Do tragicznego wypadku doszło w czwartek wieczorem w miejscowości Gorszewice w gminie Kaźmierz w Wielkopolsce. Pracownik firmy zajmującej się recyklingiem zginął po tym, jak wpadł do maszyny zgniatającej kartony.

Policja wyjaśnia okoliczności tragicznej śmierci 60-latka, który wpadł do maszyny w firmie zajmującej się recyklingiem. Do tragedii doszło w miejscowości Gorszewice w Wielkopolsce.

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, 60-latek wpadł do maszyny podczas załadunku makulatury do prasy kanałowej.

Śledczy zbadali miejsce tragedii i ustalają dokładny przebieg zdarzenia.

Na miejscu funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora przeprowadzili niezbędne czynności procesowe, w tym oględziny miejsca zdarzenia, sporządzenie dokumentacji fotograficznej i przesłuchanie świadków zdarzenia - mówi st. asp. Sandra Chuda z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.



O wypadku poinformowano również państwową inspekcję pracy.



