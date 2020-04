"Przedłużamy obowiązujące obostrzenia. Działają dobrze. Do 26 kwietnia przedłużamy m.in. zamknięcie szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego i sanitarne kontrole na granicach" - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczył, rząd ma gorącą prośbę o zostanie w wąskim gronie najbliższej rodziny w święta Wielkanocne. O 234 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 10 kolejnych zarażonych poinformował w godzinach popołudniowych resort zdrowia. Oznacza to, że od początku epidemii potwierdzono w Polsce 5 575 przypadków koronawirusa, a 174 chorych zmarło.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

23:05





23:03

Ograniczenie funkcjonowania uczelni wojskowych przez zawieszenie kształcenia studentów i doktorantów oraz prowadzenie zajęć zdalnych wprowadza rozporządzenie ministra obrony narodowej opublikowane w czwartek w Dzienniku Ustaw.

W tym okresie uczelnie wojskowe, które dysponują odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem, maja prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.





22:54

Do 26 kwietnia ogranicza się funkcjonowanie uczelni artystycznych nadzorowanych przez ministra kultury - głosi rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Uczelnie, które mają taką możliwość, mogą prowadzić w tym czasie kształcenie zdalne.

Na podstawie rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego od 11 do 26 kwietnia zostaje zawieszone kształcenie na uczelniach artystycznych: na studiach, studiach podyplomowych i w innych formach. W tym czasie ograniczony zostaje również obowiązek świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.





22:47

Od 10 kwietnia "podróżującym bez ważnego powodu nie wolno wjeżdżać do Niemiec" - przekazało biuro prasowe Ministerstwa Spraw Społecznych Saksonii. Oznacza to zakaz wjazdu - na przykład - ze względów turystycznych lub w celu odwiedzin. Choć zaostrzenia są inicjatywą federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to za wprowadzenie kontroli odpowiadają landy. W przypadku granicy z Polską są to Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Saksonia.

Zakaz nie obejmuje kierowców pojazdów towarowych i podróżujących przez Niemcy do innego kraju. Wjazd będzie możliwy także dla osób, które regularnie przekraczają granicę ze względu na pracę po stronie niemieckiej oraz dla pracowników sezonowych. W obu przypadkach na granicy trzeba będzie okazać umowę lub zaświadczenie zatrudnienia wydane przez pracodawcę.





22:37

Ministrowie finansów państw UE wypracowali porozumienie w sprawie planu ratunkowego, który ma być odpowiedzią na kryzys, wywołany przez pandemie koronawirusa - przekazały źródła unijne.





22:29

Kolejne 28 osób zmarło w Irlandii z powodu koronawirusa, zwiększając łączną liczbę zgonów do 263. Zanotowano też największy od początku epidemii dobowy wzrost nowych zakażeń.

Tylko raz do tej pory zdarzyła się większa liczba zgonów - we wtorek informowano o 36 zmarłych osobach. Jeśli chodzi o zakażenia, to w ciągu ostatniej doby wykryto ich 500 i jest to zdecydowanie najwyższa liczba - to tej pory rekordowym wzrostem było 424 pod koniec zeszłego tygodnia. W efekcie liczba potwierdzonych przypadków w Irlandii osiągnęła 6574.

22:17

Kongres Deputowanych, niższa izba parlamentu Hiszpanii, zgodził się na przedłużenie do 26 kwietnia stanu zagrożenia epidemicznego, wprowadzonego przez rząd Pedra Sancheza w połowie marca. W sobotę premier ogłosił konieczność jego wydłużenia z powodu licznych zgonów i zakażeń koronawirusem.

Za przedłużeniem stanu zagrożenia głosowało 270 deputowanych. Przeciwko opowiedziało się 52 polityków konserwatywnej partii Vox i lewicowo-separatystycznego bloku CUP z Katalonii. 25 posłów wstrzymało się od głosu.

22:04

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio oświadczył, że restrykcje z powodu koronawirusa w razie potrzeby mogą zostać zaostrzone. Dodał zarazem, że przyszła pora na plany przygotowań do powrotu do normalności.

De Blasio oznajmił, że w zależności od rozwoju sytuacji, w tym wskaźników zakażeń, ograniczenia łączące się z pandemią Covid-19 mogą ulec złagodzeniu do maja lub czerwca. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba przepisy, które dotyczą - na przykład - dystansu społecznego, mogą być w każdej chwili nawet bardziej zaostrzone.





22:01

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia dotyczącą przedłużenia do 3 maja kontroli na granicy wewnętrznej.

W komunikacie wskazano, że kontrola na granicy wewnętrznej przeprowadzana będzie w 42 wyznaczonych miejscach na granicy lądowej: na granicy z Czechami - 18, ze Słowacją - 5, z Niemcami - 16, z Litwą - 3. Kontrola graniczna jest też prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach.

21:57

Dwóch mężczyzn informujących w internecie o rzekomym zamiarze zarażania koronawirusem zostało zatrzymanych przez policję na terenie wspólnoty autonomicznej Walencji, na wschodzie Hiszpanii.

Jak ustaliła hiszpańska agencja Europa Press, pierwsze zatrzymanie miało miejsce w środę po południu w miejscowości Daimus koło Walencji i dotyczyło 23-latka.

Kilka godzin wcześniej umieścił on w internecie nagranie, w którym twierdził, że pochodzi z Madrytu i jest chory na Covid-19. Sugerował, że przed stawieniem się w szpitalu chciałby zarazić kilka osób. Drugi mężczyzna, również utrzymujący, że pochodzi z Madrytu i przybył do położonego koło Alicante Torrevieja, “aby zarażać swoich sąsiadów", został ujęty przez policję w czwartek późnym popołudniem.







21:51

Brytyjski premier Boris Johnson opuścił już oddział intensywnej terapii - poinformował w czwartek wieczorem jego rzecznik.





21:48

Świadectwa nie muszą być odbierane w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych, mogą być przekazywane rodzicom lub uczniom w formie skanów - powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski, mówiąc o możliwych scenariuszach związanych z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkołach.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o przedłużeniu do 19 kwietnia obowiązujących ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Zamknięcie szkół przedłużono do 26 kwietnia. Egzaminy ósmoklasistów i maturalne nie odbędą się w terminie.

21:36

Do Olsztyna dotarł transport z maskami i kombinezonami ochronnymi od partnerskiego miasta Weifang w Chinach - poinformował prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Mają być przekazane służbom medycznym i osobom świadczącym usługi opiekuńcze.

Jak zaznaczył, maski i kombinezony trafią "na pierwszą linię frontu", czyli do służb medycznych oraz osób i jednostek świadczących usługi opiekuńcze. "Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają w tych trudnych chwilach. Będziemy pamiętać" - zapewnił.





21:28

Na Covid-19 w USA zmarły już 15 774 osoby - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Tym samym w Stanach Zjednoczonych od czwartku jest już więcej ofiar śmiertelnych epidemii niż w Hiszpanii (15 238).

Na środę wieczór w USA liczba ofiar śmiertelnych epidemii wynosiła 14 695. Do wczesnego popołudnia w czwartek w Stanach Zjednoczonych przybyło więc ponad 1000 zgonów.





21:24

Oddychanie przez lata "polskim powietrzem" może znacząco podnosić ryzyko śmierci przy chorobie spowodowanej koronawirusem. Badania naukowców z Harvardu potwierdzają intuicyjne przypuszczenie, że ludzie których płuca są przez lata obciążone smogiem, ciężej przechodzą chorobę. Badacze ze Stanów Zjednoczonych stwierdzili silny związek pomiędzy wieloletnią średnią ilości pyłu zawieszonego na danym obszarze USA, a liczbą zgonów podczas trwającej tam epidemii.





21:21

Biblioteka miejska w portugalskiej gminie Mortagua uruchomiła usługę wysyłki książek do mieszkańców na czas kwarantanny spowodowanej epidemią koronawirusa. Zwrócone przez czytelników książki są kierowane na 30-dniowy pobyt w części biblioteki, do której wejść można tylko w odzieży ochronnej.

Jak informują za pośrednictwem mediów społecznościowych władze gminy Mortagua, powracające od końca marca książki są składane w oddzielone miejsce biblioteki z napisem “Uwaga, możliwy Covid-19".

21:17

1341 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Francji w ciągu ostatniej doby - poinformował dyrektor generalny ministerstwa zdrowia, Jerome Salomon. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 12210.











21:13

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda wspiera "Akcję E-dukację", czyli szkołę online, prowadząc wirtualne lekcje języka niemieckiego - poinformowano na Twitterze Kancelarii Prezydenta.

Pierwsza dama już w połowie marca zachęcała do nauki online.

21:09

Blisko 347 tys. stanowisk pracy zostało zlikwidowanych w Meksyku od 13 marca do 6 kwietnia, odkąd wybuchła tam epidemia koronawirusa - ogłosił rząd tego kraju.

Dwie trzecie zlikwidowanych miejsc pracy - 66 proc. - "wygaszono" w przedsiębiorstwach, które zatrudniały 251 lub więcej pracowników. Co czwarte zwolnienie nastąpiło w firmach, w których pracowało ponad tysiąc osób. Fala zwolnień wzrosła na początku kwietnia, gdy rząd ogłosił 30 marca "stan alarmu sanitarnego" z powodu epidemii, wzywając do zawieszenia "mniej istotnej" produkcji w wielu sektorach przemysłu.

Jednak w obliczu rozmiarów tego zjawiska rząd lewicowego prezydenta Andresa Manuela Lopeza Obradora próbuje obecnie zahamować likwidowanie miejsc pracy lub przynajmniej je spowolnić, zwłaszcza że epidemia koronawirusa nie wygasa.

21:03

610 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Włoszech - podała Obrona Cywilna. Łączny bilans zgonów wzrósł tym samym do 18 279. Od środy zanotowano 1615 nowych zakażeń. Obecnie wirusa ma 96 tysięcy osób.





20:58

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) oraz posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwrócili się z interwencją poselską ws. bezpieczeństwa pracowników Centrum Logistycznego Amazon w Sosnowcu (Śląskie) do zarządu Amazon Fulfillment Poland.

