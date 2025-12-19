"Weta oczekiwaliśmy, ale argumentacja jest szokująco żałosna" - tak minister edukacji Barbara Nowacka zareagowała na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu nowelizacji Prawa oświatowego. "Głupszego weta to chyba nie było" - oceniła szefowa MEN.

Barbara Nowacka - szefowa MEN / Marcin Obara / PAP

Barbara Nowacka, szefowa MEN, skrytykowała prezydenta za zawetowanie nowelizacji Prawa oświatowego. "Głupszego weta chyba nie było" - oceniła.

Nowacka ostrzegła, że decyzja prezydenta może skutkować wzrostem biurokracji oraz ograniczeniem autonomii nauczycieli.

Szefowa MEN zaznaczyła, że reforma "Kompas Jutra" zostanie wdrożona zgodnie z planem, a podstawy programowe są obecnie w fazie konsultacji.

Nowacka skrytykowała prezydenta także za wspieranie "elitaryzacji oświaty".

"Prezydent wetuje większą dotację na podręczniki"

Prezydentowi wydaje się, że wetuje kwestię podstaw programowych, a tak naprawdę wetuje większą dotację na podręczniki - mówiła na konferencji prasowej Barbara Nowacka.



Prezydentowi wydaje się, że wetuje kwestie dotyczące edukacji zdrowotnej, a tak naprawdę wetuje wsparcie w kierowaniu dzieciaków do MOW-ów (Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych - przyp. red.). - tłumaczyła szefowa MEN. Jej zdaniem, efektem decyzji prezydenta będzie także zwiększenie biurokracji i ograniczenie autonomii nauczycieli.

Panie prezydencie! Psy szczekają, karawana jedzie dalej - oświadczyła na konferencji Nowacka. Podstawy programowe są w konsultacjach, reforma "Kompas Jutra" wejdzie w życie - zapewniła.

Szefowa MEN zarzuciła prezydentowi Nawrockiemu, że wybrał "elitaryzację oświaty". Nadal tam, gdzie nauczyciele będą mieli wątpliwości, dyrektor nie będzie miał motywacji, samorząd nie będzie chciał zainwestować w oświatę, dobre praktyki, wypracowane przez nauczycieli praktyków, mogą nie wchodzić w życie - zauważyła.

"Prawica chciałaby, żeby młodzież biła brawo, słuchała i maszerowała"

Nowacka zasugerowała, że prezydentowi Nawrockiemu i jego obozowi nie podoba się kreatywna i krytycznie myśląca młodzież, która nie boi się zadawania pytań.

Może być ciężka dla prawicy, która chciałaby, żeby młodzież tylko słuchała, biła brawo i maszerowała w rytm pieśni politycznych - zauważyła ironicznie. Szefowa MEN dodała, że młodzież jest różnorodna - tak jak środowisko nauczycielskie.

Trochę szkoda, że pan prezydent tak mało szanuje swój urząd i nie dał sobie szansy przynajmniej przeczytania i zrozumienia, co tak naprawdę było w tej ustawie - podsumowała Barbara Nowacka.

"Nie każde dziecko ma takie szczęście, jak dzieci pana prezydenta"

Barbara Nowacka i Katarzyna Lubnauer / Marcin Obara / PAP

Na konferencji głos zabrała także Katarzyna Lubnauer - wiceminister edukacji. Prezydent postanowił, że jego politykę edukacyjną będzie kształtować Ordo Iuris i ludzie od Brauna. Takich ludzi zaprosił do siebie, do Pałacu Prezydenckiego. Tacy ludzie poopowiadali mu bzdury na temat tego, co jest w tej ustawie - zauważyła wiceszefowa MEN.

Nie każde dziecko ma takie szczęście, jak dzieci pana prezydenta, które chodzą, jak rozumiem, do dobrej prywatnej szkoły. Zapewne mają i doświadczenie edukacyjne, i projekty interdyscyplinarne, i wszystko to, co my chcemy, żeby stało się standardem każdej polskiej szkoły - stwierdziła Lubnauer. W każdej polskiej szkole możemy mieć sytuację, w której dziecko ma szansę zobaczyć, że wiedza to nie tylko wiedza teoretyczna, ale również pewne umiejętności - zapewniała.

Nawrocki: To reforma prowadząca do chaosu

Nowelizacja Prawa oświatowego i niektórych innych ustaw zmieniała m.in. definicję podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego. Miały one jasno i precyzyjnie określać cele kształcenia i efekty uczenia się, być spójne wewnętrznie i między przedmiotami. Wprowadzały metody pracy takie jak doświadczenie edukacyjne.

Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego jest planowana do sukcesywnego wdrożenia, począwszy od roku szkolnego 2026/2027 w przedszkolach oraz w klasach I i IV szkoły podstawowej, a od roku szkolnego 2027/2028 w klasach I szkół ponadpodstawowych.

Nie mogę wyrazić zgody na taką ustawę. To reforma prowadząca do chaosu, ideologizacji szkoły i eksperymentowania na całych rocznikach dzieci - powiedział prezydent Karol Nawrocki w nagraniu opublikowanym na platformie X w czwartek wieczorem.