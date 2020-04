Rośnie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w naszym kraju zarejestrowano 99 nowych przypadków wirusa COVID-19, zmarły także kolejne cztery osoby. Łącznie w Polsce odnotowano 4201 zarażeń oraz 98 zgonów. Inne kraje również zmagają się z pandemią. W Stanach Zjednoczonych minionej doby z powodu koronawirusa zmarło ponad tysiąc osób. Zdaniem jednak Światowej Organizacji Zdrowia, wiele wskazuje na poprawę sytuacji w państwa Europy Zachodniej. We Francji zapadła decyzja o odwołaniu egzaminów maturalnych. To pierwszy taki przypadek w historii tego kraju.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :





Na całym świecie zanotowano ponad 1,2 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Blisko 70 tys. osób zmarło.





W Polsce wykryto 4201 przypadków. Z powodu zakażenia w naszym kraju zmarło 98 osób.





Ponad 100 tys. przypadków wykryto w kilku krajach: USA (ponad 300 tys. zakażeń), w Hiszpanii (ponad 135 tys.), we Włoszech (128 tys.) i w Niemczech (ponad 100 tys.).





Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, który od 10 dni jest zakażony koronawirusem, trafił w niedzielę do szpitala.





W Korei Południowej zanotowano spory spadek nowych zakażeń, najniższy od miesiąca.

We Francji zapadła decyzja o odwołaniu matur, to pierwszy taki przypadek w historii tego kraju. Jak przypominają eksperci, egzaminy maturalne odbywały się nawet podczas II wojny śwatowej.

14:11

3 tys. maseczek ochronnych kupił dla seniorów samorząd Łodygowic na Żywiecczyźnie - poinformowały władze tej gminy. Otrzymają je wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 65 lat. Maseczki zostaną dostarczone bezpośrednio do ich domów.

"Oczywistym jest, że zachęcamy do pozostania w domach, ale dla tych seniorów, którzy jednak muszą wyjść z domu po zakupy, chcielibyśmy przekazać taką formę zabezpieczenia, jaką jest maseczka. Seniorzy, którzy nie wychodzą, mogą je przekazać osobom, które się nimi opiekują" - wskazał samorząd Łodygowic.

Urząd gminy podał, że nie trzeba nigdzie zgłaszać się po odbiór. Maseczki trafią wprost do domów. Dystrybucja rozpocznie się we wtorek. Zostaną włożone do skrzynek pocztowych" - podały władze gminy.





14:05

W hotelu Wieniawa we Wrocławiu oraz w Bolesławcu powstaną dwa nowe izolatoria w województwie dolnośląskim. Dotychczas działa jedno izolatorium w Obornikach Śląskich, które jest częścią Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.





14:02

Nie ma jakichkolwiek zagrożeń dla naszej pracy. Pracujemy bez zakłóceń - poinformowała przedstawicielka bielskiej firmy wodociągowej Aqua SA Magdalena Kóska-Wolny. W ubiegłym tygodniu u jednego z pracowników potwierdzono koronawirusa.

O zakażeniu pracownika spółka poinformowała w miniony piątek. Pracownik nie przejawiał wcześniej żadnych objawów chorobowych. "Spółka wprowadziła wszystkie niezbędne procedury zabezpieczające oraz przygotowała listę współpracowników, z którymi zakażony miał kontakt. Poinformowano też Sanepid" - podała wówczas Aqua.





13:59

Zajączek wielkanocny i wróżka zębuszka wykonują kluczowe zawody i będą pracować, mimo ograniczeń wprowadzonych ze względu na pandemię koronawirusa - zapewniła dzieci premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern.

Podczas konferencji prasowej dziennikarka 1 News przekazała premier pytanie od dziewięciolatki, która chciała się dowiedzieć, czy w tym roku zajączek wielkanocny będzie mógł odwiedzać domy, mimo pandemii Covid-19. "Uważamy zarówno zajączka wielkanocnego, jak i wróżkę zębuszkę za kluczowych pracowników" - powiedziała Ardern. Jej słowa cytuje serwis internetowy dziennika "New Zealand Herald".