W ostatnim czasie - po potwierdzeniu przypadku zakażenia koronawirusem pracownika centrum Amazona w Sosnowcu - niektórzy pracownicy firmy wyrażali w mediach obawy o swoje bezpieczeństwo w pracy. Biuro prasowe firmy zapewnia, że we wszystkich zakładach wdrożono odpowiednie procedury zabezpieczające pracowników, zaś zarażony pracownik otrzymał wsparcie.

20:55

Zwolnienie przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 osób z podatku od nieruchomości oraz podmiotów gospodarczych funkcjonujących na miejskim targowisku, w lokalach komunalnych i szkołach z opłat za czynsz - to kolejne ulgi dla przedsiębiorców z Ostrowca Świętokrzyskiego, przegłosowane jednogłośnie przez radnych miasta podczas sesji. Ulga będzie obowiązywać do końca czerwca.

20:51

Firmy zagrożone bankructwem z powodu pandemii dostaną więcej czasu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości - przewiduje projekt nowych rozwiązań legislacyjnych przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jak czytamy w informacji resortu aktywów, komisja ds. reformy nadzoru właścicielskiego w MAP przygotowała projekt kryzysowych rozwiązań prawnych, które będą chronić polskie firmy przed upadłością.





20:44

Widać pozytywne efekty restrykcji w życiu społecznym - ocenił dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych Anthony Fauci. Zdaniem eksperta w USA z powodu koronawirusa może umrzeć ok. 60 tys. osób. Wcześniej mówiono o 100-200 tys. zgonów.

Mimo tego, że będzie to zły tydzień, to widać "promyki nadziei" - oświadczył Fauci w wywiadzie dla telewizji NBC. Dotyczy to szczególnie stanu Nowy Jork, gdzie spada liczba przyjęć na intensywną terapię z powodu Covid-19. Może to oznaczać - tłumaczył - że w najbliższych dniach zacznie tam spadać dobowa liczba zgonów.





20:38

Cztery białoruskie zakłady produkcji napojów spirytusowych będą produkować 23 tony środków antyseptycznych dziennie - poinformował portal Naviny.by. W ten sposób państwo chce uzupełnić niedobory spowodowane przez epidemię koronawirusa.

Odpowiednie licencje, jak poinformował minister zdrowia Uładzimir Karanik, otrzymały cztery białoruskie zakłady w różnych miastach. Receptura została już zatwierdzona, a w środę przygotowano pierwszą partię - 14 ton środków do dezynfekcji.

"Wkrótce zakłady monopolowe będą produkować 23 tony antyseptyków dziennie" - powiedział Karanik.

20:31

W pustej bazylice Świętego Piotra papież Franciszek odprawił w Wielki Czwartek Mszę Wieczerzy Pańskiej, inaugurującą Triduum Paschalne. Z powodu pandemii koronawirusa nie było wiernych.







20:27

Brytyjski premier Boris Johnson opuścił już oddział intensywnej terapii - poinformował jego rzecznik.



Johnson na intensywnej terapii był od poniedziałku wieczorem w związku z pogorszeniem się jego stanu zdrowia po zakażeniu koronawirusem, nie był jednak podłączony do respiratora.





20:24

U pracowników oraz u pacjentki Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Nowodworskiego Centrum Medycznego wykryto koronawirusa. Oddział został zamknięty - poinformowała dyrekcja placówki na stronie internetowej szpitala.

Dyrektor medyczny centrum w Nowym Dworze Mazowieckim Łukasz Tomasik w rozmowie z TVN Warszawa poinformował, że żadna z osób, u których wykryto koronawirusa, nie miała objawów zakażenia. "Nie mieli gorączki, duszności, kaszlu ani - wedle informacji zebranych w wywiadzie - kontaktu z kimś zakażonym" - powiedział. Podkreślił, że zdiagnozowano osoby zakażone, bo testy wykonywane są każdemu pacjentowi i pracownikowi centrum.

20:21

Na trzech stacjach kolejowych w Bangkoku zainstalowano automaty z maseczkami. Jest to związane z obowiązkiem zakrywania twarzy przez pasażerów w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa - poinformowała agencja EFE.

Maseczki, wykonane przez więźniów, można kupić za 25 bahtów (ok. 3,2 zł).

Automaty umieszczono w pobliżu kas biletowych i można z nich skorzystać przed wejściem na peron. Urządzenia podzielone są na dwie części - w jednej z nich dokonuje się opłaty, w drugiej odbiera maseczkę.





20:18

799 zmarło wskutek koronawirusa w stanie Nowy Jork w ciągu ostatniej doby - poinformował gubernator Andrew Cuomo. To największy dobowy przyrost zgonów w tym stanie od początku pandemii.









20:15

Każdy szpital może wykonać test, a jeżeli nie ma laboratorium, wówczas może zlecić test innemu szpitalowi - zapewnił minister zdrowia Łukasz Szumowski w TVN24. Wskazał, że obecnie w Polsce w ciągu doby można wykonać do 13-14 tys. testów. Ostatniej doby zrobiono ich 8,3 tys.

Koszty testu w kierunku koronawirusa, w wysokości 500 zł, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

20:10

Wprowadzone wcześniej restrykcje w stanie wyjątkowym w Finlandii, ograniczające kontakty społeczne w celu spowolnienia epidemii koronawirusa, będą przedłużone o miesiąc, do 13 maja - przekazał rząd.

Przedłużenie restrykcji jest konieczne w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się epidemii oraz ochrony osobom z grup ryzyka - podkreślono.

Te ograniczenia to m.in.: zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 10 osób; zalecenie unikania zbędnego przebywania w miejscach publicznych; zobowiązanie osób powyżej 70. roku życia do unikania, na ile to możliwe, kontaktów z innymi ludźmi; zamknięcie placówek kulturalnych (m.in. muzeów, bibliotek, teatrów) oraz niektórych obiektów sportowych, np. basenów (otwarte pozostają miejskie boiska piłkarskie).

20:04

Brytyjscy naukowcy pokazują, jak portale społecznościowe mogą pomóc monitorować ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa.

Naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu uznali, że to najprostsza informacja, która bez zagłębiania się w treść wpisów w różnych językach pozwoli monitorować aktywność, zarówno podczas fazy zmniejszania, jak i potem - miejmy nadzieję - zwiększania aktywności. Analiza danych z czasu trzech katastrof naturalnych, trzęsień ziemi w Nepalu w 2015 roku i Meksyku w 2017 roku, a także huraganu Maria w 2017 roku w Puerto Rico pozwoliło wykazać, że już tak proste dane potrafią precyzyjnie oddać wahania stanu gospodarki. W sytuacji pandemii szalejącej na całym świecie danych będzie dużo więcej, ale tym bardziej będą mogły się przydać.





19:59

"Główny inspektor sanitarny apeluje: Zostańmy w domu na święta. Nie odwiedzajmy w tym czasie bliskich, ograniczmy w ten sposób przekazywanie koronawirusa. Zróbmy wszystko, by te Święta Wielkanocne spędzone osobno mogły dać nadzieję na więcej świąt razem! Zostań w domu" - napisano na Twitterze GIS.





19:56

Władze Moskwy rozważają możliwość śledzenia przemieszczania się zagranicznych turystów po stolicy, gdy pandemia już minie i otworzą się granice. System ten miałby pomóc w wychwyceniu nowych ognisk koronawirusa - podał w czwartek "Kommiersant".

Opierając się na danych z telefonów komórkowych, władze stolicy mogą stworzyć system monitorowania miejsc, gdzie w Moskwie gromadzą się zagraniczni turyści - podał "Kommiersant", powołując się na źródła w merostwie. System pozwoliłby na prześledzenie, w trybie codziennym, liczby cudzoziemców odwiedzających Moskwę i na określenie miejsc, w których spędzają oni najwięcej czasu. Dane mogą pochodzić zarówno z roamingu, jak i z kupionych w Rosji kart SIM.







19:53

1341 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Francji w ciągu ostatniej doby - poinformował w czwartek dyrektor generalny ministerstwa zdrowia, Jerome Salomon. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 12210.



Epidemia zabiła we Francji 8044 osób w szpitalach oraz 4166 w domach opieki i placówkach medyczno-społecznych - przekazał Salomon.





19:49

Władze wspólnoty autonomicznej Madrytu kierują oczekujące na kremację zwłoki ofiar Covid-19 do innych miast. Władze aglomeracji twierdzą, że komunalny zakład pogrzebowy z powodu dużej liczby zmarłych nie jest już w stanie wykonywać zleceń.

Według dziennika “La Razon" madrycki zakład pogrzebowy nie jest już w stanie sprostać licznym prośbom rodzin o kremację zwłok bliskich, mimo że w marcu wydłużył godziny pracy i ściągnął z urlopów wszystkich przebywających na nich pracowników.

Do czwartku we wspólnocie Madrytu wskutek zakażenia koronawirusem zmarło 5800 osób. Region ten jest pierwszym w kraju pod względem liczby zgonów na Covid-19. W całej Hiszpanii zmarło dotychczas 15 238 osób.

Według dziennika “El Mundo" wiele rodzin z aglomeracji madryckiej z powodu masowych pogrzebów musi oczekiwać do dwóch tygodni na pochówek swoich bliskich, zaś pogrzeby organizowane obecnie na madryckich nekropoliach odbywają się “ekspresowo" i trwają zaledwie kilkanaście minut.





19:45

Przedsiębiorcy zawnioskowali już o prawie 1,5 mld zł wsparcia na dofinansowanie wynagrodzeń dla ćwierć miliona pracowników i na 50 tys. pożyczek - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy to jeden z instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Do tej pory złożono niemal 6,5 tys. wniosków o tę formę wsparcia.

Do wojewódzkich urzędów pracy trafiły wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń 86,8 tys. pracowników z powodu przestoju ekonomicznego i ok. 169,3 tys. z powodu obniżonego wymiaru czasu pracy.





19:39

Minister ds. wydatków publicznych Francji Gerald Darmanin oraz minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire powiedzieli, że z powodu epidemii kraj dotknie najgłębsza recesja od 1945 r. Zapowiedzieli, że rząd ponad dwukrotnie zwiększy pakiet pomocowy dla gospodarki.

