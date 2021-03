Pandemia w Polsce nie zwalnia tempa. Mamy 27 278 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Nie żyje 356 osób. To najbardziej dramatyczne dane od początku roku. Przed polskimi szpitalami coraz dłuższe kolejki karetek. Dramatycznie wzrasta zużycie tlenu. Szczepionka AstraZeneki jest bezpieczna i skutecznie chroni przed Covid-19 - poinformowała Europejska Agencja ds. Leków. Gibraltar stał się pierwszym miejscem na świecie, w którym przeciw Covid-19 zaszczepiono całą dorosłą populację. Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje o pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie. Ten raport aktualizowany jest na bieżąco!

Klinika w Neuilly-sur-Seine w pobliżu Paryża

27 278 nowych infekcji i 356 zgonów z powodu Covid-19. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia o sytuacji pandemicznej w Polsce.

Dramatycznie wzrasta zużycie tlenu w polskich szpitalach. Przed oddziałami tworzą się coraz dłuższe kolejki karetek.

Dziś ruszyły zapisy na szczepienia przeciwko Covid-19 dla osób w wieku 67-69 lat.

- "22 marca, gdyby były wolne terminy na szczepienia, rozpoczniemy rejestrację nie tylko seniorów 65 i 66 lat, ale poszerzymy tę grupę wiekową" - powiedział minister Michał Dworczyk.



- W Polsce do tej pory wykonano łącznie ponad 4,7 mln szczepień. Jedną dawkę otrzymało ponad 3 mln Polaków, a obie dawki prawie 1,7 mln osób.



Szczepionka AstraZeneki jest bezpieczna i skutecznie chroni przed Covid-19 - poinformowała Europejska Agencja ds. Leków.



- Gibraltar stał się pierwszym miejscem na świecie, w którym przeciw Covid-19 zaszczepiono całą dorosłą populację.



- Wykryty w Brazylii wariant koronawirusa P.1 wykazuje tylko umiarkowanie większą zdolność do unikania przeciwciał wytworzonych w reakcji na stosowane obecne szczepionki - wynika z badania naukowców z Oksfordu. Największą odporność wykazuje wariant z RPA.

18:11 CIR o szczepionce AstryZeneki

Europejska Agencja Leków potwierdziła dziś, że decyzja podjęta przez wiele krajów w Europie była przedwczesna. Biorąc pod uwagę badania i fakty można jednoznacznie stwierdzić, że szczepionką AstraZeneca można nadal szczepić - podało Centrum Informacyjne Rządu na profilu #SzczepimySię.



Centrum Informacyjne Rządu oceniło na profilu #SzczepimySię na Twitterze, że Europejska Agencja Leków potwierdziła dziś, że decyzja podjęta przez wiele krajów w Europie była przedwczesna. "Biorąc pod uwagę badania i fakty można jednoznacznie stwierdzić, że szczepionką AstraZeneca można nadal szczepić. Wyjaśniono wszystkie wątpliwości w komunikacie i ChPL (charakterystyce produktu leczniczego)" - napisano.

18:08 Opole

W dwóch przedszkolach oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej na terenie Opola stwierdzono nowe zakażenia koronawirusem - poinformowała Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta Opole.



Jak poinformowała rzecznik opolskiego ratusza, nowe przypadki zakażenia stwierdzono u nauczyciela w przedszkolu nr 55. Sanepid zdecydował o objęciu kwarantanną 24 sześciolatków.



W przedszkolu nr 14 pozytywny wynik ma dziecko z grupy sześciolatków. Tam kwarantanna 23 dzieci potrwa do 25 marca. Sanepid objął też kwarantanną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Domu Dziecka na Pasiece ze względu na pozytywny wynik u jednego z opiekunów. Przebywa tam obecnie 10 wychowanków, których stan zdrowia nie budzi żadnych zastrzeżeń, a praca wychowawców przebiega płynnie. Kwarantanna potrwa do 21 marca - poinformowała Oborska-Marciniak.



17:17 Gibraltar

Gibraltar stał się pierwszym miejscem na świecie, w którym przeciw Covid-19 zaszczepiono całą dorosłą populację - ogłosił brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Zamieszkany przez ok. 33 tys. osób Gibraltar jest brytyjskim terytorium zamorskim.