13:56

W ciągu ostatniej doby w Iranie bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrósł o 136, a od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło już 3739 osób - poinformowało ministerstwo zdrowia. W sumie odnotowano już co najmniej 60,5 tys. zakażeń.

Iran jest krajem najbardziej dotkniętym epidemią Covid-19 na Bliskim Wschodzie.





13:52

Ponad 460 tys. przedsiębiorstw zamknięto w Chinach na stałe w pierwszym kwartale 2020 roku - podał hongkoński dziennik "South China Morning Post", wiążąc to z negatywnym wpływem pandemii koronawirusa na chińską gospodarkę.

Ponad połowę zamkniętych w tym okresie firm stanowią przedsiębiorstwa młode, które działały od mniej niż trzech lat - zauważa gazeta, powołując się na dane dotyczące rejestracji działalności gospodarczej.

W pierwszym kwartale znacznie spadła również liczba nowych przedsiębiorstw. Zarejestrowano ich w tym okresie ok. 3,2 miliona, czyli o 29 proc. mniej niż od stycznia do marca ubiegłego roku.





13:47

Po raz pierwszy w historii Francji, 740 tys. maturzystów nie przystąpi w tym roku do ustnych i pisemnych matur. Oceny maturalne zostaną wystawione na podstawie ocen cząstkowych za rok szkolny 2019/2020.

Egzaminy maturalne przeprowadzano nawet w czasie II wojny światowej. Podczas strajków oraz słynnych demonstracji studentów i uczniów '68 roku matury zredukowano do kilku egzaminów ustnych oraz ocen cząstkowych, ale jednak się odbyły - podkreśla dziennik "Le Monde", dodając, że wskaźnik zdawalności matur w 1968 wyniósł aż 82 proc. wobec 62 proc. w 1967 roku.





13:44

System robienia zakupów przez seniorów w godzinach pomiędzy 10.00 -12.00 wymaga korekty. Zdarza się, że takie rozwiązanie paraliżuje pracę sklepów - oceniła w poniedziałek Polska Izba Handlu

"Po kilku pierwszych dniach działania godzin dla seniorów w sklepach oceniamy, że jakkolwiek intencje ustawodawcy były podyktowane względami bezpieczeństwa i troską o osoby starsze, to w praktyce rozwiązanie wymaga w najlepszym razie korekty" - czytamy w opublikowanym w poniedziałek na Twitterze wpisie Polskiej Izby Handlu.





13:41

Plan obrony gospodarki przed skutkami epidemii koronawirusa ogłosił premier Węgier Viktor Orban, zapowiadając, że w zmienionym budżecie na 2020 r. deficyt wzrośnie z 1 do 2,7 proc. Jego przemówienie transmitowano w telewizji.

"Musimy walczyć jednocześnie z epidemią i jej skutkami gospodarczymi, ratować ludzkie życie i troszczyć się o przyszłość. Musimy podjąć kroki gospodarcze, które pomogą nam przebrnąć przez trudny okres. Dlatego opracowaliśmy plan obrony gospodarki. Celem jest utworzenie tylu miejsc pracy, ile zniszczył wirus" - oznajmił Orban.

Premier powiedział, że program zostanie przeprowadzony w trzech etapach, a jego wartość wyniesie w sumie 18-20 proc. PKB.





13:38

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Fundusze będą mogli uzyskać z konkursu Szybka Ścieżka "Koronawirusy", który ogłosiło w poniedziałek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Środki z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ogłoszonym konkursie będą rozdysponowane w trzech podstawowych obszarach tematycznych. To w te trzy obszary powinny wpisywać się zgłaszane do dofinansowania projekty.

13:35

Podczas ostatniej doby w Hiszpanii zanotowano 637 nowych ofiar śmiertelnych koronawirusa. Łącznie zmarło w tym kraju już 13055 osób - poinformowało hiszpańskie ministerstwo zdrowia.





13:31

Oświęcimscy policjanci 87 razy interweniowali podczas minionego weekendu w przypadkach łamania przepisów o przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wobec 101 osób sporządzono dokumentację, która trafi do Sanepidu - podała policja w Oświęcimiu.

