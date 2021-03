Mamy 27 278 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 356 osób chorujących na Covid-19. 278 z nich miało choroby współistniejące.

Test na antygeny koronawirusa / Lublin / Wojtek Jargiło / PAP

Blisko 22 tys. zajętych łóżek i prawie 2,2 tys. respiratorów w użyciu

Według raportu przedstawionego przez Ministerstwo Zdrowia, w szpitalach przebywa obecnie 21 858 chorych na Covid-19. Niemal 2 200 z nich potrzebuje respiratorów.



Na kwarantannie przebywa w tej chwili ponad 356 tysięcy Polaków.



Od początku pandemii w Polsce wyzdrowiało 1 603 832 osoby. Tylko ostatniej doby przybyło 10 667 ozdrowieńców.



Od soboty lockdown w całym kraju

W zwiazku z coraz poważniejszą sytuacją dotyczącą pandemii koronawirusa w kraju, rząd postanowił rozszerzyć na całą Polskę obostrzenia, które obowiązywały na Mazowszu, Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Lubuskiem.



Jak podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski, brytyjski wariant koronawirusa odpowiada już za 52 proc. zakażeń w Polsce. Jak popatrzymy sobie wstecz, to widać, że ten wzrost jest szalenie dynamiczny - zaznaczył na wczorajszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.



Szef resortu przyznał, że "nie ma już przestrzeni" do wprowadzania obostrzeń lokalnych, a jedynym wyjściem jest objęcie obostrzeniami właśnie całej Polski.



Od soboty 20 marca do 9 kwietnia na terenie całego kraju obowiązywać będą zaostrzone restrykcje:



Zamknięte hotele i miejsca noclegowe (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych).

Zamknięte kina, teatry, filharmonie, opery, muzea i galerie sztuki.

Zamknięte boiska znajdujące się na zewnątrz.

Zamknięte stoki narciarskie.

Zamknięte galerie handlowe - z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe i pralnie.

Zamknięte baseny, aquaparki.

Zamknięte korty tenisowe.

Zamknięte kasyna.

Nauka zdalna dla wszystkich uczniów.

Zamknięte siłownie, kluby fitness.

Zamknięte sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające.

Zamknięte restauracje i bary, posiłki wydawane tylko na wynos.

Zakaz organizacji wesel i konsolacji.

Wprowadzenie zaostrzonych restrykcji zdaniem rządu jest konieczne, bo dynamika przyrostu zakażeń jest duża, do szpitali trafia coraz większa liczba chorych.



Kolejne obostrzenia, gdy liczba zakażeń przekroczy 30 tysięcy?

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, rząd będzie chciał wprowadzić kolejne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, jeżeli liczba zakażeń SARS-CoV-2 przekroczy 30 tysięcy zachorowań.



Wówczas, w pierwszej kolejności rozważane będzie wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w handlu. Zamknięte mogą zostać na przykład sklepy meblarskie, wolnostojące sklepy odzieżowe, elektroniczne czy budowlane.

W dalszej kolejności mówi się o punktach usługowych takich jak salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz salony tatuażu.

Mało prawdopodobne jest natomiast dodatkowe ograniczenie liczby osób, które mogą wchodzić do supermarketów.

Nie należy też spodziewać się zakazu przemieszczania czy wielkanocnych wyjazdów. Takie ograniczenia należałoby bowiem wprowadzić ustawą, a to mogłoby się spotkać ze sprzeciwem ze strony opozycji.

Ponad 3 mln szczepień w Polsce

W Polsce przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało już ponad 3 mln Polaków.

Z tej grupy ponad połowa - 1,6 mln - dostała także drugą dawkę preparatu.