Od początku pandemii na Gibraltarze zakażenie koronawirusem zdiagnozowano u 4269 osób, z których 94 zmarły. Szczyt zachorowań nastąpił na początku stycznia, a najwięcej zgonów notowano w połowie tego miesiąca - wynika z zestawienia agencji Reutera. W ciągu ostatnich siedmiu dni wykrywano tam średnio dwie infekcje dziennie. Jak donoszą lokalne media, za aktywne uznaje się tam obecnie 25 infekcji.

17:12 EMA o szczepionce firmy AstraZeneca

Szczepionka AstraZeneki jest bezpieczna i skutecznie chroni przed Covid-19 - poinformowała Europejska Agencja ds. Leków. EMA stwierdziła, że szczepionka AstraZeneki nie jest powiązana ze wzrostem ryzyka zakrzepów krwi.



16:30 Susz

Urząd Miasta Susza z powodu zachorowań na Covid-19 wśród swoich pracowników wstrzymał od dziś bezpośrednią obsługę interesantów. W całym regionie potwierdzono w tym dniu ponad 1,1 tys. nowych zakażeń koronawirusem.



15:43 Holandia

W Holandii stwierdzono dwa przypadki wystąpienia zakrzepów krwi i obniżenia liczby płytek krwi po podaniu szczepionki przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca - poinformowała holenderska agencja informacyjna ANP.



Holandia w niedzielę zawiesiła zapobiegawczo do 29 marca podawanie tej szczepionki. Stosowanie tego preparatu ogłosiło też kilka innych krajów w Europie.

15:41 Włochy

Po raz pierwszy we Włoszech wykryto przypadek zakażenia brytyjskim wariantem koronawirusa u kota - poinformowali naukowcy z Piemontu. Infekcję stwierdzono 10 dni po tym, gdy koronawirusa zdiagnozowano u właścicieli zwierzęcia.



Obecność brytyjskiego wariantu wykrył Instytut Eksperymentalnej Profilaktyki Zoologicznej z Turynu.



Jak poinformował, zakażony jest ośmioletni kot domowy, u którego pojawiły się objawy choroby układu oddechowego po wykryciu koronawirusa u jego właścicieli.



15:40 Przełożona prezentacja Nowego Ładu

Ze względu na sytuację epidemiczną zdecydowaliśmy o przełożeniu prezentacji Nowego Ładu, która miała odbyć się w najbliższą sobotę - poinformowała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Jak podkreśliła, w obecnej sytuacji dla rządu oraz PiS najważniejsza jest walka z epidemią.

15:02 Ukraina

W Kijowie wykryto grupę sprzedającą fałszywe zaświadczenia o wynikach testu na Covid-19 - poinformowała kijowska prokuratura. Z usługi korzystali m.in. turyści wyjeżdżający za granicę. Zaświadczenie kosztowało 900-1500 hrywien (125-210 złotych).



15:01 Branża gastronomiczna

Rząd myśli o wprowadzeniu tak zwanego bonu żywnościowego, który miałby pomóc branży gastronomicznej - ustalili reporterzy RMF FM. Pojawił się również pomysł wprowadzania obniżonego VAT-u dla tego sektora. Dziś ministerstwo rozwoju ma między innymi o tym rozmawiać z przedstawicielami branż gastronomicznej.



14:57 Brazylijski wariant koronawirusa

Wykryty w Brazylii wariant koronawirusa P.1 wykazuje tylko umiarkowanie większą zdolność do unikania przeciwciał wytworzonych w reakcji na stosowane obecne szczepionki - wynika z badania naukowców z Oksfordu. Największą odporność wykazuje wariant z RPA.



Opublikowany w tym tygodniu artykuł to uaktualnienie badań nad wariantami koronawirusa i ich zdolnością do unikania przeciwciał powstałych w reakcji na szczepionki lub naturalną infekcję standardowym wariantem SARS-CoV-2.



Jak czytamy, wyniki pokazują, że "co zaskakujące, P.1 jest znacząco mniej odporny" niż wykryty po raz pierwszy w RPA szczep B.1.351, posiadający podobne mutacje białka szczytowego (części wirusa, za pomocą której przedostaje się on do ludzkich komórek), które dotychczas były uważane za kluczowe dla większej odporności tego wariantu.

14:54 Norwegia

U trzech pacjentów, z których jeden zmarł, to szczepionka AstraZeneca wywołała silną reakcję immunologiczną w postaci zakrzepów krwi - ogłosił prof. Pal Andre Holme ze Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo.