"Pomimo apeli dotyczących zasad obowiązujących w okresie epidemii podczas minionego weekendu policjanci w powiecie oświęcimskim przeprowadzili aż 87 interwencji, które miały związek z ujawnionymi lub zgłoszonymi przez mieszkańców przypadkami łamania prawa" - powiedziała rzecznik policji w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka.





13:28

Policjanci z Opoczna interweniowali podczas niedzielnych mszy z powodu zbyt dużej liczby wiernych w kościołach. W jednym nabożeństwie brało udział 48 osób, a w kolejnym 17. Duchowni w obu przypadkach nie przyjęli mandatu karnego.

Od 1 kwietnia br. obowiązuje w kraju rozporządzenie premiera, które wprowadza m.in. ograniczenia w liczbie wiernych, które mogą uczestniczą w nabożeństwach w kościołach. Może brać w nich udział do pięciu osób, nie licząc liturgicznej służby ołtarza.





13:24

Kolejnych 47 osób z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu jest zarażonych koronawirusem. Pozytywne wyniki testów potwierdzono w sumie u 182 osób: 102 pracowników i 80 pacjentów - poinformował wiceprezes zarządu szpitala Łukasz Skrzeczyński.

Nowe przypadki zakażeń pojawiły się wśród pacjentów i personelu z oddziału chirurgicznego i onkologicznego. Wzrosła także liczba osób z pozytywnym wynikiem na oddziałach: wewnętrznych, neurologicznym i rehabilitacji. Szpital czeka jeszcze na wyniki testów ok. 50 osób.





13:16

Ponad 20 tys. osób zostało ukaranych w czasie weekendu we Włoszech za naruszenie przepisów o zakazie wychodzenia z domu i podróży bez uzasadnionego powodu - podało w poniedzialek MSW w Rzymie. Kary wynoszą od 400 do 3 tysięcy euro.



W niedzielę ukaranych zostało 11 tys. osób, co jest rekordem trwających od prawie miesiąca zaostrzonych policyjnych kontroli i blokad na drogach oraz ulicach. 9500 osób spisano zaś w sobotę.





13:08

Dziś najważniejszą rzeczą są stabilizacja i zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, zarówno tego zdrowotnego jak i gospodarczego - podkreśliła minister rozwoju, wiceprezes Porozumienia Jadwiga Emilewicz, tuż po oświadczeniu Jarosława Gowina, że podaje się on do dymisji.







13:04

Premier Japonii Shinzo Abe ogłosił w poniedziałek opiewający aż na 108 bln jenów (988 mld USD) plan wsparcia gospodarki w celu przeciwdziałania konsekwencjom pandemii koronawirusa. Japonia po USA i Chinach jest trzecim najbogatszym państwem świata.



Premier zapowiedział ponadto, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa może wprowadzić we wtorek stan wyjątkowy dla siedmiu prefektur, w tym dla prefektury metropolitalnej Tokio. W stolicy jest już ponad 1000 zakażonych koronawirusem, przy czym 83 nowe przypadki potwierdzono w poniedziałek. Według najnowszego zestawienia Reutera, od początku epidemii w Japonii zakażonych zostało 4570 osób, a 104 zmarły.





13:01

12,5 tys. par rękawiczek, 9,6 tys. ochraniaczy na buty i 2,2 tys. czepków przekazali naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego do szczecińskich szpitali. Środki ochrony osobistej zebrali z wyposażenia swoich laboratoriów i magazynów.

Naukowcy przez kilka dni zbierali także m.in. maseczki, jednorazowe rękawiczki i fartuchy. Przekazali je, przy pomocy strażaków z OSP Gryf, dwóm szczecińskim szpitalom: klinicznemu nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i szpitalowi wojewódzkiemu, przekształconemu w szpital zakaźny, w którym leczeni są pacjenci z koronawirusem.





12:53

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w Polsce przebadano łącznie 85 tys. 467 próbek, w 81 tys. 266 otrzymano wynik negatywny. Pozytywny zaś, potwierdzający zakażenie, w 4201 przypadków.

Ponadto resort podał, że w ciągu dobry wykonano ponad 4,7 tys. testów.





