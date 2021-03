Prof. Horban: Przełamanie w walce z epidemią nastąpi do 5 tygodni

Prof. Andrzej Horban spodziewa się, że EMA dopuści dziś do użytku szczepionkę firmy AstraZeneca. Natomiast po południu – prawdopodobnie już po decyzji EMA - unijni eksperci będą jeszcze o niej dyskutować. Szef Rady Medycznej przy premierze podkreśla, że zakrzepy zdarzają się dość często. "100 osób dziennie w Polsce umiera w wyniku udaru mózgu" – wylicza i dodaje: "Jeżeli byśmy zaobserwowali znaczne zwiększenie udarów mózgu i występowałyby one głównie u ludzi, którzy przyjmują szczepionkę AstryZeneki to oczywiście ponad wszelką wątpliwość należy to połączyć".