Naukowiec zapytany, czy może potwierdzić, że to preparat AstraZeneca wywołał niepożądane skutki uboczne, odparł, że na stan obecnej wiedzy "nie ma innej możliwości". To są pacjenci, u których powikłania wystąpiły od 3 do 10 dni po zaczepieniu. (...) Nie widzimy u nich innych powodów wystąpienia tak silnej reakcji immunologicznej - przekazał prof. Holme.

14:52 Bułgaria

Od poniedziałku w całej Bułgarii zamknięte będą m.in. szkoły, restauracje i centra handlowe - poinformował minister zdrowia Kostadin Angełow. Nowe ograniczenia wprowadzono w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną. Będą obowiązywać przez co najmniej 10 dni.



W Bułgarii w ostatnim tygodniu diagnozowano 483 nowe infekcje koronawirusem na 100 tys. mieszkańców, w tym samym okresie umierało 11 zainfekowanych osób w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Pod względem wzrostu liczby zgonów na Covid-19 Bułgaria zajmuje obecnie trzecie miejsce na świecie - przekazał główny inspektor sanitarny kraju Angeł Kunczew.

14:40 KE a AstraZeneca

Komisja Europejska zainicjuje formalną procedurę rozwiązywania sporów, przewidzianą w kontrakcie zawartym z AstraZeneką - poinformował rzecznik KE Eric Mamer.



Zamierzamy wysłać formalne pismo do AstraZeneki, co pozwoli rozpocząć dialog z przedsiębiorstwem w ramach procesu rozwiązywania sporów. Będziemy konsultować się z państwami członkowskimi, żeby móc wysłać ten list najszybciej, jak to możliwe - powiedział rzecznik Komisji.



14:49 Szczepienia w UE

53 mln dawek szczepionek przeciw Covid-19 podano do czwartku w Unii Europejskiej - poinformowała unijna komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides. Zaapelowała o mobilizację wszystkich dostępnych zasobów z uwagi na warianty koronawirusa.





13:45 Zależność między szybkością chodu a przebiegiem Covid-19

Ludzie, którzy wolno chodzą, ciężej przechodzą Covid-19. To ustalenia brytyjskich uczonych z uniwersytetu w Leicester. Nawet oni ostrzegają jednak, by nie wpadać z tego powodu w panikę.



13:42 Kraków

Już dziś skończymy szczepienia preparatem AstraZeneca - jest tak wielu chętnych z list rezerwowych - mówią przedstawiciele szpitala MSWiA w Krakowie. W szpitalu w ostatnich dniach na szczepienia nie zgłosiła się 1/3 zapisanych pacjentów.







Z dr. Krzysztofem Czarnobilskim rozmawiał Marek Wiosło

13:40 Chiny

W Chinach kontynentalnych potwierdzono pierwszy od 14 lutego nowy przypadek Covid-19, w którym do zakażenia koronawirusem doszło na terytorium kraju - wynika z informacji przekazanych przez regionalną komisję zdrowia prowincji Shaanxi.



Zakażony pracuje w szpitalu w mieście Xian, stolicy Shaanxi, a do jego obowiązków należy pobieranie próbek do badań pod kątem koronawirusa od osób przebywających na kwarantannie - przekazała komisja w komunikacie.



Chińskie władze codziennie zgłaszają nowe zachorowania na Covid-19 diagnozowane wśród osób przybywających z zagranicy. Od ponad miesiąca nie potwierdziły jednak żadnego nowego przypadku lokalnego.

13:05 Rząd uspokaja ws. AstryZeneki

Polski rząd uspokaja ws. bezpieczeństwa szczepionki AstryZeneki. Jak przekazał na konferencji prasowej prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak, na 5 mln zaszczepionych tym preparatem w Europie zarejestrowano jedynie 30 incydentów zatorowo-zakrzepowych, co więcej: nie potwierdzono w ich przypadku związku z zaszczepieniem.



Komentując decyzje kolejnych krajów o wstrzymaniu szczepień AstrąZeneką, Cessak stwierdził, że dyktowane są "prawdopodobnie emocjami, a może nawet paniką". "Można powiedzieć, że w jakimś stopniu decyzje te były niemerytoryczne" - zaznaczył.





