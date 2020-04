We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 570 osób zakażonych koronawirusem - podała w piątek Obrona Cywilna na codziennej konferencji prasowej. Łączna liczba zmarłych od początku epidemii wzrosła do 18849.

Coraz mniej chorych trafia do szpitali, w tym na oddziały intensywnej terapii / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

Dzienna liczba zgonów spada - wynika z przedstawionej statystyki. Eksperci mówią o poprawie sytuacji epidemicznej i spadku krzywej.

Od czwartku liczba nowych przypadków zakażeń wzrosła o prawie 1400. Obecnie koronawirusa ma ponad 98 tys. osób. Od początku kryzysu zakaziło się 147 tys. ludzi we Włoszech.



Wyleczono już blisko 30,5 tys. osób. Przybyło ich prawie 2 tys. jednego dnia. Coraz mniej chorych trafia do szpitali, w tym na oddziały intensywnej terapii.



Stale poprawia się sytuacja w Lombardii na północy, czyli epicentrum epidemii. Odnotowano tam kolejnych 216 zgonów, podczas gdy dzień wcześniej było ich 300. Spada też liczba hospitalizowanych chorych.



/ Grafika RMF FM

Według danych krajowego Instytutu Zdrowia 63 proc. zmarłych w kraju miało co najmniej trzy współistniejące choroby.

"Ze złej sytuacji nie ma dobrego wyjścia"

Włosi mieli całkowicie sparaliżowaną służbę zdrowia i zdecydowali się na bezprecedensowy krok, tzn. przyjmowali tylko osoby, które przyjeżdżały specjalnymi transportami i większości to pacjenci z Covid-19 - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM Paweł Szczuciński, opowiadając o tym co zaobserwował podczas misji Fundacji PCPM i Wojskowego Instytutu Medycznego, w której uczestniczył we Włoszech.

Ze złej sytuacji nie ma dobrego wyjścia - to rozwiązanie powoduje, że część pacjentów nie zdąży przyjechać do szpitala i umrze w domach - dodaje.