W wywiadzie dla dziennika finansowego "Les Echos" ministrowie zapowiedzieli, że ocena sytuacji ekonomicznej kraju może ewoluować, w zależności od tego, jak długo trwać będzie epidemia koronawirusa i jak długo utrzymane zostaną związane z nią restrykcje.

Rząd ocenia obecnie, że deficyt budżetowy Francji wyniesie w tym roku 7,6 proc. PKB, a dług publiczny sięgnie 112 proc.





19:34

Cztery oddziały Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, które były zamknięte w związku z koronawirusem, wznowiły pracę — poinformowała placówka.

Pracę wznowiły oddziały: Chorób Wewnętrznych i Nefrologii, Chorób Wewnętrznych II, Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Medycyny Paliatywnej.





19:27

W zależności od zastosowanych środków kontroli rozprzestrzeniania się koronawirusa, w Kanadzie może umrzeć od 11 tys. do 300 tys. osób. Naczelni lekarze kraju przekazali informacje o trzech możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji.





19:24

W Rumunii od początku epidemii na Covid-19 zmarło 229 osób, a 5202 zakaziły się koronawirusem - poinformowały władze medyczne. Władze zapowiedziały przedłużenie stanu wyjątkowego o następny miesiąc i wprowadziły kwarantannę w kolejnym regionie.

W czwartkowym komunikacie władz medycznych dodano, że w ciągu ostatniej doby przybyło 441 nowych infekcji. 647 chorych uznano za wyleczonych.

19:21

W bazylice Świętego Piotra papież Franciszek odprawia w Wielki Czwartek Mszę Wieczerzy Pańskiej, inaugurującą Triduum Paschalne. Z powodu pandemii koronawirusa nie uczestniczą w niej wierni. W pustej bazylice jest tylko asysta liturgiczna i bardzo ograniczona liczba osób.

Ta msza ma bezprecedensowy charakter w Watykanie, a jej przebieg został zmieniony w związku z pandemią. Nie odbędzie się najbardziej symboliczne i sugestywne wydarzenie tej liturgii, czyli obmycie przez papieża stóp 12 osobom w geście pokornej służby.

19:13

Rząd Węgier przedłużył na czas nieokreślony ograniczenia w wychodzeniu z domu, wprowadzone dwa tygodnie temu - oznajmił premier Viktor Orban w oświadczeniu transmitowanym w telewizji.

Rząd zdecydował również o przyznaniu burmistrzom uprawnień, by na czas świąt wielkanocnych mogli wprowadzać dodatkowe obostrzenia.

19:08

W Turcji potwierdzono 96 nowych zgonów na skutek zakażenia koronawirusem - poinformował minister zdrowia Fahrettin Koca. W sumie w Turcji na Covid-19 zmarło 908 osób.



Potwierdzono też 4056 nowych przypadków zakażeń; łącznie zainfekowane zostały 42 282 osoby.



W ciągu ostatniej doby przeprowadzono w kraju 28 578 testów na obecność koronawirusa. Do tej pory wyzdrowiały 2142 osoby, z czego 296 opuściło szpitale w ciągu ostatniej doby.





19:03

W Szwecji liczba ofiar koronawirusa wzrosła w ciągu doby o 106 - do 793 osób. Podał to w czwartek Urząd Zdrowia Publicznego. Władze przyznały, że istnieje problem zatłoczonych ogródków kawiarnianych.

W stolicy Szwecji oraz innych dużych miastach wraz z pierwszymi wiosennymi dniami pojawił się problem zatłoczonych ogródków kawiarnianych. Z analizy przeprowadzonej przez reporterów programu Ekot Szwedzkiego Radia w co najmniej 50 obiektach gastronomicznych w Sztokholmie, Goeteborgu oraz Malmoe występował problem kolejek oraz dużej liczby gości.

18:59

O 29 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Portugalii w ciągu ostatniej doby. Łącznie z powodu tej choroby zmarło już 409 osób - poinformowało portugalskie ministerstwo zdrowia.

Z szacunków resortu wynika, że zanotowana w ciągu ostatnich 24 godzin liczba zgonów wskazuje na tendencję spadkową. W środę dobową liczbę nowych zgonów szacowano na 35.

Według ministerstwa zdrowia spadkowej tendencji nie zanotowano w przypadku nowych zakażeń. O ile pomiędzy wtorkiem a środą odnotowano 699 nowych infekcji, to w ciągu ostatnich 24 godzin było ich już 815.





18:55

W Wielkiej Brytanii, podobnie jak to zauważono wcześniej w USA, prawdopodobnie występuje duża nadreprezentacja mniejszości etnicznych wśród osób poważnie chorych na Covid-19 - poinformowała stacja BBC.

We wtorek podano, że w Chicago, trzecim co do wielkości mieście USA, ok. 70 proc. zmarłych na Covid-19 stanowią Afroamerykanie, choć ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców to około jednej trzeciej. Podobna nadreprezentacja występuje także w Nowym Jorku, Detroit czy Nowym Orleanie, choć nie we wszystkich amerykańskich stanach publikowane są statystyki z podziałem na pochodzenie etniczne.

18:48

Jeśli myślicie o rzuceniu palenia, teraz jest najwyższy czas. Najnowsze wyniki badań potwierdzają, że palacze są bardziej zagrożeni ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem. Palenie podnosi poziomu enzymu, który umożliwia koronawirusowi dostęp do komórek płuc - informuje Bloomberg. Badania przeprowadzili uczeni z Kanady.







18:44

PGNiG przekazało Centrum Medycznemu w Łańcucie 1,6 mln zł na zakup wyposażenia do walki z epidemią koronawirusa, m.in. sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej - poinformowała w czwartek spółka.

Centrum Medyczne w Łańcucie zostało przekształcone w jednoimienny szpital zakaźny przeznaczony do leczenia pacjentów z całego Podkarpacia chorych na COVID-19.

18:40

10 tys. przyłbic dziennie będą produkować firmy zrzeszone w Polskim Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Z kolei Wydział Fizyki UW zapowiada wytworzenie 6 tys. takich osłon. Trafią m.in. do lekarzy, ratowników, policjantów i strażaków.

Związek wskazał, że na razie za pomocą np. drukarek 3D dziennie powstają 3 - 4 takie osłony. Podkreślono, że w momencie sporządzenia odpowiednich form i przejścia na technologię wtryskową, produkowane ilości zmieniają się diametralnie i "pójdą w tysiące sztuk".





18:37

O blisko 70 proc. spadły wpływy ze sprzedaży biletów na autobusy i tramwaje w Gdańsku. Władze miasta podtrzymują swoją decyzję o utrzymaniu stref płatnego parkowania.



Jeśli chodzi o liczbę zakupionych biletów, to spadek ten jest jeszcze większy i wynosi ok. 80 proc.

18:34

610 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Włoszech - podała Obrona Cywilna. Łączny bilans zgonów wzrósł tym samym do 18 279. Od środy zanotowano 1615 nowych zakażeń. Obecnie wirusa ma 96 tysięcy osób.



Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w kraju od początku epidemii wynosi ponad 143 tysiące.



Wyleczonych zostało już 28 tysięcy chorych.

18:31

Ponad 11 tysięcy osób podpisało już internetową petycję do Komendanta Głównego Policji i komendantów wojewódzkich o stworzenie specjalnego narzędzia do zgłaszania przemocy domowej w czasach pandemii koronawirusa. "Musimy reagować i to szybko, by pomóc osobom, dla których ich własny dom stwarza większe niebezpieczeństwo niż koronawirus" - piszą do generała Jarosława Szymczyka twórcy apelu z fundacji HumanDoc.



18:27

Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) poinformowała, że wprowadza drastyczny plan oszczędnościowy "w związku z bezprecedensowym kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa".



Przyjęty w ubiegłym tygodniu przez władze UCI plan zakłada m.in. skierowanie na pełny lub częściowy urlop wszystkich 130 pracowników biura UCI oraz Światowego Centrum Kolarskiego w szwajcarskim Aigle, gdzie mieści się siedziba federacji.



Ponadto planuje się obniżenie wynagrodzenia i redukcję specjalnych dodatków dla kierownictwa UCI, rewizję projektów solidarnościowych dla poszczególnych krajowych federacji oraz umów z usługodawcami, dostawcami i konsultantami.





18:25

Kolejne 881 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 7978 - poinformował zastępujący premiera Borisa Johnsona minister spraw zagranicznych Dominic Raab.



Bilans obejmuje nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 we wtorek a godz. 17 w środą.



Jest on nieco niższy niż ten podany w środę, gdy informowano o największej jak dotychczas dobowej liczbie zgonów - 938.





18:21

Z badań zespołu naukowców Uniwersytetu Harvarda wynika, że mieszkańcy terenów z gorszą jakością powietrza są narażeni na cięższy przebieg choroby spowodowanej koronawirusem - poinformował “Der Spiegel".

Zespół prowadzony przez dr Francescę Dominici, naukowca Uniwersytetu Harvarda, zbadał w 3080 amerykańskich hrabstwach (powiatach) zależność pomiędzy jakością powietrza, a współczynnikiem śmiertelności u osób zakażonych koronawirusem - przekazał "Der Spiegel".

18:18

Współwłaściciel Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy dr Jakub Czarny powiedział, że jego laboratorium jest w okresie reorganizacji i ma przerwę techniczną w badaniach na obecność koronawirusa. Chodzi o to, żeby - najprawdopodobniej od soboty - wykonywać więcej testów.



Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy jest jednym z pięciu laboratoriów wykonujących badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w woj. kujawsko-pomorskim.



Zdementował pojawiające się informacje, że któraś z osób z personelu instytutu jest chora na COVID-19.

18:13

Koty mogą się zakażać od ludzi koronawirusem drogą kropelkową -sugerują badania chińskich specjalistów opublikowane w "Science". Na zakażenie nie są raczej podatne psy, kurczaki, świnie i kaczki. WHO śledzi doniesienia na ten temat i alarmuje, by nie pozbywać się zwierząt domowych.







18:11

799 zmarło wskutek koronawirusa w stanie Nowy Jork w ciągu ostatniej doby - poinformował w czwartek jego gubernator Andrew Cuomo. To największy dobowy przyrost zgonów w tym stanie od początku pandemii.



