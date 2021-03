Nagrody w wysokości do 3 tysięcy złotych otrzymali żołnierze, którzy pomagali w walce z epidemią koronawirusa - dowiedział się reporter RMF FM. To jednorazowe premie przyznane za zeszły rok, na które poszło ponad 20 milionów złotych.

Żołnierze dostali jednorazowe premie za pomoc w walce z koronawirusem. To nagrody roczne w wysokości 3 tys. złotych.

Mowa jest o ponad 6 700 wojskowych ze 166 jednostek. Z danych, które uzyskał reporter RMF FM Krzysztof Zasada wynika, że to tylko część żołnierzy, pracujących bezpośrednio przy zwalczaniu Covid-19.

MON podaje, że w szczytowym momencie walki z epidemią koronawirusa w akcje codziennie zaangażowanych było 10 tysięcy żołnierzy, a kolejne 10 tysięcy było w gotowości.

Wojsko angażowało się w walkę z koronawirusem na wielu frontach - mowa o lekarzach czy pielęgniarkach, ale także wojskowych, których wysyłano do domów pomocy społecznej, do dezynfekowania szpitali, czy szkół, do budowania szpitali tymczasowych, pobierania wymazów, czy patrolowania granic i sprawdzania, czy przestrzegana jest kwarantanna.