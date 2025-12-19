Claudio Valente, podejrzany o zabicie dwóch osób na amerykańskim Uniwersytecie Browna, dwa dni później mógł zabić również znanego portugalskiego fizyka prof. Nuno Loureiro. Takie stanowisko przedstawiła prokuratura.

Prokuratura w USA uznała, że Claudio Valente, 48-letni Portugalczyk, jest podejrzany o zabicie dwóch osób na Uniwersytecie Browna oraz wybitnego fizyka Nuno Loureiro z MIT. Po wszystkim miał popełnić samobójstwo.

Valente nie miał aktualnych powiązań z Uniwersytetem Browna, a motyw jego działań pozostaje nieznany; śledczy nie odnotowali, żeby wcześniej miał jakiś konflikt z prawem w USA.

Izraelskie media sugerują możliwy udział Iranu w zabójstwie naukowca, jednak brak na to dowodów.

Do strzelaniny na Uniwersytecie Browna doszło w sobotę 13 grudnia. Dwa dni później we własnym domu został zastrzelony Portugalczyk Nuno Loureiro - wybitny naukowiec z prestiżowego Massachusetts Institute of Technology.

Telewizja CNN zacytowała stanowisko prokuratury, która stwierdziła, że za jedną i drugą zbrodnią stoi ten sam człowiek - 48-letni Portugalczyk Claudio Valente.

Mężczyzna został znaleziony martwy w czwartek wieczorem, w magazynie w Salem (stan New Hampshire). Śledczy ustalili, że popełnił samobójstwo.

Co wiemy o podejrzanym?

Claudio Valente uczęszczał na ten sam program studiów co Nuno Loureiro w Portugalii w latach 1995-2000.

Rektor uniwersytetu Browna Christina H. Paxson oświadczyła, że Valente studiował na uczelni przez trzy semestry na studiach podyplomowych, a w chwili sobotniej strzelaniny nie miał żadnych aktywnych powiązań z uniwersytetem.

Nie był obecnie studentem, nie był pracownikiem i nie uzyskał dyplomu uniwersytetu, uczęszczając na zajęcia tylko przez trzy semestry - podkreśliła. Portugalczyk został przyjęty do programu doktoranckiego (Sc.M-PhD) z fizyki i był zapisany na uczelnię od jesieni 2000 r. do wiosny 2001 roku. Następnie wziął urlop i formalnie wycofał się z uczelni 31 lipca 2003 roku.

Podejrzany wjechał do USA w 2017 roku, w ramach loterii wizowej. Otrzymał zieloną kartę.

Valente podejrzany o dokonanie obu zbrodni

Prokurator okręgowa Massachusetts Leah Foley powiedziała na konferencji prasowej w Bostonie w czwartek wieczorem, że podejrzany o zabicie dwójki studentów na Uniwersytecie Browna, zastrzelił też swojego rodaka - fizyka Nuno Loureiro.

Śledczy poinformowali, że do zawężenia poszukiwań przyczyniły się obserwacje pracownika obsługi kampusu oraz anonimowy wpis na serwisie internetowym Reddit. Motyw ataku na uniwersytet pozostaje wciąż nieznany.

Śledczy nie odnotowali, żeby Valente wchodził wcześniej w konflikt z prawem na terenie USA.

Sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem ogłosiła w czwartek zawieszenie programu loterii wizowej dla osób ubiegających się o wizy imigracyjne - informuje CNN. To w ramach tego programu 48-letni Portugalczyk wjechał kilka lat temu do Stanów.

Izrael: Media sugerują możliwy udział Iranu w zabójstwie naukowca MIT

Swoją wersję poniedziałkowych wydarzeń przedstawił "The Jerusalem Post".

Według gazety za zabójstwem prof. Nuno Loureiro z MIT może stać Iran. Izraelskie służby wskazują, że naukowiec, specjalizujący się w fizyce jądrowej i energetycznej, mógł zostać zamordowany ze względu na swoją wiedzę z zakresu syntezy jądrowej. Gazeta podkreśla jednak, że nie ma na razie dowodów na udział jakiegokolwiek państwa w tej zbrodni.

Portugalska telewizja CMTV informuje, że agresora do mieszkania wpuściła 14-letnia córka profesora. Napastnik kilkukrotnie strzelił do naukowca na jej oczach.