Dzień wcześniej gubernator Cuomo informował o 779 ofiarach śmiertelnych choroby Covid-19.



Agencja Reuters pisze, że w całych Stanach Zjednoczonych liczba zmarłych z powodu koronawirusa przekroczyła już 15 tys.





18:01

Polska Grupa Energetyczna poinformowała o przekazaniu Krajowemu Instytutowi Gospodarki Senioralnej 22 kanistrów płynu do dezynfekcji rąk. PGE przekazała też ponad 185 tys. zł jednemu ze szpitali w Lublinie.



"Seniorzy to osoby, które powinny być teraz objęte naszą troską, dlatego zaangażowaliśmy się w projekt Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, przy pomocy którego przekazane zostaną niezbędne w obecnej sytuacji płyny do dezynfekcji" - pokreślił prezes PGE Wojciech Dąbrowski.



Instytut, z pomocą wolontariuszy rozdystrybuuje płyn wśród osób starszych.







17:57

Zaledwie kilka godzin po wznowieniu przyjęć w czwartek po południu Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego Szpitala Miejskiego w Zabrzu (Śląskie) ponownie wstrzymało przyjęcia pacjentek na oddział położniczo-ginekologiczny.



Centrum wznowiło przyjęcia w czwartek o godz. 8 rano, a wstrzymało je o godz. 14.00. Powodem jest potwierdzenie zakażenia koronawirusem u trzech pracowników.



"Pomimo zastosowania wszelkich koniecznych procedur epidemiologicznych - dokonanej kwarantanny 25 pracowników wraz z pobraniem materiału genetycznego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 i wszelkich niezbędnych procedur dezynfekcyjnych oddziału - w dniu dzisiejszym o godz. 13.00 zostaliśmy poinformowani o pozytywnym wyniku badania w kierunku zakażenia koronawirusem u trzech naszych pracowników" - przekazała rzeczniczka prasowa szpitala Anita Przytocka.

17:52

13 górników z kopalni Sośnica w Gliwicach objęto kwarantanną domową po potwierdzeniu koronawirusa u jednego z pracowników tego zakładu - potwierdziła Polska Grupa Górnicza, do której należy gliwicka kopalnia. Zakład pracuje normalnie.



Ustalono, że bezpośredni kontakt z zakażonym górnikiem w miejscu pracy miało w sumie 13 osób. "Pracownicy zostali skierowani na dwutygodniową kwarantannę oraz zobowiązani do kontaktu ze służbami sanitarnymi. Pomieszczenia, w których przebywali pracownicy, poddano dezynfekcji" - poinformował rzecznik.

17:48

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zdecydował o udostępnieniu hotelu Przystań Bydgoszcz pracownikom służby zdrowia zaangażowanym w zwalczanie epidemii koronawirusa. Obiekt położony jest na Wyspie Młyńskiej w centrum miasta.



Oferta została skierowana do znajdujących się w Bydgoszczy placówek: Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii, Centrum Onkologii, Szpitala Uniwersyteckich nr 1, Szpitala Uniwersyteckiego nr 2, Szpitala Miejskiego, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego, 10. Wojskowego Szpitala Wojskowego, Szpitala MSWiA i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, a także Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białych-Błotach koło Bydgoszczy.

17:45

W związku z decyzją rządu o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych do 26 kwietnia 2020 r. włącznie, wszystkie rejsy pasażerskie LOT-u zaplanowane do tego czasu zostały odwołane - poinformował narodowy przewoźnik.



LOT zapewnił, że w związku z trudną sytuacją "bezpieczeństwo i komfort pasażerów stawia na pierwszym miejscu, dlatego zmodyfikował politykę zmian biletów". Szczegóły dostępne są na stronie lot.com.

17:40

Wprowadzenie triażu i separacji pacjentów w izbach przyjęć oraz na SOR-ach szpitali niezakaźnych, a także regularne badanie temperatury pracowników medycznych polecił zakładom opieki zdrowotnym w woj. śląskim wojewoda Jarosław Wieczorek.



Wprowadzenie triażu i separacji pacjentów wiąże się m.in. z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia.

17:37

Wznowiły pracę trzy oddziały w szpitalu w Grójcu, gdzie w połowie marca ujawniono poważne ognisko koronawirusa. W lecznicy działa oddział wewnętrzny, pediatryczny i intensywnej terapii.



Bez przeszkód funkcjonują też izba przyjęć, nocna opieka lekarska i pogotowie ratunkowe.



"Pozostałe oddziały: chirurgia, neurologia, ginekologia i położnictwo zostaną uruchomione natychmiast po zakończeniu kwarantanny i zwolnień lekarskich personelu medycznego" - przekazały w komunikacie władze powiatu.

17:34

Po 10 tysięcy złotych kary będą musieli zapłacić mieszkańcy Brzeska w Małopolsce za złamanie przepisów związanych z epidemią.

W jednym przypadku czterech mężczyzn urządziło sobie imprezę w mieszkaniu, w którym przebywała 86-letnia matka jednego z nich.

W drugim przypadku ukarano dwóch mężczyzn, którzy spożywali alkohol w centrum Brzeska nic nie robiąc sobie z upomnień interweniujących policjantów.

17:30

Już dwie osoby z Domu Pomocy Społecznej w Koszęcinie w Śląskiem zmarły po zakażeniu koronawirusem.

Kilkanaście chorych pensjonariuszek jest w szpitalach zakaźnych, a 7 kolejnych, u których pierwszy test dał wynik ujemny, przebywa w ośrodku kwarantanny.

Jest z nimi jedna opiekunka i dwóch wolontariuszy. DPS został już odkażony, ale podopieczne wrócą tam dopiero, kiedy kolejne badanie wykaże, że nie mają koronawirusa.

Koszęciński ośrodek zajmuje się osobami przewlekle chorymi psychicznie.

17:24

Od Niedzieli Wielkanocnej zostaną wprowadzone dalsze ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie, polegające na utrzymywaniu kursów autobusów i tramwajów wyłącznie w okresach szczytowych, gdy występuje zapotrzebowanie na przejazdy związane z pracą.



Dalsze ograniczenia mają na celu dostosowanie oferty transportu zbiorowego do występujących potrzeb, a także zachęcenie ludzi do pozostania w domach i podróżowania środkami transportu zbiorowego wyłącznie w pilnych potrzebach.





17:19

Wielki Czwartek rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego. Ze względu na rygory sanitarne msze św. i nabożeństwa Triduum Paschalnego w Kościele katolickim, będą sprawowane z ograniczeniem udziału wiernych do pięciu osób. Biskupi zachęcają do uczestnictwa w liturgiach poprzez transmisje i modlitwę w domach.







17:15

Koszalińscy radni, obradując w czwartek zdalnie, przyjęli uchwałę, dzięki której rodzice zostali zwolnieni z opłat za pobyt dziecka w miejskim żłobku na czas jego zawieszenia. Uchwała obowiązuje od 16 marca, gdy w związku z epidemią zamknięte zostały w kraju publiczne żłobki i kluby dziecięce.



Zastępca prezydenta Koszalina Przemysław Krzyżanowski, przedstawiając uchwałę, poinformował, że wprowadzana zmiana obecnie obowiązujących zapisów dotyczy całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w miejskim żłobku na czas zawieszenia jego działalności. Uściślił, że chodzi o opłatę stałą, która wynosi 340 zł oraz opłatę za wyżywienie.

17:08

Ministerstwo Zdrowia: 234 nowe zakażenia koronawirusem, 10 osób zmarło, łącznie 5575 przypadków i 174 zgony.



Nowe 234 potwierdzone przypadki dotyczą 110 osób z woj. mazowieckiego, 32 z woj. łódzkiego, 28 z woj. śląskiego, 19 z woj. wielkopolskiego, 12 z woj. małopolskiego, osiem z woj. podlaskiego, osiem z woj. dolnośląskiego, siedem z woj. podkarpackiego, czterech osób z woj. zachodniopomorskiego, dwóch z woj. lubelskiego, dwóch z woj. opolskiego oraz po jednej z woj. lubuskiego i z woj. pomorskiego.

17:07

W Gdańsku odnotowano nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych. Pięć firm zgłosiło plan zwolnień grupowych, pracę stracić może blisko 300 osób. Znacznie mniej przedsiębiorców w Gdańsku deklaruje zamiar zatrudnienia obcokrajowców.







17:03

Przed sądem stanie 31-letni mężczyzna z gminy Kluki (woj. łódzkie), który chcąc uzyskać receptę na lek uspokajający, wezwał służby ratownicze do wymyślonego przez siebie zakażenia koronawirusem.



Gdy zaalarmowani policjanci oraz służby ratownicze zjawili się w wyznaczonym miejscu przy drodze w gminie Kluki, szybko odkryli, że 31-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego kłamie. Nie tylko nie miał żadnych objawów zakażenia, ale jeszcze wyczuwalna była od niego woń alkoholu. Ostatecznie sam stwierdził, że zażartował i wezwał zespół karetki pogotowia ratunkowego, ponieważ w ten sposób chciał szybko uzyskać receptę na lek uspokajający.





16:58

Główny Inspektorat Sanitarny zamieścił instrukcję, jak poprawnie nałożyć i zdjąć maseczkę. Podkreśla w niej, aby przed założeniem maseczki zadbać o czystość dłoni - umyć je wodą z mydłem lub zdezynfekować płynem na bazie alkoholu.





Instrukcja zakładania i ściągania maseczki / Ministerstwo Zdrowia / Materiały prasowe

Zobacz również, jak zrobić maseczkę w domu:



Prosty sposób na zrobienie maseczki w domu. Prezentacja Naczelnego Lekarza USA RUPTLY/x-news





16:54

Zakażony koronawirusem marynarz z lotniskowca USS Theodore Roosevelt trafił na oddział intensywnej terapii w szpitalu na wyspie Guam. Liczba przypadków Covid-19 na okręcie wzrosła do 416 - poinformowała w komunikacie amerykańska marynarka wojenna.

W ciągu ostatniej doby na okręcie zdiagnozowano 130 nowych zakażeń koronawirusem.