12:38

W ciągu ostatniej doby w Belgii odnotowano 185 zgonów z powodu koronawirusa i ponad 1,1 tys. zakażeń, a 420 osób hospitalizowano. Po raz pierwszy zmniejszyła się liczba pacjentów z koronawirusem na oddziałach intensywnej terapii.

Media wskazują, że dane z ostatnich dni wskazują na spadek intensywności rozwoju epidemii w kraju, a ten trend potwierdzony został ponownie w poniedziałek. Eksperci studzą jednak entuzjazm.

W sumie w szpitalach z powodu Covid-19 w Belgii przebywa 5840 osób. Największe znaczenie ma jednak liczba osób na oddziałach intensywnej terapii. W poniedziałek hospitalizowanych było tam 1257 osób, a to spadek o cztery osoby w ciągu 24 godzin.





12:16

Liczba potwierdzonych przypadków infekcji koronawirusem na Białorusi wzrosła do 700 - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia.

W szpitalach leczonych jest 634 osób - podano w komunikacie. Zaznaczono, że są to przede wszystkim osoby, u których przeprowadzono testy podczas ich pobytu w szpitalach, a późniejsze działania antyepidemiczne pokazały, że miały one wcześniej kontakt z zakażonymi.

Władze medyczne przekazały, że w większości przypadków choroba ma lekki lub średni przebieg. Wyzdrowiały 53 osoby. 13 pacjentów zmarło.

11:58

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wykryła farmę botów szerzącą fake newsy o sytuacji w kraju w związku z Covid-19 i namawiającą do obalenia ładu konstytucyjnego - przekazała w poniedziałek SBU. Zaznaczyła, że farma działała w Dnieprze, a kierowana była z Rosji.

SBU wyjaśniła, że farma, wykorzystując fałszywe dane osobowe, utworzyła i zarządzała kontami użytkowników w mediach społecznościowych, które miały wyglądać jak profile obywateli Ukrainy. Stworzono ponad 5 tys. botów - sprecyzowano.

11:53

O 637 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych na Covid-19 - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia tego kraju. Od początku epidemii w Hiszpanii zmarło 13055 osób, a zakażonych zostało ponad 135 tys.

Łącznie od początku epidemii infekcję nowym koronawirusem wykryto u 135032 osób - przekazało ministerstwo. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 4273 nowe zakażenia.

11:30

Do 87 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem - to najnowsze dane przedstawione w poniedziałek przez krajową federację lekarską. W weekend zanotowano osiem zgonów.

Na liście zmarłych są lekarze rodzinni, neurolog, kardiolog, reanimator i radiolog.

11:29

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał wszystkie rządy do podjęcia środków przeciwko "przerażającemu wzrostowi przemocy domowej", w następstwie restrykcji narzuconych przez władze na całym świecie w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się Covid-19.

Niedawno wezwałem do natychmiastowego globalnego zawieszenia broni, by skoncentrować się na naszej wspólnej walce: przezwyciężeniu pandemii - powiedział Guterres. Ale przemoc nie ogranicza się do pola bitwy - dla wielu kobiet i dziewcząt zagrożenie jest największe tam, gdzie powinny być najbezpieczniejsze: w ich domach - podkreślił.

11:16

W związku z potwierdzeniem COVID-19 u pacjentki leczonej w szpitalu w Gostyniu (woj. wielkopolskie) 20 pracowników placówki zostało poddanych kwarantannie. Oddział, gdzie przebywała kobieta został zdezynfekowany i pozostaje otwarty.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu Michał Ostrowski przekazał w poniedziałek PAP, że kwarantanną oprócz 20 pracowników szpitala objęto także pacjentkę oddziału wewnętrznego, która przebywała w tej samej sali co zakażona kobieta. Jest izolowana - powiedział.

Dodał, że kiedy przekazano wynik potwierdzający zakażenie pacjentki z Gostynia wirusem SARS-CoV-2 wszyscy pracownicy szpitala, którzy mieli z nią kontakt, byli już w swoich domach. Zostali objęci kwarantanną domową. Członkowie ich rodzin podlegają nadzorowi epidemiologicznemu - wskazał.

11:01

Liczba nowych zakażeń i zgonów przestaje rosnąć lub nawet się nieco zmniejsza w najbardziej dotkniętych epidemią Covid-19 krajach Europy Zachodniej, głównie we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech oraz Francji - wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).



