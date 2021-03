Trwa konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Potwierdziły się informacje RMF FM - obostrzenia obowiązujące dotychczas w województwach z najwyższą liczbą zakażeń zostały rozszerzone na całą Polskę. Lockdown zostanie wprowadzony w sobotę 20 marca i będzie obowiązywał do 9 kwietnia.

Minister zdrowia Adam Niedzielski / Piotr Nowak / PAP

Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji podkreślił, że brytyjski wariant koronawirusa odpowiada już za 52 proc. zakażeń w Polsce. Jak popatrzymy sobie wstecz, to widać, że ten wzrost jest szalenie dynamiczny - zaznaczył.

Niedzielski przyznał, że "nie ma już przestrzeni" do wprowadzania obostrzeń lokalnych, a jedynym wyjściem jest objęcie obostrzeniami całej Polski. Jeżeli chodzi o sytuację, z którą mamy do czynienia, to przede wszystkim też martwi nas mobilność, czyli intensywność przemieszczania się - mówił Niedzielski. Zaapelował do pracodawców, również publicznych, urzędów administracji, wszystkich organów reprezentujących państwo do tego, aby w miarę możliwość przejść na pracę zdalną. To już jest ten moment, kiedy znów musimy wrócić do tego trybu pracy, który był charakterystyczny w listopadzie czy w drugiej połowie października, czy w ogóle dla całego okresu poprzedniej wiosny - powiedział.

Minister Niedzielski na konferencji zwrócił uwagę, że obecnie jesteśmy na poziomie "blisko trzytysięcznego przyrostu zajętości łóżek".



Dlatego w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji wydaliśmy polecenie wojewodom o przyspieszone przekształcanie lóżek z normalnej infrastruktury na infrastrukturę covidową. Nasze plany są takie, żeby w najbliższym tygodniu pojawiły się decyzje dotyczące ponad 8 tys. dodatkowych łóżek - oświadczył. Wyraził nadzieję, że w perspektywie tygodnia te łóżka będą przeznaczane na walkę z Covid. Takie same zabiegi wykonujemy w odniesieniu do łóżek respiratorowych - zaznaczył.

Wideo youtube

Nauka zdalna również dla uczniów klas 1-3

Minister zdrowia poinformował wprowadzeniu na najbliższe trzy tygodnie, do 9 kwietnia, nauki zdalnej dla uczniów z klas I-III . Zdecydowaliśmy się na to, przede wszystkim ze względu na to, że w najbliższym czasie czeka nas okres ferii wielkanocnych. Ta nauka przez najbliższe tygodnie będzie naznaczona kwestią ferii - tłumaczył. Przekazał, że po świętach będą podejmowane kolejne decyzji ws. szkół, "najprawdopodobniej o powrocie do kształcenia hybrydowego w klasach I-III".



Niedzielski zapewnił, że otwarte pozostaną przedszkola i żłobki.





Limity dot. kościołów bez zmian

Zaostrzenie restrykcji nie dotyczy kościołów. Przyjęliśmy rozwiązanie, zgodnie z którym te obostrzenia, które funkcjonowały w czterech województwach, zostają rozszerzone na cały kraj. W ramach tych obostrzeń cały czas obiekty kościelne są dopuszczone do użytkowania, mamy tam normatywy, które ograniczają liczbę osób przebywających w kościele - jest to jedna osoba na 15 metrów kwadratowych - mówił na konferencji minister Niedzielski.





Minister Niedzielski nie wykluczył, że jeśli sytuacja jeszcze się pogorszy, nie można wykluczyć dodatkowego zaostrzenia restrykcji przed Wielkanocą.



Lista obostrzeń obowiązujących w całej Polsce od soboty:

Gabinet Mateusza Morawieckiego zdecydował o rozszerzeniu na całą Polskę obostrzeń, które obowiązywały na Mazowszu, Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Lubuskiem. Oznacza to:

Zamknięte hotele i miejsca noclegowe (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych).

Zamknięte kina, teatry, filharmonie, opery, muzea i galerie sztuki.

Zamknięte boiska znajdujące się na zewnątrz.

Zamknięte stoki narciarskie.

Zamknięte galerie handlowe - z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe i pralnie.

Zamknięte baseny, aquaparki.

Zamknięte korty tenisowe.

Zamknięte kasyna.

Nauka zdalna dla wszystkich uczniów.

Zamknięte siłownie, kluby fitness.

Zamknięte sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające.

Zamknięte restauracje i bary, posiłki wydawane tylko na wynos.

Zakaz organizacji wesel i konsolacji.





Wprowadzenie zaostrzonych restrykcji zdaniem rządu jest konieczne, bo dynamika przyrostu zakażeń jest duża, do szpitali trafia coraz większa liczba chorych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 25 052 nowych przypadkach zakażeń i 453 zgonach.