Przypadki wirusa wykryto po raz pierwszy na lotniskowcu w marcu. Kapitan okrętu Brett Crozier zwrócił się wtedy do władz z prośbą o pomoc, po czym został zwolniony za nierespektowanie wojskowej hierarchii dowodzenia.

16:48









16:45

Ministerstwo Zdrowia wydało zgodę na wymianę opon zimowych na letnie przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących potrzeb - podały branżowe organizacje motoryzacyjne. Dodały, że inni mogą poczekać.







16:38

Prawosławne cerkwie i klasztory pozostaną otwarte dla wiernych podczas Niedzieli Palmowej, Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, która w Bułgarii przypada 20 kwietnia - ustalono na spotkaniu premiera Bojko Borisowa z patriarchą Neofitem i członkami Św. Synodu.

Premier Borisow podkreślił, że nie może nakazać zamknięcia świątyń, ani wystosować apelu do wiernych, by nie udawali się na nabożeństwach. Obecny na konferencji prasowej szef MSW Mładen Marinow nie odpowiedział jak będzie kontrolowany potok wiernych zmierzających w dniach świątecznych do klasztorów.





16:33

W środę po Świętach Wielkanocnych urząd kanclerski i premierzy krajów związkowych będą rozmawiać na temat rozluźnienia obostrzeń, które wprowadzono w Niemczech w związku z pandemią COVID-19 - poinformowała kanclerz Angela Merkel.

Decyzje o poluzowaniu tymczasowo wprowadzonych przepisów będą podejmowane "ostrożnie i stopniowo", ponieważ "można łatwo zniszczyć to, co udało się już tymi obostrzeniami osiągnąć" - powiedziała na konferencji prasowej Merkel.

Szefowa rządu przekazała, że w najbliższych dniach spodziewa się kolejnych wyników badań na temat wpływu wprowadzonych obostrzeń na spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa, które uwzględni podczas podejmowania ewentualnych decyzji





16:28

Starosta nidzicki Marcin Paliński zaapelował do mieszkańców o solidarność i poszanowanie spokoju - jedynej jak dotąd w tym powiecie - osoby zakażonej koronawirusem i jej bliskich. "Prosimy o powstrzymywanie się przed złośliwymi komentarzami" - napisał.

W apelu starosta zapewnił o zachowaniu wszelkich, wymaganych środków bezpieczeństwa wobec osoby zakażonej i jej współmieszkańca.

"Jest to małżeństwo, które w zeszłą niedzielę wróciło z zagranicy. Zgodnie z procedurami poddali się niezwłocznie obowiązkowej kwarantannie oraz będąc w ścisłym kontakcie telefonicznym z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Policją zastosowali się do wszystkich wytycznych. W związku z zaistniałą sytuacją zostały pobrane wymazy, dające jeden wynik pozytywny oraz jeden wynik negatywny. Osoba zakażona nie wykazuje żadnych objawów" - wyjaśnił.

16:23

Szczecińscy radni zdecydowali o zniesieniu opłat za parking w strefie płatnego parkowania podczas trwania epidemii. Opłaty nie były pobierane od połowy marca ze względu na nieobecność kontrolerów strefy.

"Zmiana ta ma na celu zminimalizowanie częstotliwości bezpośrednich kontaktów mieszkańców przez ograniczenie korzystania z komunikacji zbiorowej na rzecz indywidualnych środków transportu" - zapisano w projekcie uchwały.







16:20

Do Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie będzie transportowanych w piątek siedmiu pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 z objętego kwarantanną oddziału psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu - poinformowała rzeczniczka szpitala Patrycja Głomska.

Głomska poinformowała również, że już w środę dwie osoby zakażone z personelu oddziału psychiatrycznego zostały przewiezione do jednoimiennego szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. Trafiła tam kilka dni wcześniej, ale z kwarantanny domowej, trzecia zakażona osoba jest częścią personelu; jest hospitalizowana.





16:17

Już 6,9 mln francuskich pracowników z 628 tys. firm znajduje się na częściowym bezrobociu - poinformowała minister pracy Muriel Penicaud. Sektor transportowy ostrzega przez zakłóceniami w łańcuchach dostaw.

Minister Penicaud przekonywała w czwartek w telewizji BFM TV, że firmy nie muszą zwalniać pracowników z uwagi na mechanizm częściowego bezrobocia, który "jest skutecznym narzędziem". Mechanizm nigdy nie był tak masowo stosowany jak obecnie - podkreśliła Penicaud.

Ustanowione częściowe bezrobocie, czyli współfinansowany przez państwo system zasiłków, pozwala przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem z powodu pandemii unikać zwolnień.

16:14

Do zorganizowanego w hotelu Ikar w Poznaniu izolatorium trafili pierwsi pacjenci z lekkimi objawami koronawirusa. Służby wojewody poinformowały w czwartek, że niebawem w regionie pojawią się kolejne tego typu miejsca.



Jak podał Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, do izolatorium w hotelu Ikar pierwsi pacjenci zgłosili się w środę wieczorem.

16:11

Dzięki systemowi ewidencji sanitarnej podczas kontroli granicznych Straż Graniczna jest w stanie sprawdzić, czy osoby wjeżdżające do kraju złamały zasady kwarantanny. Tylko w środę, na drogowym przejściu z Niemcami w Świecku (Lubuskie) stwierdzono sześć takich przypadków.

Rzeczniczka SG zaapelowała o rozsądek i nie łamanie przepisów ustanowionych w celu ograniczenia skutków epidemii. Przypomniała, że za niestosowanie się do 14-dniowej kwarantanny grożą wysokie kary finansowe.





16:07

Policjanci z Płocka ujawniają na terenie miasta i powiatu rażące naruszenia przepisów związanych z epidemią koronawirusa. Ich konsekwencją są wysokie kary finansowe, np. 20 tys. zł za samowolne opuszczenie miejsca odbywania kwarantanny.

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Płocku, tamtejsi funkcjonariusze "każdego dnia podejmują interwencje w stosunku do mieszkańców, którzy w nieodpowiedzialny sposób nie przestrzegają nowych przepisów" związanych ze stanem epidemii koronawirusa - wśród stosowanych środków dyscyplinujących są min. mandaty karne oraz wnioski do sądu o ukaranie.

"Na ulicach Płocka i powiatu jest więcej patroli policyjnych, a sytuację z powietrza monitorują drony" - podała tamtejsza Komenda Miejska Policji. Podkreśliła przy tym, iż tylko w miniony weekend funkcjonariusze "ujawnili kilkanaście rażących naruszeń nowych przepisów, co w konsekwencji skutkowało nałożeniem przez sanepid w drodze postępowania administracyjnego wysokich kar finansowych na osoby, które nie zastosowały się do nich".





16:03

Podczas pandemii Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP) i Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP (CMWP SDP) wspierają zagrożone tytuły. Na stronach SDP publikowane są bezpłatne internetowe wydania kilku periodyków - poinformowała dyrektor CMWP SDP Jolanta Hajdasz.

"Potrzebne jest wsparcie mediów, szczególnie mediów, które pracują nie na zasadach komercyjnych, mających - oprócz zarabiania - bardziej ambitne cele. Bez wsparcia, na przykład niektóre drukowane tytuły prasowe, mogą obecnego kryzysu nie przetrwać " - wyjaśniła.





16:00

10 proc. osób aktywnych zawodowo w Ameryce znalazło się bez pracy - poinformowała Associated Press. Nowy program banku centralnego USA wart 2,3 bln dolarów wesprze władze lokalne i średnie firmy - ogłosił Fed.

6,6 mln Amerykanów złożyło w ubiegłym tygodniu wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. W sumie o wsparcie takie wystąpiło w ciągu ostatnich trzech tygodni 16,8 mln osób.

To największa i najszybsza utrata miejsc pracy do jakiej doszło w USA od 1948 roku. Już teraz statystycznie więcej niż jeden Amerykanin na dziesięciu nie ma zatrudnienia - podała AP







15:56

Jest problem z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej o przesunięciu terminu matur na czerwiec - alarmuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Od dwudziestego czwartego kwietnia nie będzie miał kto uczyć ponad dwustu tysięcy maturzystów - twierdzi Sławomir Broniarz.

15:53 TO JUŻ DZIŚ!

Cel jest prosty — rozruszać uczniów, którzy mają zawieszone zajęcia w szkołach. Dobrą zabawę zapewniają lekcje wychowania fizycznego z zespołem sportowym RMF4RT Gladiators. Spragnieni skipów i innych ćwiczeń znanych ze szkoły?





15:51

Tymczasowo zawieszone zostały przyjęcia na oddział ginekologiczno-położniczy szpitala w Szamotułach w Wielkopolsce - informuje reporter RMF FM. Powodem jest podejrzenie koronawirusa u jednej z kobiet, która podczas przyjęcia wprowadziła lekarzy w błąd informując o swoim stanie zdrowia.





15:50

Program badań nad wpływem chlorochiny w zapobieganiu lub zmniejszeniu powikłań płucnych w przebiegu COVID-19 rozpoczął się m.in. na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W czwartek do badania, które będzie prowadzone w kilku ośrodkach w kraju, zakwalifikowano pierwszego pacjenta.



Autorami programu badań nad wpływem chlorochiny w leczeniu pacjentów z COVID-19 są eksperci w dziedzinie badań klinicznych i specjaliści chorób zakaźnych z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - podał w czwartek w komunikacie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.



Oprócz wrocławskiej uczelni badania będą również prowadzone w kilku innych ośrodkach w Polsce, m.in. w Poznaniu i w Łodzi. Program finansuje Agencja Badań Medycznych.





15:42

Ministerstwo Zdrowia wydało zgodę na wymianę opon zimowych na letnie przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących potrzeb - podały w czwartek branżowe organizacje motoryzacyjne. Dodały, że inni mogą poczekać.



Jak czytamy we wspólnym komunikacie organizacji, na skutek interwencji Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO), Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Związku Dealerów Samochodów (ZDS) resort zdrowia wydał zgodę na wymianę opon zimowych na letnie przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących, codziennych potrzeb.



Wskazano, że kierowy, którzy nie przemieszczają się w tym okresie swoim autem oraz dla tych objętych obowiązkową kwarantanną, mogą jeszcze poczekać z wizytą w warsztacie.





