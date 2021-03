Stanowisko EMA ws. szczepionki AstraZeneka to kolejny dowód na to, że nie warto ulegać histerii, tylko warto opierać się na faktach i rekomendacjach lekarzy; postępujemy tak od początku pandemii i kolejny raz przekonujemy się o słuszności tej strategii - powiedział PAP szef KPRM Michał Dworczyk.

Zdj. ilustracyjne / TOMS KALNINS / PAP/EPA

Dyrektor Europejskiej Agencji Leków (EMA) Emer Cooke poinformowała, że szczepionka przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca jest bezpieczna i skuteczna . Jest to bezpieczna i skuteczna szczepionka. Jej zalety związane z ochroną ludzi przed Covid-19 przeważają (...) nad ryzykiem. Szczepionka nie jest odpowiedzialna za ogólny wzrost przypadków zakrzepów krwi - oświadczyła Cooke.

Szef KRPM podkreślił, że głos EMA ws. szczepionki AstraZeneka jest bardzo ważnym głosem w dyskusji, jaka ostatnio była prowadzona wokół szczepień. Jak powiedział Dworczyk, stanowisko EMA potwierdza dane, którymi dysponował polski rząd. I mam nadzieję, że podobnie jak Austria, inne kraje również wrócą do korzystania ze szczepionki firmy AstraZeneka. Z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy w naszym wspólnym interesie jest szybkie zaszczepienie jak największej części populacji - powiedział szef KPRM.



Stanowisko EMA to kolejny dowód na to, że nie warto ulegać histerii czy wpadać w panikę, natomiast warto opierać się na faktach, wytycznych i rekomendacjach naukowców oraz lekarzy. My postępujemy w ten sposób od początku pandemii i po raz kolejny przekonujemy się o słuszności tej strategii - powiedział Dworczyk.



Podkreślił, że jak na razie nie ma żadnych potwierdzonych dowodów na to, że zaistniał "jakiś związek przyczynowo-skutkowy" pomiędzy podaniem szczepionki AstraZeneka, a zakrzepami, które wystąpiły u niektórych pacjentów.



Pytany, czy decyzje niektórych krajów europejskich o wstrzymaniu szczepień preparatem firmy AstraZeneka były przedwczesne odparł, że "w jego przekonaniu były to decyzje polityczne, podyktowane przede wszystkim pewną paniką, która wybuchła w ostatnich dniach w UE".



Kilkanaście krajów, w tym Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania, zawiesiło w ostatnich dniach podawanie szczepionki AstraZeneca w związku z obawami, że może ona powodować zakrzepy krwi. Premier Włoch zapowiedział już wznowienie szczepień preparatem AstraZeneki.