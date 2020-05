17 850 potwierdzonych zakażeń i 893 ofiary śmiertelne: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 235 nowych zakażeniach i śmierci 10 chorych, ale także o 222 nowych ozdrowieńcach. Podobnie jak w poprzednich dniach zdecydowana większość - tym razem: blisko 90 procent - nowych zakażeń w Polsce pochodzi ze Śląska: to efekt trwającej akcji masowych testów wśród górników i ich rodzin. W Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych SARS-CoV-2 przekroczyła 85 tysięcy. W Nowym Jorku zmarł polski lekarz zarażony koronawirusem. W przeciwieństwie do niektórych medyków, opuszczających miasto w obawie przed zakażeniem, 59-letni polski pediatra pracował do końca. Zaraził się prawdopodobnie od małego pacjenta.

17 850 potwierdzonych zakażeń i 893 ofiary śmiertelne: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 235 nowych zakażeniach i śmierci 10 chorych, ale także o 222 nowych ozdrowieńcach.

Aż 87 procent nowych zakażeń, o których poinformował dzisiaj resort zdrowia, pochodzi ze Śląska: potwierdzono tam 204 nowe przypadki koronawirusa.

W Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych SARS-CoV-2 przekroczyła już 85 tysięcy. Jedna trzecia wszystkich śmiertelnych przypadków w tym kraju - blisko 28 tysięcy - przypada na stan Nowy Jork.

W Nowym Jorku zmarł polski lekarz zarażony koronawirusem. W przeciwieństwie do niektórych medyków, opuszczających miasto w obawie przed zakażeniem, 59-letni polski pediatra pracował do końca. Zaraził się prawdopodobnie od małego pacjenta. Artykuł o dr. Bogdanie Lekanie znajdziecie tutaj >>>>

10:17 BLISKO 90 PROCENT NOWYCH ZAKAŻEŃ: w ŚLĄSKIEM

Aż 87 procent spośród 235 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, o których poinformował właśnie resort zdrowia, pochodzi ze Śląska: potwierdzono tam 204 nowe infekcje.

To efekt masowych testów na obecność koronawirusa prowadzonych wśród górników i ich rodzin.

10:05 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE

O 235 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 10 chorych poinformował resort zdrowia.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to: 17 850 potwierdzonych zakażeń i 893 ofiary śmiertelne.

09:44 HOT16CHALLENGE2: KOSINIAK-KAMYSZ NOMINUJE KACZYŃSKIEGO

Władysław Kosiniak-Kamysz jako kolejny polityk dołączył do akcji #hot16challenge2, której celem jest zbieranie pieniędzy na wsparcie służby zdrowia w czasie epidemii koronawirusa. Nominowany przez youtubera szef PSL i kandydat na prezydenta nie zdecydował się jednak na rapowanie. Co więcej, zdecydował się rzucić odważne wyzwanie: do nagrania 16 wersów nominował prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

09:11 MAMY 222 NOWYCH OZDROWIEŃCÓW

O 222 nowych ozdrowieńcach poinformował resort zdrowia. W sumie od początku pandemii wyzdrowiało w naszym kraju już 6918 zakażonych koronawirusem.

Z opublikowanych przez ministerstwo danych dowiadujemy się również, że w polskich szpitalach przebywa obecnie - w związku z zakażeniem SARS-CoV-2 lub jego podejrzeniem - 2579 pacjentów.

Kwarantanną objętych jest nieco ponad 95 tysięcy ludzi, a nadzorem epidemiologicznym - blisko 18 400.

08:52 RUSZA DRUGI ETAP MASOWYCH TESTÓW wśród GÓRNIKÓW

13,5 tysiąca górników zostanie ponownie przebadanych na obecność koronawirusa: dzisiaj rusza drugi etap testów w pięciu śląskich kopalniach.

Ponowne badania przejdą górnicy, którzy pierwszy wynik testów mieli ujemny.

Tylko dzisiaj wymazy mają być pobrane od 1400 pracowników z kopalni Pniówek w Pawłowicach. Od dzisiaj do niedzieli przebadanych będzie również 7 tysięcy ludzi z kopalń: Murcki-Staszic w Katowicach, Sośnica w Gliwicach i Jankowice w Rybniku oraz blisko 1800 pracowników z kopalni Bobrek w Bytomiu.

Jak zauważa reporterka RMF FM Anna Kropaczek: punkty, w których pobierane są wymazy, znajdują się w większości przy kopalniach - mogą więc pojawić się tam utrudnienia w ruchu.

08:47 NIEMOWLĘTA URODZONE przez SUROGATKI NIE MOGĄ TRAFIĆ do RODZICÓW

Na Ukrainie prawie 50 niemowląt - urodzonych przez surogatki dla obcokrajowców - czeka na odbiór w hotelu w Kijowie. Oczekiwanie przedłużają zamknięte w związku z pandemią granice.

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa alarmuje: "Surogacja na Ukrainie to problem wymagający pilnej reakcji".

08:39 TPN ZAPOWIADA: KONIEC POBŁAŻANIA

20 tysięcy turystów pojawiło się w ostatni weekend na tatrzańskich szlakach - i większość, jak twierdzą policjanci, zlekceważyła obowiązek zakrywania ust i nosa.

Tatrzański Park Narodowy zapowiada więc: koniec pobłażania.