15:40

Kościół katolicki od początku epidemii stosuje się do wszystkich ograniczeń sanitarnych, wprowadzanych przez władze państwowe, także w czasie Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych - podkreślił ks. Paweł Rytel-Andrianik.



W specjalnym komunikacie czytamy, że biskupi zwracają uwagę na konieczność przestrzegania tych rygorów dla dobra wspólnego. Kościół katolicki od początku epidemii stosuje się do wszystkich ograniczeń sanitarnych, wprowadzanych przez władze państwowe. Biskupi zwracają uwagę na konieczność przestrzegania tych rygorów dla dobra wspólnego, także w czasie Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych - podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.



Ks. Rytel-Andrianik zaznaczył, że od dnia ogłoszenia państwowych ograniczeń sanitarnych, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, zalecił, by w Mszach św., liturgiach i nabożeństwach uczestniczyło do pięciu osób, nie wliczając w to w celebransów. Dodał, że dekrety w tej sprawie wydali biskupi diecezjalni. Przypomniał też, że udzielone zostały dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach.

15:37

Kolejny przypadek zakażenia koronawirusem w Polskiej Grupie Górniczej. Chodzi o górnika z kopalni Sośnica w Gliwicach.



Zakażony górnik ostatni raz był w pracy 1 kwietnia. 13 osób objęto kwarantanną. Kopalnia pracuje normalnie - powiedział RMF FM Tomasz Głogowski, rzecznik PGG. Wcześniej koronawirusa wykryto u górnika z kopalni Marcel w Radlinie. W tym przypadku na kwarantannie jest 20 osób, które mogły mieć kontakt z chorym. Zakażenie stwierdzono też u dwóch pielęgniarek współpracujących z kopalnią Rydułtowy. Tam 8 osób objętych jest kwarantanną.

15:30

Dariusz Nowak z Urzędu Miasta w Krakowie o powstrzymaniu się z wyjazdami na święta:



Dariusz Nowak: Wyjazd na święta to zagrożenie dla naszej rodziny Józef Polewka /RMF FM

15:27

Zakaz wstępu do lasów zostanie umocowany w rozporządzeniu Rady Ministrów; w związku z tym, żadnych wątpliwości prawnych nie powinno być - oświadczył rzecznik rządu Piotr Müller.



15:15

W związku z epidemią koronawirusa do 26 kwietnia przedłużone będzie zamknięcie uczelni. Odwołane będą wtedy m.in. zajęcia stacjonarne na uczelniach - poinformował rząd.





15:05 PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI:

Niektóre z wcześniejszych obostrzeń zostały przedłużone - pozostają zamknięte szkoły, podczas nabożeństw w kościele nie może się znajdować więcej, niż 5 osób, ale pojawiły się również nowe nakazy. Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.





15:00 ŚWIĘTA W GRONIE NAJBLIŻSZYCH

Chciałbym prosić i apelować: niech te święta będą świętami nowego życia, w związku z tym spędźmy je w gronie najbliższych, nie odwiedzajmy się - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Święta Wielkiej Nocy to czas szczególny dla ogromnej większości Polaków; mamy gorącą prośbę, żeby wszyscy zostali w wąskim gronie najbliższej rodziny, żeby nie spotykać się w gronie rodzinnym - dodał premier Mateusz Morawiecki.





14:45 WAŻNE INFORMACJE

14:30 NOWE TERMINY

14:11 WAŻNE WYTYCZNE PO KONFERENCJI RZĄDU

13:55 KWARANTANNA NARODOWA MUSI TRWAĆ

Gdyby nie restrykcje, gdyby nie izolacja, kwarantanna narodowa, mielibyśmy dzisiaj nawet 40 tys. chorych - powiedział w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski.



Podczas konferencji prasowej w KPRM, w której przedłużono o kolejne tygodnie obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, Szumowski podkreślił, że "gdyby nie te restrykcje, gdyby nie ta izolacja, ta kwarantanna narodowa, mielibyśmy dzisiaj 20-30-40 tys. chorych".



Mielibyśmy sytuację taką, jaka jest we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii. Sytuacja, w której medycy muszą decydować, kto ma szansę mieć leczenie respiratorem, a kto nie. Na szczęście takiej sytuacji na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma i musimy zrobić wszystko, żeby jej nie było - podkreślił minister.



Gdyby te restrykcje były poluźnione, gdybyśmy spędzili te święta w taki sposób, jak zwykle je spędzaliśmy - radośnie i razem ze wszystkimi przyjaciółmi, najbliższymi, daleką rodziną, szerszą, za miesiąc mielibyśmy 30-40-50 tys. więcej osób chorych, a to oznaczałoby, że kilkaset osób z tej grupy by zmarło - zaznaczył Szumowski.



13:52 NOWE WYTYCZNE

Od 16 kwietnia obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.



13:50 WAŻNE DECYZJE PO ŚWIĘTACH

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czwartek, że po Świętach Wielkanocnych zostanie przedstawiony - jak mówił - "plan powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej". Dodał, że plan ten będzie "bardzo logiczny", "uporządkowany" i "przedyskutowany z ekspertami".

Chcemy po świętach przedstawić pewien bardzo logiczny, uporządkowany, przedyskutowany z ekspertami i od zdrowia, i od gospodarki, i od spraw społecznych plan pewnego powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej, ponieważ ta dotychczasowa rzeczywistość, która była przed pandemią, ona przez długi czas, myślę, że może nawet przez lata nie wróci. Ale to nie znaczy, że nie mamy mieć nadziei - powiedział szef rządu.



Ta nadzieja jest we mnie coraz większa, że świat poprzez te programy gospodarcze, poprzez zbliżające się lato, odpowiednie rygory i obostrzenia będzie w stanie poradzić sobie, i Polska też będzie w stanie poradzić sobie z tą epidemią, rozprzestrzenianiem się koronawirusa - dodał Morawiecki.



13:45 KONFERENCJA SZEFA RZĄDU

13:30 KONFERENCJA MATEUSZA MORAWIECKIEGO

Przedłużamy obowiązujące ograniczenia; do 19 kwietnia pozostają obostrzenia dot. galerii handlowych, kin, teatrów, zakładów usługowych, a także utrzymane zostają ograniczenia dot. liczy osób w sklepach i kościołach - powiedział premier Mateusz Morawiecki.



Przedłużamy obowiązujące obostrzenia. Przedłużamy wszystkie regulacje przeciwko koronawirusowi, ponieważ - potwierdzają to eksperci zagraniczni i krajowi - że one działają dobrze - zaznaczył szef rządu.



Na ten moment o jeden tydzień, do 19 kwietnia przedłużamy obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin teatrów, wszystkich tego typu miejsc, ale także zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i punktów usług, o których mówiliśmy wczesnej - tłumaczył Mateusz Morawiecki.



13:11 BOCHNIA

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u 20 kolejnych osób w Domu Pomocy Społecznej w małopolskiej Bochni: chodzi o 15 podopiecznych i 5 pracowników DPS-u.

Wcześniej infekcję wykryto u 6 osób w tej placówce.

13:08 ANDRZEJ DUDA o TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

"Przedstawiłem dzisiaj panu premierowi dwie propozycje" odpowiadające na potrzeby przedsiębiorców - poinformował na briefingu prasowym prezydent Andrzej Duda.

Chodzi o zwolnienie wszystkich przedsiębiorców z płacenia składek do ZUS na 3 miesiące i objęcie pomocą w ramach tarczy antykryzysowej wszystkich przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 marca 2020.

"Znalazło to akceptację i premiera, i pani minister rozwoju Jadwigi Emilewicz" - oświadczył prezydent.

13:01 HISZPANIA

W Hiszpanii w ciągu minionej doby zmarło 683 chorych na COVID-19. Tym samym łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju wynosi w tej chwili 15 237.

Od początku epidemii w Hiszpanii stwierdzono 152 446 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym w ciągu ostatnich 24 godzin: 5 756.

12:55 IRAN

Najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei dał do zrozumienia w dzisiejszym przemówieniu telewizyjnym, że zbiorowe modlitwy i zgromadzenia będą zakazane podczas świętego miesiąca ramadanu, który zaczyna się 23 kwietnia.

Jak podaje agencja AP, w czasie orędzia Chamenei stwierdził, że w tym roku wierni zostaną "pozbawieni" podczas ramadanu modlitw, zgromadzeń publicznych i przemówień, i wezwał muzułmanów do modlitw w domu.

W Iranie stwierdzono dotąd ponad 67 tysięcy przypadków koronawirusa, prawie 4 tysiące zakażonych zmarło. To dane oficjalne - według krytyków reżimu, prawdziwy bilans epidemii w tym kraju może być znacznie gorszy.

12:47 WARSZAWA

Rozbieżności w liczbie zgonów powiązanych z COVID-19 pomiędzy kartami zgonów udostępnianymi Urzędowi Stanu Cywilnego w Warszawie a danymi posiadanymi przez stołeczny sanepid mogą wynikać z braku właściwych zgłoszeń od lekarzy - wyjaśnia Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Problem zasygnalizował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Wczoraj rząd podawał osiem przypadków śmiertelnych w Warszawie, natomiast akty zgonu w Warszawie, w które ja mam wgląd, pokazują, że tych ofiar jest 32" - mówił w rozmowie z TVN24.

12:39 BOLESŁAWIEC

W szpitalu zakaźnym w dolnośląskim Bolesławcu zakażona koronawirusem kobieta urodziła dziecko. Oboje czują się dobrze.

Na razie nie wiadomo jednak, czy noworodek jest zainfekowany koronawirusem: lekarze czekają na wyniki jego testów.

12:31 ZAMOŚĆ

Około stu osób - 13 członków personelu i podopieczni domu pomocy społecznej w Zamościu na Lubelszczyźnie - zostało objętych kwarantanną po tym, jak zakażenie koronawirusem wykryto u jednej osoby z personelu placówki i u 59-letniej pensjonariuszki, która zmarła.

Izolowani pracownicy i podopieczni DPS-u poddawani są obecnie badaniom na obecność koronawirusa.

12:17 WODZISŁAW ŚLĄSKI

Mamy i ich noworodki ze szpitala w Wodzisławiu Śląskim są zdrowe: wyniki testów na obecność koronawirusa, którym poddano 13 pacjentek i ich dzieci, okazały się ujemne.

