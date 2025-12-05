Halle Berry publicznie skrytykowała gubernatora Kalifornii za zawetowanie ustawy mającej poprawić opiekę zdrowotną dla kobiet w okresie menopauzy. Aktorka oskarżyła Gavina Newsoma o "deprecjonowanie kobiet".

Halle Berry / Michael M. Santiago/Getty AFP / East News

Halle Berry publicznie skrytykowała gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma za zawetowanie ustawy mającej poprawić opiekę zdrowotną dla kobiet w okresie menopauzy.

Polityk argumentował, że ustawa mogłaby podnieść koszty opieki zdrowotnej dla kobiet i ich rodzin, ale zapowiedział dalsze prace nad rozwiązaniami w tym zakresie.

Aktorka zapowiedziała kontynuację walki o prawa kobiet do lepszej opieki zdrowotnej i wezwała do większego zaangażowania społecznego w tej sprawie.

Halle Berry krytykuje Gavina Newsoma

Halle Berry, zdobywczyni Oscara i aktywistka na rzecz zdrowia kobiet, publicznie skrytykowała gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma za zawetowanie ustawy dotyczącej opieki nad kobietami w okresie menopauzy. Występując podczas New York Times DealBook Summit w Nowym Jorku, aktorka zarzuciła politykowi "deprecjonowanie kobiet" i stwierdziła, że nie powinien on ubiegać się w przyszłości o urząd prezydenta USA.

Chodzi o projekt ustawy AB 432, który miał rozszerzyć zakres ubezpieczenia zdrowotnego o opiekę menopauzalną oraz wprowadzić zachęty dla lekarzy do podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie. Kalifornijski gubernator zawetował ustawę już drugi rok z rzędu, argumentując, że jej przyjęcie mogłoby nieumyślnie podnieść koszty opieki zdrowotnej dla milionów kobiet i rodzin pracujących w Kalifornii.

Rzecznik Gavina Newsoma w oświadczeniu dla ABC News podkreślił, że gubernator "podziela cel rozszerzenia dostępu do opieki menopauzalnej", ale obecny kształt ustawy mógłby obciążyć finansowo kobiety i ich rodziny. Zapowiedział jednocześnie chęć dalszej współpracy z Halle Berry i innymi stronami, by wypracować rozwiązania, które nie podniosą kosztów leczenia.

"Kobiety zasługują na więcej"

Halle Berry, mama dwójki dzieci, od lat angażuje się w walkę o prawa kobiet do lepszej opieki zdrowotnej. Podczas wystąpienia podkreśliła, że kobiety "zasługują na więcej" i wezwała zarówno kobiety, jak i mężczyzn do głośnego upominania się o swoje prawa.

Nie daj się poniżyć w jednym z najważniejszych okresów w twoim życiu. Czasy, gdy żyliśmy dłużej niż mężczyźni, ale robiliśmy to w kiepskim zdrowiu, minęły. Dlaczego? Bo po prostu zasługujemy na coś lepszego - stanowimy połowę populacji - powiedziała.

Zdobywczyni Oscara zapowiedziała, że nie zamierza rezygnować z walki o poprawę sytuacji kobiet w okresie menopauzy. Na tym etapie życia nie mam już nic do stracenia i będę walczyć, bo od tego zależy moja długowieczność, długowieczność mojej córki i wszystkich kobiet - podsumowała.

Czym jest menopauza?

Menopauza to naturalny etap w życiu każdej kobiety, który oznacza zakończenie okresu płodności. Najczęściej występuje między 45. a 55. rokiem życia, choć może pojawić się zarówno wcześniej, jak i później. Menopauza jest rozpoznawana po 12 miesiącach bez miesiączki, które nie są spowodowane innymi przyczynami zdrowotnymi.

Menopauza jest wynikiem stopniowego spadku produkcji hormonów płciowych - głównie estrogenu i progesteronu - przez jajniki. Zmiany te są naturalną częścią procesu starzenia się organizmu.

Do najczęstszych objawów menopauzy należą: uderzenia gorąca, zaburzenia snu, wahania nastroju, suchość pochwy i zmiany w cyklu miesiączkowym. Nie każda kobieta wymaga leczenia, ale jeśli objawy są uciążliwe, lekarz może zaproponować hormonalną terapię zastępczą, leki niehormonalne lub zmianę stylu życia.

Co ważne, menopauza to nie tylko koniec miesiączkowania, ale także czas, w którym wzrasta ryzyko niektórych chorób, np. osteoporozy czy chorób serca. Dlatego ważne są regularne badania i dbanie o zdrowie.