29-letnia Brazylijka ​Luana Lopes Lara została najmłodszą miliarderką na świecie według magazynu "Forbes". W ciągu zaledwie sześciu lat zbudowała startup Kalshi, którego wartość szacowana jest na 11 mld dol. Jak wyglądała jej droga do sukcesu?

Luana Lopes Lara stała się najmłodszą na świecie kobietą, która samodzielnie dorobiła się miliardów, detronizując dotychczasową liderkę, Lucy Guo, współzałożycielkę firmy Scale AI zajmującej się sztuczną inteligencją.

Luana Lopes Lara jest twórczynią platformy internetowej Kalshi, która pozwala użytkownikom przewidywać prawdopodobieństwo różnych wydarzeń, stawiać na nie zakłady i handlować nimi. Kontrakty mogą dotyczyć wyników wyborów, wydarzeń sportowych, show-biznesowych, a nawet katastrof naturalnych. Startup założyła wspólnie z rówieśnikiem z Libanu Tarekiem Mansourem.

W ostatnich miesiącach wartość Kalshi wzrosła ponad pięciokrotnie do 11 mld dol.

Od baleriny do miliarderki

Luana Lopes Lara urodziła się w 1996 roku w Rio de Janeiro. Jej matka jest nauczycielką matematyki, a ojciec - inżynierem elektrykiem. Od dzieciństwa trenowała balet i uczęszczała do Szkoły Teatru Bolszoj w brazylijskim Joinville.

Moi nauczyciele baletu trzymali pod moim udem palące się papierosy, gdy podciągałam nogę do ucha - to był test, jak długo mogę utrzymać nogę bez poparzenia - wspomina.

Program wymagał intensywnego dnia: zajęcia akademickie trwały od 7 do 12, następnie balet od 13 do 21. Rywalizacja była ogromna. Tancerze czasami w swoich butach znajdowali odłamki szkła, co miało szybko ich wyeliminować.

W nocy przygotowywała się do olimpiad akademickich - zdobyła m.in. złoto na Brazylijskiej Olimpiadzie Astronomicznej i brąz na Olimpiadzie Matematycznej w Santa Catarina. Po ukończeniu szkoły średniej spędziła dziewięć miesięcy jako profesjonalna baletnica w Salzburgu, gdzie czarowała publiczność w słynnym spektaklu "Jezioro łabędzie".

Dzięki olimpiadom została przyjęta na prestiżowe uniwersytety, takie jak Harvard, Stanford i Yale.

Informatykę ukończyła na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Tam poznała Tareka Mansoura, z którym zaprzyjaźniła się i założyła startup Kalshi. W 2019 roku duet otrzymał wsparcie firmy Y Combinator.

Droga przez prawo i regulacje

Pierwszym wyzwaniem była legalność działalności Kalshi. Jedynym prawnikiem, który zdecydował się wesprzeć młodych przedsiębiorców, był Jeff Bandman, były pracownik Commodity Futures Trading Commission (CFTC). W 2020 roku Kalshi otrzymało zgodę CFTC (amerykańskiego organu nadzoru finansowego) na działalność na rynku prognostycznym, co przez pewien czas dawało firmie znaczącą przewagę nad konkurencją.

W 2023 roku pojawił się kolejny problem: CFTC odrzuciło kontrakty dotyczące przyszłorocznych wyborów prezydenckich w USA. Lopes Lara zdecydowała się pozwać agencję i wygrała sprawę w sądzie, co pozwoliło Kalshi zaoferować legalne zakłady wyborcze w USA.

W styczniu tego roku do rady doradczej Kalshi dołączył Donald Trump Jr., który zasiada także w radzie doradczej jednego z konkurentów Kalshi na rynku prognostycznym - firmy Polymarket.