Szpital, który ma swoje oddziały w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach, od kilku dni bada swoją kadrę i pacjentów po tym, jak u jednego z pacjentów stwierdzono koronawirusa.

Do tej pory zakażenie potwierdzono u 37 członków personelu i 26 pacjentów.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Mamy i ich noworodki ze szpitala w Wodzisławiu Śląskim są zdrowe

12:07 ZMIANY w RZĄDZIE

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Emilewicz została desygnowana na to stanowisko po tym, jak do dymisji podał się Jarosław Gowin. Szef Porozumienia przestał dzisiaj pełnić również funkcję ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim odbyła się przy szczególnych środkach bezpieczeństwa.

11:56 WŁOCHY

Rywalizacja we włoskiej Serie A siatkarzy nie zostanie już wznowiona, a medale, podobnie jak w lidze kobiet, nie zostaną przyznane - taką decyzję podjęła krajowa federacja FIPAV.

Na pierwszych miejscach sezon zakończyły drużyny Mateusza Bieńka: Cucine Lube Civitanova - i Joanny Wołosz: Imoco Volley Conegliano.

11:47 RADOM

Udana operacja kardiologiczna zakażonego koronawirusem pacjenta: w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przeszedł ją 70-letni mieszkaniec powiatu grójeckiego, który miał objawy ostrego zespołu wieńcowego.

Zabieg był inny niż wszystkie dotychczasowe: zespół kardiologów pracował w ochronnych kombinezonach i okularach.

Stan chorego jest stabilny.

11:42 POMOC dla PRZEDSIĘBIORCÓW

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzył pozytywnie już ponad 80 tysięcy z 360 tysięcy wniosków złożonych ws. przyznania pomocy w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Chodzi o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości składkowej na raty i o świadczenia postojowe.

Jak zapewniła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska: "Pierwsze tzw. świadczenia postojowe trafią na konta uprawnionych klientów już 15 kwietnia. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że wielu przedsiębiorców czeka na jak najszybszą pomoc".

11:38 POSZUKIWANIA LEKU na COVID-19

Japońska firma Fujifilm Holdings ogłosiła, że rozpocznie w USA próby kliniczne II fazy dotyczące wykorzystania w terapii COVID-19 leku przeciwgrypowego fawipirawir (Avigan) - podała agencja Reutera.

W badaniu udział ma wziąć około 50 pacjentów.

11:31 WIELKANOC a SPOŁECZNA KWARANTANNA

Czy mogę jechać na święta do bliskich?

Czy wyjazdy na Wielkanoc w celu pomocy bliskim są dozwolone?

Czy w najbliższych dniach można wybrać się w podróż, by odwiedzić cmentarz i posprzątać groby bliskich?

To jedne z wielu pytań, jakie dostajemy od Was przed Wielkanocą w związku z rządowymi restrykcjami. Na bieżąco - w Waszym imieniu - zadajemy je urzędnikom Ministerstwa Zdrowia.

Jakie są odpowiedzi? Sprawdzicie TUTAJ! >>>>

11:26 GOSPODARKA

Aż 70 procent polskich mikrofirm zanotowało w marcu spadek przychodów - wynika z najnowszego raportu rządowego Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Najgorzej - co nie jest zaskoczeniem - jest w sektorze usług: spadek przychodów dotyczy zwłaszcza zamkniętych obecnie kawiarni, restauracji i barów.

Z raportu wynika również, że w samym tylko marcu działalności zaprzestało 50 tysięcy firm - dwukrotnie więcej niż zwykle - a dane z pierwszych dni kwietnia pokazują, że może być jeszcze gorzej: działać przestało już bowiem kolejnych kilkanaście tysięcy firm.

11:13 TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0

W połowie przyszłego tygodnia, najprawdopodobniej w środę, odbędzie się dodatkowe posiedzenie Senatu, na którym senatorowie mieliby zająć się przede wszystkim przegłosowaniem rozszerzenia pomocy finansowej dla firm w ramach tarczy antykryzysowej - dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze RMF FM.

Chodzi zwłaszcza o przyznanie 50-procentowej ulgi w składkach na ZUS dla firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Wydłużone ma zostać także wypłacanie tzw. postojowego dla samozatrudnionych i osób na umowach cywilnoprawnych.

Według ustaleń naszych dziennikarzy: Senat najpewniej nie wprowadzi żadnych poprawek, więc z izby wyższej ustawa trafi od razu do podpisu prezydenta.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0. PRZECZYTAJ o SZCZEGÓŁACH: Tarcza antykryzysowa 2.0 przyjęta przez Sejm. Co zyskają przedsiębiorcy?

11:05 SŁUŻBA ZDROWIA

Co najmniej 2200 lekarzy i pielęgniarek jest wyłączonych z pracy w zakładach opieki medycznej w związku z epidemią koronawirusa - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. To dane dotyczące zakażeń i kwarantanny wśród pracowników ochrony zdrowia.

10:47 WYBORY PREZYDENCKIE

Żaden z kandydatów w wyborach prezydenckich nie ma poparcia pozwalającego na start w wyborach, gdyby miały się one odbyć w terminie innym niż 10 maja - donosi dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Do zarejestrowania kandydatury potrzebne jest zebranie minimum 100 tysięcy podpisów poparcia. Składane w Państwowej Komisji Wyborczej wykazy tych podpisów - by były ważne - muszą być, zgodnie z Kodeksem wyborczym, opatrzone deklaracją: "Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta - tu nazwisko - W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 r.".

Oznacza to, że zmiana terminu wyborów - na którą pozwala forsowany przez PiS projekt ustawy o wyborach kopertowych - wyklucza start nawet tych kandydatów, którzy zostali już przez PKW oficjalnie zarejestrowani.

Były szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński potwierdza: to poważna podstawa do składania protestów wyborczych - i "mają one niemałe szanse powodzenia".

10:29 NOWY BILANS EPIDEMII:

Informując o 6 nowych ofiarach śmiertelnych koronawirusa, resort zdrowia podał, że chodzi o: 47-letnią kobietę ze szpitala w Poznaniu, 90-letnią kobietę ze szpitala w Tychach, 35-latkę ze szpitala w Bytomiu, 62-letniego mężczyznę ze szpitala w Łańcucie oraz 81-latka i 77-latka z Drzewicy, którzy nie byli hospitalizowani.

Wszyscy zmarli mieli choroby współistniejące.

Równocześnie ministerstwo sprostowało wczorajszą błędną informację "o zdublowanym pacjencie w raportach WSSE, dlatego usuwamy go z rejestru osób zmarłych z powodu COVID-19 w woj. podlaskim".

Ostatecznie więc tragiczny bilans epidemii koronawirusa w Polsce mówi w tej chwili o 164 ofiarach śmiertelnych.

10:25 NOWY BILANS EPIDEMII:

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą:

23 osób z województwa śląskiego,

22 osób z województwa małopolskiego,

21 osób z województwa dolnośląskiego,

18 osób z województwa wielkopolskiego,

11 osób z województwa podlaskiego,

9 osób z województwa pomorskiego,

7 osób z województwa podkarpackiego,

7 osób z województwa opolskiego,

5 osób z województwa zachodniopomorskiego,

3 osób z województwa warmińsko-mazurskiego,

3 osób z województwa kujawsko-pomorskiego,

3 osób z województwa lubelskiego,

2 osób z województwa świętokrzyskiego

I 2 osób z województwa lubuskiego.

10:15 NOWY BILANS EPIDEMII:

O 136 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 6 kolejnych zakażonych poinformował resort zdrowia.

/ RMF FM /

10:08 JAROSŁAW GOWIN

"Ostatnią moją decyzją jako Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazałem Instytutowi Chemii Bioorganicznej PAN środki na produkcję pierwszych 100 tysięcy (sztuk - przyp. RMF) polskiego testu na koronawirusa" - ogłosił na Twitterze wicepremier Jarosław Gowin.

"Niech ten wspaniały sukces naszych naukowców będzie dla nas wszystkich źródłem nadziei" - dodał.

Szef Porozumienia żegna się z rządem: dzisiaj o 11:00 prezydent Andrzej Duda odwoła go z funkcji wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Na funkcję wicepremiera powołana zostanie równocześnie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Decyzję o odejściu z gabinetu Mateusza Morawieckiego Jarosław Gowin podjął - jak tłumaczył w ujawnionym przez RMF FM liście do członków swojej partii - "w akcie niezgody na brak odpowiedzialności klasy politycznej za zdrowie, życie, miejsca pracy Polaków, za przyszłość Polski".

W liście zaznaczył również, że premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski zgadzali się z nim, że wybory prezydenckie 10 maja oznaczają zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków, i komentował, że koalicjanci Porozumienia - Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska - "z niezrozumiałych dla mnie powodów nieustępliwie prą do przeprowadzenia głosowania 10 maja".

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Morawiecki i Szumowski zgadzali się, że wybory 10 maja to zagrożenie dla Polaków. RMF FM ujawnia list Jarosława Gowina

09:57 KALISZ

Sanepid zdecydował o zamknięciu do 15 kwietnia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej w Kaliszu - taką informację przekazał na Facebooku prezydent tego miasta Krystian Kinastowski.

Przyczyną zamknięcia placówki jest wykrycie zakażenia koronawirusem u dwóch pracowników.

W efekcie kwarantanną objętych zostało 177 pracowników i podopiecznych DPS-u.



09:47 IGA ŚWIĄTEK w ROZMOWIE z RMF FM

"To nie stres, raczej dezorientacja" - tak o oczekiwaniu na decyzję ws. terminu tegorocznych matur mówi dziennikarzowi RMF FM Pawłowi Pawłowskiemu tenisistka Iga Świątek.

"Na razie się nie stresuję, bo nawet jeśli matury zostaną przełożone, to będę miała więcej czasu na przygotowania" - zaznacza.

Zdradza również, jak radzi sobie z czasem społecznej kwarantanny.

"Miałam (w szkole - przyp. RMF) dużo zaległości, bo przez wyjazdy nie mogłam skoncentrować się na nauce w stu procentach. Teraz właściwie doceniam tę sytuację i staram się znaleźć w niej jakieś pozytywy. Dużo czasu poświęcam na matmę rozszerzoną" - opowiada.