13:02 Żołnierze otrzymali premie za walkę z pandemią

Nagrody w wysokości do 3 tysięcy złotych otrzymali żołnierze, którzy pomagali w walce z epidemią koronawirusa - dowiedział się reporter RMF FM.



To jednorazowe premie przyznane za zeszły rok, na które poszło ponad 20 milionów złotych.





12:50 Zachodniopomorskie: Wykonano już 200 tys. szczepień

Na Pomorzu Zachodnim wykonano dotychczas 204 349 szczepień - podało Ministerstwo Zdrowia.

Drugą dawką preparatu przeciw Covid-19 podano 73 085 osobom.



Według informacji podanych na portalu gov.pl dzienna liczba szczepień w woj. zachodniopomorskim wyniosła 4680, w tym drugą dawką - 1727.

12:32 W Kijowie trzytygodniowy lockdown

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w Kijowie od 20 marca obowiązywać będzie trzytygodniowy lockdown - ogłosił mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko.

Mają być zamknięte kina, centra handlowe, a lokale gastronomiczne powinny obsługiwać klientów tylko na wynos.



Minionej doby po raz kolejny w Kijowie zarejestrowano ponad 1000 infekcji, rośnie liczba hospitalizacji - powiedział Kliczko.

Zaalarmował, że sytuacja wokół rozprzestrzeniania się koronawirusa jest poważna i "może stać się, nie przesadzając, katastrofalna".

12:05 4,7 mln szczepień w Polsce

W Polsce wykonano ponad 4,7 mln szczepień przeciw Covid-19, z czego blisko 1,7 mln drugą dawką.



Zgłoszono 4973 niepożądane odczyny, w większości łagodne.



11:50 Kolejne kraje wstrzymują szczepienia AstrąZeneką. Tym razem Kamerun i DRK

Zdaniem ekspertów debata wokół bezpieczeństwa szczepionki przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca może opóźnić szczepienia w Afryce - pisze w czwartek Deutsche Welle.



Kamerun i Demokratyczna Republika Konga zawiesiły używanie tej szczepionki, Etiopia i Ghana nadal ją stosują.



11:22 Ostatniej doby wykonano ponad 86 tys. testów

Ostatniej doby wykonano 86 240 testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 18 542 testy antygenowe - podało Ministerstwo Zdrowia.



Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 10 946 376 próbek pobranych od 10 639 405 osób.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 2 770 969 badań.

11:15 Dworczyk: Będzie o wiele więcej szczepionek

W drugim kwartale najprawdopodobniej nastąpi gwałtowne przyspieszenie szczepień, do Polski trafi o wiele więcej szczepionek i trzeba będzie zastanowić się, czy utrzymywać skomplikowany system szczepień, czy rozpocząć sczepienia populacyjne - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.



Takie decyzje są jeszcze przed nam i dzisiaj byłoby zbyt wcześnie, by jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast oczywiście analizujemy sytuację, bo na ostateczne decyzje ma wpływ szereg czynników - zaznaczył szef kancelarii premiera.



11:10 Blisko 22 tys. zajętych łóżek covidowych

Według raportu przedstawionego przez Ministerstwo Zdrowia, w szpitalach przebywa obecnie 21 858 chorych na Covid-19. Niemal 2 200 z nich potrzebuje respiratorów.



Średnią dobową liczbę zakażeń z siedmiu dni określa wskaźnik, który obecnie wynosi 50,18. To najwyższa wartość od 23 listopada. Właśnie wtedy po raz ostatni przekroczył 50.



Na kwarantannie przebywa w tej chwili ponad 356 tysięcy Polaków.



Od początku pandemii w Polsce wyzdrowiały 1 603 832 osoby. Tylko ostatniej doby przybyło 10 667 ozdrowieńców.

10:35 NOWE DANE: Najgorsze w tym roku. Ponad 27 tys. zakażeń

27 278 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 356 zgonów z powodu Covid-19.



To najnowsze dane resortu zdrowia. To też najbardziej dramatyczny raport w tym roku.



10:10 Możliwe poszerzenie grupy wiekowej przy rejestracji na szczepienia

W poniedziałek, 22 marca, gdyby były wolne terminy na szczepienia przeciw Covid-19, rozpoczniemy rejestrację nie tylko seniorów 65 i 66 lat, ale poszerzymy tę grupę wiekową - zapowiedział w czwartek szef KPRM, pełnomocnik ds. programu szczepień Michał Dworczyk.



