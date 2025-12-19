Dantejskie sceny po meczu finału piłkarskiego Pucharu Kolumbii w Medellin. Sportowe święto przerodziło się w regularną burdę, w której ucierpiało prawie 60 fanów obu rywalizujących o to trofeum zespołów.
- Więcej aktualnych informacji sportowych znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Zamieszki wybuchły po zakończeniu finału Pucharu Kolumbii. Spotkanie rozgrywane na Estadio Atanasio Girardot w Medellin zakończyło się zwycięstwem Atletico Nacional, które pokonało lokalnego rywala Deportivo Independiente Medellín 1:0.
Jak informuje BBC, kibice po końcowym gwizdku wtargnęli na boisko. W ruch poszły flary i fajerwerki. Krewkich kiboli próbowała uspokoić miejscowa policja.
W starciach fanów lokalnych rywali w sumie ucierpiało 59 osób. Wśród rannych było także siedmiu policjantów.