10:45

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało o kolejnych pięciu ofiarach śmiertelnych koronawirusa. W sumie zmarło już 72 pacjentów. Łączna liczba zakażonych wzrosła do 4591.

W niedzielę przybyło 115 przypadków zakażeń, ale jak wynika z danych opublikowanych przez resort zdrowia, przyprowadzono mniej testów niż w sobotę. W sobotę było ich 6134, a w niedzielę - 4710. Łącznie w Czechach przeprowadzono 85014 testów.

10:42

W Rosji w ciągu ostatniej doby odnotowano 954 przypadki zakażenia koronawirusem; liczba chorych w całym kraju sięgnęła 6343 - poinformował w poniedziałek sztab powołany do walki z epidemią. Na Moskwę przypada 591 - a więc ponad połowa - spośród nowych zakażeń.

Wzrost o blisko tysiąc zachorowań to najwyższy skok zakażeń w Rosji od początku pandemii. W ostatnich dniach codziennie przybywało w Rosji po kilkaset przypadków.

10:35

Agencja Badań Medycznych przeznaczy nawet 50 mln zł na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie COVID-19. Umożliwi też sfinansowanie 100 proc. kosztów prac badawczo-rozwojowych - wynika z poniedziałkowego komunikatu Agencji.

Jak podkreśliła ABM utworzony na mocy specustawy fundusz znacząco usprawni m.in. proces finansowania projektów badawczych, co ma doprowadzić do szybszego opracowania skutecznych metod diagnostyki leczenia koronawirusa.

10:26

Trzej zarażeni koronawirusem piłkarze Fiorentiny - Patrick Cutrone, Dusan Vlahovic i German Pezzella - są już zdrowi - poinformowała drużyna, której bramkarzem jest Bartłomiej Drągowski. Włoski klub w marcu przekazał, że zakażeniu uległo 10 osób w nim pracujących.

Obecność koronawirusa stwierdzono u Włocha, Serba i Argentyńczyka 14 marca. Fiorentina zapewnia teraz, że zawodnicy już od tygodnia czuli się dobrze i tylko czekali na badanie potwierdzające wyleczenie.

10:12

Dowódca Generalny Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika, który był zakażony koronawirusem, jest już zdrowy i wraca do służby - poinformował na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

10:00

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 99 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Resort poinformował także o zgonach czterech osób: to 40-latka ze szpitala w Krotoszynie, 87-latek hospitalizowany w Tychach, 61-latek z placówki we Wrocławiu oraz 75-latek przebywający w Łańcucie.



Łącznie w Polsce odnotowano 4201 zakażeń oraz 98 zgonów z powodu koronawirusa.





09:59

W ciągu poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych koronawirusa wykryto u kolejnych 117 osób, z czego 78 to przypadki bezobjawowe - przekazała w poniedziałek państwowa komisja zdrowia. Wśród 39 nowych pacjentów z objawami jeden zakaził się w Chinach.

W odróżnieniu od wielu innych państw, w ChRL osoby z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa, ale bez objawów choroby, nie są zaliczane do "potwierdzonych przypadków" Covid-19, a ich łącznej liczby nie ujawniono. Badania sugerują, że koronawirus jest bardzo zaraźliwy już przed wystąpieniem objawów.

09:45

Cztery kolejne osoby zarażone koronawirusem zmarły na Węgrzech w ciągu ostatniej doby. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 38 - poinformowano w poniedziałek na rządowej stronie internetowej poświęconej koronawirusowi.

Liczba stwierdzonych zakażeń wrosła do 744 - o 11 w ciągu ostatniej doby. Jak dotąd najwięcej przypadków wykryto w Budapeszcie.

09:31

Izba przyjęć Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku została zamknięta. Testy potwierdziły obecność koronawirusa u jednego z lekarzy pracującego w szpitalu. Pacjenci z podejrzeniem COVID-19 są kierowani do innych placówek.