Dworczyk podkreślił, że nie ma żadnych problemów z rejestracją, a bezpłatna infolinia 989 - jeden z kanałów przez który można się zapisywać - działa bez zakłóceń. Zachęcał, by seniorzy rejestrowali się na szczepienie.



Równocześnie przyznał, że ze względu na doniesienia medialne na temat tego, że szczepienie preparatem AstraZeneki mogą wywoływać zakrzepy krwi i niektóre kraje zawiesiły szczepienia tą szczepionką, zainteresowanie zapisami w Polsce również zmniejszyło się.

Dziś, w tej sprawie ma wypowiedzieć się EMA.





10:05 Kolejki karetek przed szpitalami, wzrasta zużycie tlenu

Kolejki karetek na podjazdach przed szpitalami, dramatyczne doniesienia o gwałtownym wzroście zużywanego tlenu - wszystko wskazuje na to, że Polskę ogarnęła trzecia fala epidemii koronawirusa.



Szef warszawskiego pogotowia mówi o ponad 200 wyjazdach karetek dziennie do pacjentów w ciężkim stanie.



Na Śląsku zespoły ratownicze pracują na okrągło, a grudziądzki szpital pokazuje zdjęcia sznura ambulansów, czekających na przekazanie covidowych pacjentów.





09:55 Kolejne obostrzenia przy przekroczeniu 30 tys. zakażeń?

Jeżeli liczba zakażeń przekroczy 30 tys. to rząd będzie szykował wprowadzenie kolejnych obostrzeń koronawirusowych.



Jak ustalili dziennikarze RMF FM, taki właśnie poziom wyznaczają sobie kluczowi ministrowie odpowiedzialni za walkę z pandemią w Polsce.



Brany pod uwagę jest przede wszystkim handel. Zagrożone zamknięciem mogłyby być sklepy meblarskie, wolnostojące odzieżowe, ale też salony kosmetyczne czy fryzjerskie.



09:44 Dworczyk o rejestracji na szczepienie

"22 marca, gdyby były wolne terminy na szczepienia, rozpoczniemy rejestrację nie tylko seniorów 65 i 66 lat, ale poszerzymy tę grupę wiekową" - powiedział minister Michał Dworczyk.



09:10 Grodzki: Lockdown przy 25 tys. zakażeń zasadny

Lockdown przy 25 tysiącach zakażeń koronawirusem i zatrważającej liczbie zgonów uważam za zasadny z punktu widzenia medycznego, ale nie zmienia to mojej oceny co do chaotycznego i politycznego zarządzania pandemią - powiedział w TVN24 marszałek Senatu Tomasz Grodzki.



Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od najbliższej soboty 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywać rozszerzone zasady bezpieczeństwa.

Zamknięte będą hotele, instytucje kultury, obiekty sportowe; ograniczona będzie działalność galerii handlowych; dzieci z najmłodszych klas wrócą do zdalnej nauki.

Niedzielski tłumaczył, że przekroczona została bariera 25 tys. zachorowań dziennie, trzecia fala przyspiesza i trzeba podjąć zdecydowane kroki.

08:30 Prof. Horban o decyzji EMA ws. AstryZeneki

Prof. Andrzej Horban spodziewa się, że EMA dopuści dziś do użytku szczepionkę firmy AstraZeneca. Natomiast po południu - prawdopodobnie już po decyzji EMA - unijni eksperci będą jeszcze o niej dyskutować.



Szef Rady Medycznej przy premierze podkreśla, że zakrzepy zdarzają się dość często.



100 osób dziennie w Polsce umiera w wyniku udaru mózgu - wylicza.



Jeżeli byśmy zaobserwowali znaczne zwiększenie udarów mózgu i występowałyby one głównie u ludzi, którzy przyjmują szczepionkę AstryZeneki to oczywiście ponad wszelką wątpliwość należy to połączyć - dodaje.



07:20 Zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia szkół

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu Covid-19 rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Wynosi on 80 proc. wynagrodzenia i wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.



Od najbliższej soboty 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce obowiązują nowe zasady epidemiczne.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę, że ze względów bezpieczeństwa wszyscy uczniowie w Polsce - w tym także w klasach I-III - będą uczyć się zdalnie.

