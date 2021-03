Apelujemy, żeby biskupi wykazali się empatią w stosunku do obywateli i zamknęli kościoły, msze są transmitowane i ten sposób można w nich uczestniczyć – mówią posłowie Lewicy, apelując do biskupów o zamknięcie kościołów na czas Wielkanocy. Powodem do zamknięcia świątyń ma być rozwijająca się w kraju trzecia fala zachorowań na Covid-19.