W niedzielę wieczorem, z powodu dodatniego wyniku SARS-CoV-2 u jednego z lekarzy Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, podjęto decyzję o zamknięciu Izby Przyjęć i wstrzymaniu przyjmowania pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem - przekazała rzeczniczka Szpitali Pomorskich Małgorzata Pisarewicz.

09:22

Rosyjski urząd sanitarny Rospotriebnadzor rozpoczął od poniedziałku płatne testy na obecność koronawirusa dla mieszkańców Moskwy i regionu moskiewskiego. Badanie jest przeprowadzane w domu, ma być dostępne dla wszystkich chętnych.

Do końca marca w Rosji badane na obecność koronawirusa były tylko osoby powracające z zagranicy. Potem usługę testów uruchomiły kliniki prywatne. Jak podał Rospotriebnadzor, nowe testy będą dostępne dla wszystkich chętnych na zasadzie komercyjnej; kosztują 1900 rubli (ok. 104 PLN).

Pacjenci będą się badać samodzielnie - pracownik medyczny, który przyjedzie do domu ma tylko instruować, jak pobrać wymaz, a potem zabrać próbkę do badania. Wynik będzie można otrzymać przez internet po kilku dniach.

09:15

Złożono już ponad 214 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej - poinformowała w poniedziałek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że ponad 17 tys. wniosków dotyczy przyznania niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

1 kwietnia ruszyło składanie wniosków do ZUS o umorzenie lub rozłożenie na raty składek, ale także wniosków o dofinansowanie miejsc pracy. Zainteresowanie jest ogromne. Mamy już 214 tys. wniosków - poinformowała minister rodziny w TVP Info.

09:09

W ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej w niedzielę skontrolowano 13 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 7,4 tys. na granicy wewnętrznej z krajami Unii Europejskiej - poinformowała Straż Graniczna.

Ograniczenia w ruchu granicznym obowiązują od 15 marca. Początkowo wprowadzono je na dziesięć dni. Obecnie - zgodnie z zapowiedzią szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego - mają potrwać do 13 kwietnia.

Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie. Powyższe wytyczne to wynik rozporządzeń MSWiA opublikowanych 14 marca w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nimi wprowadzono tymczasowy zakaz wykonywania lądowania w polskich portach lotniczych międzynarodowych lotów pasażerskich z wyjątkiem lotów przewożących obywateli polskich na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie premiera.

08:40

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson spędził noc w szpitalu. Jak podaje źródło na Downing Street, Johnson ma uporczywe objawy koronawirusa.

08:05

W związku z nagłym wzrostem zapotrzebowania na wyroby medyczne, spowodowanym pandemią nowego koronawirusa, kraje rywalizują o ich dostawy z Azji. Niektóre państwa uważają, że USA przejmują ich zamówienia i nie postępują uczciwe. Berlin mówi nawet o "współczesnym piractwie".

Niemieckie władze oskarżyły USA o przejęcie transportu zamówionych przez nie 200 tys. maseczek ochronnych, które miały być przeznaczone dla berlińskiej policji. Niemcy kupili środki ochronne od amerykańskiej firmy 3M, która je produkowała w Chinach. Na lotnisku w Tajlandii - jak utrzymuje strona niemiecka - Amerykanie przejęli dostawę.

08:03

Zamknięcie szkół z powodu epidemii COVID-19 nasili epidemię otyłości wśród dzieci - przewidują amerykańscy eksperci ds. zdrowia publicznego na łamach pisma "Obesity".





07:30

Pierwsza w historii sztangistka z Iranu, która wzięła w udział w zawodach międzynarodowych Popupak Basami w dobie pandemii koronawirusa zrezygnowała z treningów i wróciła do pracy w szpitalu. 28-latka jest pielęgniarką.

Zawodniczka wystąpiła w 2018 r. mistrzostwach Azji w podnoszeniu ciężarów. Do tego roku dyscyplinę tę mogli uprawiać w Iranie tylko mężczyźni. Basami była przez siedem lat pielęgniarką, zanim zdecydowała się na rozpoczęcie treningów.

07:04

Nabór do służby wojskowej ciągle trwa, pomimo epidemii. Zainteresowanych nie brakuje, bo spędzając czas w domach przed komputerami, szukają pracy - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita".



