W 2025 roku czekają nas istotne zmiany w funkcjonowaniu sklepów podczas świąt Bożego Narodzenia. Po raz pierwszy Wigilia stanie się dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza zamknięcie supermarketów, galerii handlowych i dyskontów 24 grudnia. Sprawdzamy, kiedy i gdzie będzie można zrobić zakupy w okresie świąteczno-noworocznym oraz jakie wyjątki przewiduje prawo.

Czy sklepy będą otwarte w Wigilię i Święta Bożego Narodzenia? / Shutterstock

Wigilia 2025 po raz pierwszy będzie dniem ustawowo wolnym od pracy - większość sklepów będzie zamknięta.

W Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia) oraz Nowy Rok (1 stycznia) sklepy pozostaną nieczynne, z nielicznymi wyjątkami.

Planując zakupy, warto wziąć pod uwagę nowe zasady i odpowiednio wcześniej zaopatrzyć się w niezbędne produkty.

Nowe zasady handlu w Wigilię 2025

W 2025 roku w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące handlu w okresie świątecznym. Największą zmianą jest ustanowienie Wigilii, czyli 24 grudnia, dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że wszystkie duże sklepy, supermarkety, galerie handlowe oraz dyskonty będą tego dnia zamknięte. To istotna różnica w porównaniu z poprzednimi latami, gdy w Wigilię sklepy działały, choć w skróconych godzinach - zazwyczaj do 14:00, a często nawet krócej.

W zamian za zamknięcie sklepów w Wigilię, klienci mogli zrobić zakupy, aż w trzy niedziele handlowe w grudniu.

Boże Narodzenie - gdzie można zrobić podstawowe zakupy?

Tradycyjnie, 25 i 26 grudnia, czyli w pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia, obowiązuje całkowity zakaz handlu. Większość sklepów, w tym supermarkety, dyskonty, centra handlowe i sieciowe sklepy spożywcze, pozostaje zamknięta.

Jednak prawo przewiduje kilka wyjątków. Otwarte mogą być:

stacje paliw,

apteki,

sklepy na dworcach i lotniskach oraz

niewielkie placówki, w których sprzedaż prowadzi sam właściciel lub członkowie jego rodziny.

Dzięki temu możliwe jest zrobienie podstawowych zakupów, choć oferta w takich miejscach jest mocno ograniczona.

Sylwester i Nowy Rok - jak będą funkcjonować sklepy?

Po świętach Bożego Narodzenia czekają nas kolejne dni z ograniczonym dostępem do sklepów. Sylwester, czyli 31 grudnia, nie jest dniem wolnym od pracy, ale większość dużych sklepów i centrów handlowych zamyka się wcześniej niż zwykle - zazwyczaj około godziny 18:00 lub 19:00. Warto więc zaplanować zakupy z wyprzedzeniem, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Nowy Rok, czyli 1 stycznia, to kolejny dzień ustawowo wolny od pracy i handlu. Tego dnia wszystkie większe sklepy pozostają zamknięte, podobnie jak w święto Trzech Króli, przypadające 6 stycznia. Po tym okresie sklepy wracają do standardowych godzin otwarcia aż do Wielkanocy.