"Na pewno postawimy tablice informacyjne dot. konieczności zakładania maseczek. Przekażemy naszym służbom informację, żeby interweniowały we wszystkich niepokojących przypadkach: czy to gromadzenia się ludzi, czy nieużywania środków ochrony indywidualnej - czy to na parkingach, czy w punktach sprzedaży biletów. Cały czas obserwujemy sytuację na szlakach" - podkreśla w rozmowie z RMF FM dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.

08:31 NIEMCY

101 zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju wzrosła do 7824.

Od początku epidemii potwierdzono w Niemczech 173 152 zakażenia SARS-CoV-2.

07:58 (KOLEJNA) KONTROWERSYJNA WYPOWIEDŹ DONALDA TRUMPA

Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że powszechne testowanie pod kątem zakażenia koronawirusem "być może jest przereklamowane".

Stany Zjednoczone są w tej kwestii światowym liderem: wykonano tam już ponad 10 milionów takich badań.

O przekroczeniu tej liczby Trump poinformował podczas wystąpienia w ośrodku dystrybucyjnym sprzętu i materiałów medycznych w Allentown w stanie Pensylwania.

"Mamy najlepszy system testowania na świecie" - stwierdził amerykański przywódca w przemówieniu, któremu towarzyszyła oprawa muzyczna jak podczas jego wyborczych wieców.

Równocześnie jednak zastrzegł: "Być może testowanie, tak szczerze, jest przereklamowane".

To stanowisko, dodajmy, sprzeczne z zaleceniami ekspertów, którzy powszechne testy uważają za kluczową broń w walce z pandemią koronawirusa.

07:55 SŁAWOMIR NEUMANN w PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie dzisiaj poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann.

Polityka zapytamy o szykującą się kluczową zmianę w prezydenckim wyścigu: z informacji reporterów RMF FM wynika, że ze startu w wyborach zrezygnuje Małgorzata Kidawa-Błońska , której notowania drastycznie w ostatnim czasie spadły.

Faworytem do przejęcia po niej pałeczki jest urzędujący prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zmiana oznaczać będzie konieczność ponownego zebrania 100 tysięcy podpisów - w dobie pandemii, w krótkim czasie.

Na rozmowę Roberta Mazurka ze Sławomirem Neumannem zapraszamy o 08:02!

06:58 W NOWYM JORKU ZMARŁ POLSKI PEDIATRA ZAKAŻONY KORONAWIRUSEM

W przeciwieństwie do niektórych medyków opuszczających Nowy Jork w obawie przed zakażeniem koronawirusem - który właśnie w tym mieście i stanie zbiera największe śmiertelne żniwo - on pracował z poświęceniem do końca.

Dr Bogdan Lekan stał się pierwszym polsko-amerykańskim lekarzem, który zmarł w wyniku zakażenia SARS-CoV-2.

59-letni pediatra zaraził się prawdopodobnie od małego pacjenta. Zostawił żonę i dwie małe córki.

Jak podkreśla dr Dariusz Konopka, były prezes Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Lekarzy "Medicus" w Nowym Jorku: dr Lekan "codziennie leczył małych pacjentów bez podstawowego wyposażenia ochronnego i poświęcił swoje życie. Był bardzo szanowanym i cenionym lekarzem".

06:31 KRAJE BAŁTYCKIE OTWIERAJĄ GRANICE

O północy Litwa, Łotwa i Estonia otworzyły dla siebie nawzajem swoje granice, tworząc pierwszą w Unii Europejskiej, od momentu wybuchu pandemii, strefę wolną od ograniczeń w podróżowaniu.

Celem tego posunięcia jest ponowne uruchomienie gospodarek tych krajów zamrożonych przez koronawirusa.

05:58 W NOWYM JORKU ZMARŁ POLSKI LEKARZ

W Nowym Jorku w rezultacie powikłań związanych z COVID-19 zmarł dr Bogdan Lekan. Był pierwszym polsko-amerykańskim lekarzem, który stał się ofiarą pandemii koronawirusa.

59-letni pediatra, który do Stanów Zjednoczonych przybył pod koniec lat dziewięćdziesiątych, miał własny gabinet, zlokalizowany w zamieszkałym w dużej mierze przez Polonię rejonie Ridgewood w dzielnicy Queens.

Cytat Był bardzo dobrym lekarzem. Szanowali go i cenili zarówno młodzi pacjenci, jak też ich rodzice. Miał dobrą renomę, podejście do dzieci i był bardzo lubiany. Wszyscy są w szoku, ponieważ nikt się nie spodziewał, że nie przeżyje. Dr Henryk Cioczek, kolega dra Lekana ze studiów

05:26 USA

1754 zakażonych koronawirusem zmarło w Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi obecnie 85 813 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Na ponad 10,3 mln wykonanych do tej pory w USA testów na koronawirusa około 1,4 mln dało wynik pozytywny: w tym około 27 tysięcy tylko w ciągu 24 godzin od 02:30 w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego.

05:25 BILANS EPIDEMII w POLSCE

17 615 potwierdzonych zakażeń i 883 ofiary śmiertelne: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w naszym kraju.

Tylko wczoraj resort zdrowia poinformował o 411 nowych zakażeniach i śmierci 22 chorych, ale także o 286 nowych ozdrowieńcach.

Wśród ofiar była 18-latka, zmarła w Radomiu. To najmłodsza ofiara COVID-19 w Polsce.

