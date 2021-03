Brytyjski premier Boris Johnson ujawnił, że w piątek zostanie zaszczepiony przeciw Covid-19. Poinformował, że otrzyma szczepionkę opracowaną przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmę AstraZeneca. Ocenił, że jest ona całkowicie bezpieczna.

Boris Johnson / PAP/EPA/JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT / HANDOUT HANDOUT /

Szczepionka oksfordzka jest bezpieczna, szczepionka Pfizera jest bezpieczna. Tym, co nie jest bezpieczne, jest złapanie Covid-19 - powiedział Johnson podczas konferencji prasowej na Downing Street. Odniósł się w ten sposób do decyzji kilkunastu krajów, w tym niektórych członków Unii Europejskiej, które z powodu niepotwierdzonych związków szczepionki z zakrzepami krwi, zawiesiły jej stosowanie.

Brytyjski premier powiedział, iż jest zupełnie zrozumiałe, że ludzie chcą wiedzieć, czy szczepionki są bezpieczne. Jak podkreślił, zarówno brytyjska agencja regulacji leków MHRA,jak i unijna Europejska Agencja Leków (EMA) oświadczyły, że korzyści ze szczepionki AstraZeneca zdecydowanie przeważają nad zagrożeniami.



56-letni Johnson jest w ostatniej z dziewięciu grup priorytetowych do szczepień, które zostały określone przez Wspólną Komisję Szczepień i Immunizacji (JCVI). Zgodnie z planem brytyjskiego rządu wszystkie osoby z tej grupy, czyli w wieku między 50 a 59 lat, mają mieć możliwość zaszczepienia się do 15 kwietnia.



Johnson powiedział także podczas konferencji, że możliwe problemy z dostawami partii szczepionki AstraZeneki z Indii nie wpłyną na przedstawiony w lutym harmonogram wychodzenia z lockdownu.



Do środy włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 dostało w Wielkiej Brytanii ponad 25,7 mln osób, zaś drugą - 1,88 mln.

W ciągu ostatniej doby wykryto 6303 zakażenia koronawirusem, o prawie 550 więcej niż w bilansie ze środy, ale o ok. 450 mniej niż było w zeszły czwartek. Zarejestrowano też 95 zgonów z powodu Covid-19, co jest najniższym bilansem niedotyczącym dni weekendowych od pierwszej połowy października oraz prawie dwukrotnie niższą liczbą niż przed tygodniem. Od początku epidemii wykryto w Wielkiej Brytanii ponad 4,28 mln zakażeń, z powodu których zmarło 125 926 osób.