedłużeniem celebracji, jaka wcześniej nastąpiła w kościele, podczas liturgii Wigilii Paschalnej. Błogosławiąc więc pokarmy chcemy, żeby Bóg pobłogosławił wspólnotę, która zbierze się podczas świętowania.