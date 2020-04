Zorganizowane grupy przestępcze oferują darmowe paczki żywnościowe ludziom, którzy z powodu epidemii koronawirusa zaleźli się w kłopotach finansowych – pisze w korespondencji z Italii brytyjski dziennik „Guardian”. Jak wyjaśnia, mafiosi budują w ten sposób swoje poparcie we włoskim społeczeństwie.

Zorganizowane grupy przestępcze oferują darmowe paczki żywnościowe ludziom, którzy z powodu epidemii koronawirusa zaleźli się w kłopotach finansowych / MAURIZIO BRAMBATTI / PAP/EPA

Włoskie mafie takie jak Cosa Nostra czy Camorra wcale nie kryją się ze swą działalnością. Wręcz przeciwnie - w ostatnich tygodniach w portalach społecznościowych znalazły się nagrania wideo dokumentujące rozdawanie żywności. W dodatku mafiosi nie wahają się nazwać tej działalności charytatywną. Jak wyjaśnia prokurator Nicola Gratteri z Catanzaro w Kalabrii, we Włoszech od ponad miesiąca ludzie, którzy wcześniej pracowali w szarej strefie nie otrzymują wynagrodzenia i stają się coraz bardziej zdeterminowani. Mafia oferuje im pomoc. Wręcza paczki żywnościowe mówiąc że nie chce nic w zamian. Ale - jak zauważa prokurator - po pewnym czasie trzeba się będzie odwdzięczyć.

Podobnego zdania jest minister spraw wewnętrznych we włoskim rządzie Luciana Lamorgese: "Mafia wykorzystuje fakt rosnącego ubóstwa, by rekrutować ludzi do swej organizacji" - ostrzega.

Niestety, organy ścigania mają związane ręce. Dziennik La Reppublica podaje przykład z Palermo na Sycylii. W dzielnicy biedoty brat bossa Cosa Nostry rozdawał paczki żywnościowe. Gdy jeden z reporterów opisał tę historię, mafioso na portalu społecznościowym usiłował zastraszyć dziennikarza. Oskarżył też władze, że blokują jego działalność charytatywną, zarzucając mu członkostwo w mafii.

"Mafie to nie tylko organizacje przestępcze" - wyjaśnia Federico Varese, profesor kryminologii na Uniwersytecie Oksfordzkim. "One zawsze miały aspiracje, by rządzić na danym obszarze. Komentatorzy często skupiają się na aspekcie finansowym ich działalności, tymczasem siła mafii bierze się z oddolnego poparcia w regionie" - dodaje. "W oczach ubogiego człowieka mafioso pukający do drzwi z paczką żywnościową jest bohaterem". Ale potem za taką przysługę trzeba się zrewanżować: rozprowadzić narkotyki, wyprać pieniądze, ukryć ściganego, albo zagłosować na polityka wspieranego przez mafię.