07:00 EMA wyda dziś zalecenia ws. AstryZeneki

Komitet ds. Bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Leków (EMA) zbierze się dzisiaj, by wydać zalecenia w sprawie szczepionki przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca w kontekście stanów zakrzepowo-zatorowych, jakie ten preparat miałby prowokować.



W ostatnich dniach kilka krajów UE zawiesiło szczepienia szczepionką brytyjsko-szwedzkiej firmy AstraZeneca w związku z obawami, że może ona powodować zakrzepy krwi.

Informacje o przypadkach zakrzepicy docierały do Europejskiej Agencji Leków, która zaczęła badać sprawę.

06:55 Ponad 3 mln zastrzyków przeciwko Covid-19 w Polsce

W Polsce przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało już ponad 3 mln Polaków.

Z tej grupy ponad połowa, bo 1,6 mln dostała także drugą dawkę preparatu. Od dziś rejestrować się na szczepienia będą mogły osoby w wieku 67-69 lat.



06:25 Zapisy na szczepienia przeciwko Covid-19

Ruszyły dziś zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób w wieku 67 i 68 lat. Zapisywać mogą się także seniorzy w wieku 69 lat, którzy jeszcze tego nie zrobili. Rejestracja trwa od 18 do 20 marca.



Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej osoby te będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca.



Jak się zapisać?

- infolinia - 989. Dla dzwoniących z zagranicy - 22-62-62-989.



- elektroniczny zapis przez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl, ale aby to zrobić, trzeba mieć profil zaufany.



- kontakt z wybranym punktem szczepień.



- wysłanie SMS-a na numer 664-908-556 lub 880-333-333 o treści: SzczepimySie.

05:50 Tajlandia: Psy wykryją koronawirusa

Naukowcy w Tajlandii przeszkolili psy rasy labrador retriever do wykrywania osób zakażonych Covid-19.

Jak poinformowali badacze z Uniwersytetu Chulalongkorna w Bangkoku, w czasie treningu czworonogi osiągnęły 95-procentową skuteczność.



Badacze z wydziału nauk weterynaryjnych stołecznej uczelni zabezpieczyli próbki potu pacjentów chorych na Covid-19, używając do tego bawełnianych tamponów i gromadząc dużą liczbę skarpetek używanych przez osoby zakażone koronawirusem.

Taki materiał umieszczono następnie w puszkach, których użyto podczas treningu sześciu labradorów. Psy spędziły dwa miesiące, ucząc się zapachu pacjentów z Covid-19.

05:30 Dwa dramtyczne rekordy w Brazylii

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 90 303 zakażeń koronawirusem, co stanowi rekord, któremu towarzyszy też najwyższa od wybuchu epidemii liczba zgonów z powodu Covid-19 - poinformowało w środę federalne ministerstwo zdrowia.



Liczba 2340 przypadków śmiertelnych, którą odnotowano w wtorek, w środę przestała być rekordowa, gdy okazało się, że z powodu Covid-19 zmarło 2648 osób. Od początku epidemii w Brazylii zmarło już 284 775 osób zakażonych koronawirusem.



Liczba wszystkich zakażeń wynosi 11 mln 693 838 przypadków, co czyni z Brazylii kraj najbardziej dotknięty epidemią - podkreślają światowe agencje.



Mimo tak wysokich wskaźników, prawicowy prezydent Jair Bolsonaro wystąpił w środę z oświadczeniem, w którym po raz kolejny wyraził pogląd, że zagrożenia związane z epidemią są wyolbrzymiane.

05:20 Od soboty lockdown w całym kraju

Po ostatniej konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego potwierdziły się informacje RMF FM. Obostrzenia obowiązujące dotychczas w województwach z najwyższą liczbą zakażeń zostały rozszerzone na całą Polskę. Lockdown zostanie wprowadzony w sobotę 20 marca i będzie obowiązywał do 9 kwietnia.



Uczniowie z klas I-III powrócą do nauki zdalnej. Zamknięte będą - ponownie - hotele i miejsca noclegowe. Funkcjonować nie będą mogły kina, teatry, filharmonie, opery, muzea i galerie sztuki. Ograniczona zostanie działalność galerii handlowych. Zamknięte będą też obiekty infrastruktury sportowej.



Jak zaznaczył szef resortu zdrowia - jeśli sytuacja jeszcze się pogorszy, nie można wykluczyć dodatkowego zaostrzenia restrykcji przed Wielkanocą.