09:38 USA

Amerykańscy naukowcy są zdania, że SARS-Cov-2 przedostał się do Nowego Jorku - miasta najmocniej w USA dotkniętego pandemią - głównie z Europy.

Potwierdzają to analizy genetyczne przeprowadzone niezależnie przez dwa zespoły badaczy.

"Większość (przypadków) jest wyraźnie europejska" - stwierdził w rozmowie z "New York Timesem" Harm van Bakel, genetyk z Icahn School of Medicine w Mount Sinai w Nowym Jorku.

Uderzająco podobne wnioski przedstawili naukowcy Grossman School of Medicine z Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU).

Z nowych badań wynika ponadto, że koronawirus obecny był w rejonie Nowego Jorku od połowy lutego - a więc już na kilka tygodni przed potwierdzeniem pierwszego przypadku zakażenia.

09:31 UKRAINA

Na Ukrainie liczba zakażonych koronawirusem wzrosła w ciągu ostatniej doby o 224 - do 1 892. Zmarło kolejnych 5 chorych, co oznacza, że koronawirus zabił już w tym kraju 57 osób.

Najwięcej przypadków zakażenia zdiagnozowano do tej pory w obwodzie czerniowieckim (302), w Kijowie (300) i w obwodzie iwanofrankowskim (218).

09:18 NOWE DANE RESORTU ZDROWIA

2 473 osoby przebywały w środę w polskich szpitalach w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia koronawirusem - poinformował w dziennym raporcie resort zdrowia. Kwarantanną objęte były niemal 153 tysiące ludzi.

Wyzdrowiało natomiast 284 chorych.

09:11 RESTRYKCJE i EGZAMINY

Nie będzie nowych, ostrzejszych restrykcji w ramach walki z pandemią koronawirusa - przedłużone mają być natomiast te, które już obowiązują: takie są nieoficjalne doniesienia przed ogłoszeniem dzisiaj decyzji rządu ws. dalszych obostrzeń.

Dzisiaj dowiemy się także, kiedy przeprowadzone zostaną: egzamin ósmoklasisty, który zgodnie z planem powinien ruszyć 21 kwietnia, i matury, których start zaplanowano na 4 maja.

08:58 NIEMCY

247 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Niemczech z powodu infekcji koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Niemczech wzrosła do 2 107.

Najszybciej koronawirus rozprzestrzenia się w Bawarii, gdzie odnotowano 26 procent wszystkich zakażeń w kraju.

/ Grafika RMF FM /

08:39 JAPONIA

Do 6 maja zamknięte zostały dwa najważniejsze ośrodki przygotowań olimpijskich w Japonii: Narodowe Centrum Treningowe i Instytut Sportu w Tokio, w których do igrzysk przygotowywali się olimpijczycy i paraolimpijczycy. To efekt decyzji premiera Shinzo Abe, który ogłosił stan wyjątkowy w prefekturach: Tokio, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo i Fukuoka.

Przypomnijmy, tegoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio miały rozpocząć się 24 lipca, ale kilkanaście dni temu Międzynarodowy Komitet Olimpijski wspólnie z rządem japońskim podjął decyzję o ich przełożeniu: największa sportowa impreza globu rozpocznie się 23 lipca 2021.

08:33 WĘGRY

O 85 wzrosła na Węgrzech liczba zakażonych koronawirusem - to najwyższy jak dotąd dobowy wzrost liczby zakażeń w tym kraju. Zmarło natomiast osiem kolejnych osób.

Tym samym w ciągu ostatniej doby łączna liczba osób z potwierdzonym zakażeniem wzrosła na Węgrzech do 980, zaś liczba ofiar śmiertelnych do 66.

Prawie 44 procent zakażeń zarejestrowano w Budapeszcie.

08:18 USA

Wywiad USA już w listopadzie ubiegłego roku ostrzegał w raporcie, że wirus z okolic chińskiego miasta Wuhan stanowi zagrożenie dla ludzi - podała telewizja ABC.

Stacja utrzymuje, że dokument miał być kilkukrotnie przedstawiany m.in. w Pentagonie i Białym Domu. Według źródeł ABC, w grudniu 2019 z jego treścią zapoznano członków administracji federalnej i Narodowej Rady Bezpieczeństwa, a na początku stycznia o sprawie poinformowany został prezydent Donald Trump.

Narodowe Centrum Medycznego Wywiadu, które jest częścią amerykańskiego wywiadu wojskowego Defense Intelligence Agency, zaprzeczyło, by taki dokument kiedykolwiek powstał.

08:02 TRWA PORANNA ROZMOWA w RMF FM:

Czy za rok będziemy śmiać się z koronawirusa i traktować epidemię jako epizod z dalekiej przeszłości? Czy kabareciarze - obecnie dysponujący oceanem wolnego czasu - piszą już skecze na ten temat?

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest liderka kabaretu Hrabi Joanna Kołaczkowska: zapraszamy na transmisję!

Wideo youtube

07:39 WIELKI CZWARTEK

Dzisiaj Wielki Czwartek, rozpoczynający obchody Triduum Paschalnego. Ze względu na restrykcje wprowadzone przez rząd w ramach walki z epidemią koronawirusa msze i nabożeństwa Triduum Paschalnego sprawowane będą z ograniczeniem udziału wiernych do pięciu osób. Biskupi zachęcają natomiast do uczestnictwa w liturgiach poprzez transmisje w mediach i online oraz modlitwę w domach.

07:24 BRAZYLIA

W Brazylii mieszkańcy dzielnic nędzy - na ogół pozostawieni samym sobie przez administrację państwową i samorządową - na własną rękę bronią się przed pandemią koronawirusa.

Zbierają pieniądze na wynajem karetek i we własnym zakresie organizują produkcję maseczek ochronnych. Wybierają również "prezydentów ulicy".

Dodajmy, że w brazylijskich fawelach - dzielnicach nędzy - żyje 13 milionów ludzi, czyli 6 procent ludności kraju.

07:01 SPOŁECZNA KWARANTANNA

W trakcie dzisiejszego posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęte zostaną decyzje ws. przedłużenia obecnych obostrzeń i zaleceń ogłoszonych przez rząd Mateusza Morawieckiego w ramach walki z epidemią koronawirusa - taką informację przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

Posiedzenie odbędzie się tradycyjnie w formie wideokonferencji.

Cytat W trakcie posiedzenia zostaną podjęte decyzje dot. zakresu przedłużenia aktualnych obostrzeń i zaleceń postępowania na najbliższe dni w związku z epidemią koronawirusa. Rzecznik rządu Piotr Müller

Zgodnie z obecnymi rozporządzeniami, do soboty 11 kwietnia obowiązuje m.in. zakaz gromadzenia się i przemieszczania - z wyjątkiem ściśle określonych sytuacji jak droga do pracy - jeśli nie możemy, wykonywać jej zdalnie - czy wyjście po niezbędne zakupy jak jedzenie czy leki.

Na ulicy jesteśmy zobowiązani zachować co najmniej 2 metry odległości od innych ludzi. Nie dotyczy to wyłącznie rodziców z dziećmi do 13. roku życia i opiekunów osób niepełnosprawnych z ich podopiecznymi.

Dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą opuszczać dom wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.

06:26 USA

W Stanach Zjednoczonych zmarło już 14 695 zakażonych koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju zbliża się więc do tragicznego bilansu z Hiszpanii (14 792 ofiary śmiertelne COVID-19) i Włoch (17 669).

W Nowym Jorku epidemia koronawirusa pochłonęła już więcej ofiar niż atak na World Trade Center 11 września 2001 roku. Według danych ze środy - które, co istotne, nie uwzględniają osób zmarłych w domu - koronawirus zabił w tym mieście już 4 571 ludzi.

W stanie Nowy Jork zmarło natomiast 6 268 chorych na COVID-19.

06:01 SONDAŻ dla RMF FM i "DGP"

38,3 procent Polaków uważa, że mimo pandemii koronawirusa ich sytuacja finansowa pozostanie w najbliższych 6 miesiącach bez zmian - wynika z najnowszego sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Większym spokojem w kwestii finansów wykazują się kobiety: aż 44 procent z nich wybrało odpowiedź: "Moja sytuacja finansowa pozostanie bez zmian". Wśród mężczyzn opcję tę wskazało 32 procent.

Z sondażu wynika również, że o swoje portfele nie martwi się większość Polaków powyżej 60. roku życia.

36,7 procent pytanych w sondażu dla RMF FM i "DGP" uważa natomiast, że ich sytuacja finansowa "raczej się pogorszy", a "zdecydowanie" problemów finansowych spodziewa się 19,4 procent ankietowanych.

05:26 USA

1973 zarażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w USA - takie dane przekazał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To najtragiczniejsza doba epidemii w Stanach Zjednoczonych - w poprzednim dobowym raporcie informowano o 1939 ofiarach śmiertelnych.

W sumie w USA zmarło już 14 695 zakażonych koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju zbliża się więc do tragicznego bilansu z Hiszpanii (14 792) i Włoch (17 669).

Pracownicy medyczni wyjmują ciało ofiary koronawirusa z ciężarówki-chłodni, Nowy Jork / Peter Foley / PAP/EPA

05:25 TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0

Sejm uchwalił minionej nocy zmiany w tarczy antykryzysowej.

Przyjęta przez posłów ustawa przewiduje w związku z pandemią koronawirusa m.in. wprowadzenie "wakacji składkowych" dla firm zatrudniających do 49 pracowników, zwiększenie dostępności pożyczek dla firm czy zasiłki dla rolników.

Za uchwalaniem ustawy głosowało 233 posłów, przeciw było 183, a 37 wstrzymało się od głosu.

Sejm zgodził się na wprowadzenie siedmiu z 77 poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu, w tym czterech przygotowanych przez Prawo i Sprawiedliwość.

Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

CZWARTEK, 9 KWIETNIA. ZAPRASZAMY NA RELACJĘ NA ŻYWO!

8 KWIETNIA w RELACJI na ŻYWO. ZOBACZ: Już ponad 150 ofiar koronawirusa w Polsce [RELACJA]