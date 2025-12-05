Zwiedzając południowe Chiny, można natknąć się na trumny zawieszone na klifach, wysoko nad ziemią. Naukowcy od lat zastanawiali się, kim byli ludzie chowani w ten sposób. Nowe badania rzucają światło na pradawny rytuał i jego znaczenie.

"Wiszące trumny" w Chinach / WANG ZIRUI/Avalon / PAP/AVALON

Naukowcy dzięki analizie DNA ustalili, że osoby pochowane w "wiszących trumnach" w Chinach były przodkami ludu Bo z prowincji Junnan.

Rytuał umieszczania trumien na klifach miał zapewnić zmarłym szczęście.

Potomkowie ludu Bo żyją do dziś, zachowując własny język i tradycje, mimo że są częścią większej grupy etnicznej Yi.

Przełom dzięki analizie DNA

Naukowcy od lat zastanawiali się, kim byli ludzie chowani w tzw. wiszących trumnach - drewnianych skrzyniach umieszczanych wysoko na klifach w południowo-zachodnich Chinach. Odpowiedź przyniosły najnowsze badania genetyczne, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Nature Communications".

Naukowcy przeanalizowali DNA jedenastu osób pochowanych w "wiszących trumnach" ponad 2 tys. lat temu. Analiza wykazała, że zmarli byli przodkami dzisiejszej ludności Bo, zamieszkującej chińską prowincję Junnan.

"Wyniki dostarczają cennych informacji na temat genetycznych, kulturowych i historycznych korzeni tego obrzędu pogrzebowego" - wyjaśniają autorzy badania, wskazując na silne powiązania genetyczne z grupami z południowych Chin i Azji Południowo-Wschodniej, które zamieszkiwały ten region ok. 4-5 tys. lat temu.

Rytuał z przesłaniem

Zwyczaj umieszczania trumien wysoko nad ziemią miał szczególne znaczenie. Wierzono, że im wyżej spoczywa trumna, tym większe szczęście czeka zmarłego. Co ciekawe, za wyjątkowo pomyślne uznawano także przypadki, gdy trumna spadła na ziemię.

Rytuał ten był praktykowany przez setki lat, głównie w południowych Chinach i na Tajwanie, zanim zanikł kilka wieków temu.

Nowe badania rzucają światło na pradawny rytuał i jego znaczenie / WANG ZIRUI/Avalon

Kim są współcześni potomkowie?

Dziś potomkowie ludu Bo stanowią niewielką społeczność w południowej części prowincji Junnan. Choć zaliczani są do większej grupy etnicznej Yi, zachowali własny język i tradycje. Badania genetyczne potwierdzają, że istnieje ciągłość kulturowa i biologiczna między dawnymi a współczesnymi mieszkańcami regionu.

Inne niezwykłe pochówki na świecie

Niemiecki magazyn "FOCUS" zauważa, że "wiszące trumny" to tylko jeden z wielu nietypowych rytuałów pogrzebowych na świecie. W niektórych społecznościach buddyjskich praktykuje się tzw. Sky Burial - pozostawianie ciała na szczycie góry, by stało się pożywieniem dla ptaków.

Z kolei w Afryce Zachodniej popularne są "fantazyjne trumny", przybierające kształty symbolizujące życie i zawód zmarłego.