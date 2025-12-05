Najwyższy hotel świata, Ciel Tower, został oficjalnie otwarty w Dubaju. Wznosi się w luksusowej dzielnicy Dubai Marina. Ma 377 metrów wysokości. Początkowo nie planowano, że będzie tak wysoki.

"Nie planowaliśmy budowy najwyższego hotelu na świecie"

Wiedzieliśmy, że chcemy zbudować coś spektakularnego - mówi w rozmowie z CNN Rob Burns, prezes firmy deweloperskiej The First Group. Ale z pewnością nie planowaliśmy budowy najwyższego hotelu na świecie - dodaje.

Cała konstrukcja wznosi się na powierzchni około 3600 metrów kwadratowych - niewiele mniejszej niż profesjonalne boisko piłkarskie. Architekt Yahya Jan przyznał, że tak mała powierzchnia była nie lada wyzwaniem.

To był dla nas bardzo wymagający projekt - mówi Jan. To nieruchomość o nieregularnym kształcie. Jak na wieżę tej wielkości, mogłaby być większa. Ale zawsze powtarzam, że najlepiej pracuje się wtedy, gdy pojawiają się wyzwania - dodaje architekt.

Luksusowo, ale bez przepychu

Jak zauważa dziennikarz CNN, wejście do hotelu jest luksusowe, ale nie do końca takie, jakiego można by oczekiwać od dubajskiego rekordzisty. Wchodzisz, spodziewając się czegoś okazałego - na tyle dużego, by pomieścić konferencję, albo ozdobionego posągami i elementami wodnymi. Zamiast tego jest delikatne oświetlenie, zaokrąglone linie i wrażenie przestrzeni zaprojektowanej przez kogoś, kto docenia jej skromność - podkreśla dziennikarz CNN.

Pokoje są proste w formie, utrzymane w neutralnych barwach i gładkich fakturach - skromne w porównaniu z typowymi dla Dubaju, rozległymi apartamentami w hotelach. Niesamowite wrażenie robią jednak widoki - okna są na całej wysokości, można z nich podziwiać marinę.

"Ucho igielne", czyli ochrona przed wiatrem

Hotel ma 1004 pokoi i 82 piętra. Wyróżnia go także coś, co architekt nazywa "uchem igielnym" - pusta przestrzeń między piętrami.

Superwysokie budynki, takie jak Ciel, muszą być dostosowane do warunków atmosferycznych. Im wyższy budynek, tym silniejszy wiatr. Jeśli zależy ci na wysokości, to świetnie, ale jak ukształtować budynek, aby zminimalizować obciążenie wiatrem? Dlatego, dzięki wycięciu, pozwalamy wiatrowi przedostać się przez wieżę - mówi architekt.

Budynek ma kilkanaście atriów, rozmieszczonych co sześć do ośmiu pięter, wypełnionych drzewami i roślinami. Są one zarówno estetyczne, jak i praktyczne, zapewniając światło dzienne, chłód i miejsce spotkań dla gości.

Basen na krawędzi

Początkowo hotel miał być niższy. W pewnym momencie projekt zaczął się jednak rozrastać i tym samym Ciel stał się najwyższym hotelem na świecie.

Hotel oferuje osiem restauracji na górnych piętrach, z których najbardziej efektowne są te należące do brytyjskiej marki Tattu - House of Dragon na 74. piętrze, House of Koi, okrążająca Skypool na 76. piętrze, oraz House of Phoenix, usytuowany w Skylounge na 81. piętrze, gdzie 360-stopniowe widoki pełnią większość funkcji dekoracyjnych.

Baseny są trzy, ale ten, który robi największe wrażenie, to basen bez krawędzi na poziomie 76, umieszczony w przestrzeni wieży, która przepuszcza wiatr. Nie jest duży, ale nie musi być - wystarczy sam efekt wizualny. Woda wydaje się tam łączyć z niebem.