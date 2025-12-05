Rafał Kołsut, znany szerokiej publiczności jako Dyzio z programu "Ziarno", zmarł 4 grudnia 2025 roku w wieku 35 lat. Informację o śmierci przekazali jego przyjaciele i współpracownicy. Kołsut był cenionym recenzentem komiksów, aktorem dubbingowym oraz organizatorem wydarzeń kulturalnych. Przyczyna śmierci nie została ujawniona.

Smutna wiadomość dla fanów

Informację o śmierci Rafała Kołsuta przekazał jego przyjaciel i współpracownik Rafał Szłapa. Kołsut był postacią rozpoznawalną w środowisku komiksowym, wieloletnim organizatorem Krakowskiego Festiwalu Komiksu, a także wykładowcą akademickim i scenarzystą. Jako aktor dubbingowy użyczał głosu m.in. postaci Justina w serialu "Czarodzieje z Waverly Place".

W mediach społecznościowych pojawiły się liczne wpisy wyrażające smutek i żal po jego odejściu. Przyjaciele podkreślają, że był osobą zaangażowaną i cenioną w środowisku, a jego śmierć to ogromna strata dla polskiej kultury komiksowej.

Niepokojące sygnały przed śmiercią

Kilka godzin przed śmiercią Kołsut zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych krótki wpis "Przepraszam". Zmienił także zdjęcia na czarno-białe, co zaniepokoiło jego znajomych i fanów. Przyczyna śmierci nie została ujawniona.

Kariera telewizyjna i działalność kulturalna

Rafał Kołsut rozpoczął swoją przygodę z telewizją w wieku siedmiu lat, występując w programie "Ziarno". Na ekranie pojawiał się przez ponad dekadę, a jego obecność w programie zakończyła się tuż przed maturą.

Po zakończeniu kariery telewizyjnej poświęcił się działalności w środowisku komiksowym, zdobywając uznanie jako recenzent, scenarzysta i organizator wydarzeń.