06:52

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarły 92 osoby zakażone koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w kraju od początku epidemii wynosi 1 434. W sumie potwierdzono 95 391 przypadków zakażenia Covid-19.

Po raz pierwszy od kilku dni liczba zgonów spadła poniżej 100.

06:33

Bernard Gonzalez, który od ponad 20 lat był lekarzem występującego we francuskiej ekstraklasie piłkarskiej klubu Reims, popełnił samobójstwo. W liście pożegnalnym poinformował, że zdecydował się na ten krok z powodu zakażenia koronawirusem.



06:17

Zirytowany kaszleniem w autobusach w Detroit kierowca Jason Hargrove opublikował w intrenecie film, w którym apelował do pasażerów o zachowywanie higieny w czasach epidemii. 11 dni po tym nagraniu zmarł z powodu koronawirusa.

Jesteśmy pracownikami publicznymi, wykonujemy swoją pracę, próbując uczciwie zarobić, by zadbać o nasze rodziny - mówił mężczyzna na popularnym w sieci nagraniu. Nie przebierając w słowach krytykował przy tym niektórych pasażerów, zarzucając im, że epidemia "nic ich nie obchodzi" i np. "kilkukrotne kaszlą bez zakrywania swojej twarzy".

W środę 50-letni Hargrove, ojciec szóstki dzieci, zmarł po zakażeniu koronawirusem. "New York Times" pisze, że jego film to "przypomnienie o niebezpieczeństwie na jakie narażeni są pracownicy transportu i inni pracownicy fizyczni".

05:50

W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono w Korei Południowej 47 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; dzień wcześniej było ich 81 - poinformowały w poniedziałek rano władze sanitarne tego kraju.

Jak podają Koreańskie Centra ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (KCDC), po raz pierwszy od szczytu epidemii na przełomie lutego i marca dzienna liczba potwierdzonych zakażeń spadła poniżej 50.

05:33

Nadia, tygrysica z ogrodu zoologicznego w Nowym Jorku, jest zakażona koronawirusem. Test na obecność SARS-Cov-2 dał u niej wynik pozytywny. Ministerstwo rolnictwa USA zaleca wszystkim chorym na koronawirusa ograniczenie kontaktów ze zwierzętami.

O ile wiemy, po raz pierwszy (dzikie) zwierzę nabyło Covid-19 od człowieka(...) To jedyne wytłumaczenie, jakie ma sens - powiedział Paul Calle, główny lekarz weterynarii w ogrodzie zoologicznym w nowojorskiej dzielnicy Bronx, które z powodu epidemii koronawirusa jest już od trzech tygodni zamknięte dla zwiedzających.

05:16

Był szef libijskiego rządu Mahmud Dżibril zmarł w stolicy Egiptu, Kairze, z powodu powikłań po zakażeniu się koronawirusem - poinformował w niedzielę wieczorem jego doradca.

Dżibril, który w 2011 roku, podczas wojny domowej w Libii, przez osiem miesięcy był szefem tymczasowego rządu tego kraju, zmarł w prywatnym szpitalu w Kairze. Trafił tam pod koniec marca po zakażeniu się koronawirusem. Miał 67 lat.

05:08

Rządowy bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w USA jest niedoszacowany; nie obejmuje osób zmarłych z powodu Covid-19, którym nie wykonano testu - przyznaje amerykańskie Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC).

05:05

Co najmniej 1,2 tys. chorych zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w USA z powodu koronawirusa - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore w stanie Maryland. Bilans ofiar śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych wzrósł do 9633 osób.

Niedziela była kolejnym dniem, w którym w Stanach Zjednoczonych liczba zgonów przekroczyła tysiąc. Szczyt epidemii w USA - jak ostrzegają władze i eksperci - dopiero nadejdzie.

05:00

W niedzielę wieczorem do szpitala trafił premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, gdyż gorączka wywołana u niego koronawirusem nie ustępuje.



Za radą swojego lekarza, premier został dziś wieczorem przyjęty do szpitala na badania. Jest to krok zapobiegawczy, ponieważ premier dziesięć dni po pozytywnym wyniku testów nadal ma uporczywe objawy koronawirusa - wyjaśniła rzeczniczka jego biura.