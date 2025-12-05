Najwyższy hotel świata, Ciel Tower, został oficjalnie otwarty w Dubaju. Wznosi się w luksusowej dzielnicy Dubai Marina. Ma 377 metrów wysokości. Początkowo nie planowano, że będzie tak wysoki.

Ciel Tower wznosi się w luksusowej dzielnicy Dubai Marina / Shutterstock

"Nie planowaliśmy budowy najwyższego hotelu na świecie"

Wiedzieliśmy, że chcemy zbudować coś spektakularnego - mówi w rozmowie z CNN Rob Burns, prezes firmy deweloperskiej The First Group. Ale z pewnością nie planowaliśmy budowy najwyższego hotelu na świecie - dodaje.

Cała konstrukcja wznosi się na powierzchni około 3600 metrów kwadratowych - niewiele mniejszej niż profesjonalne boisko piłkarskie. Architekt Yahya Jan przyznał, że tak mała powierzchnia była nie lada wyzwaniem.

To był dla nas bardzo wymagający projekt - mówi Jan. To nieruchomość o nieregularnym kształcie. Jak na wieżę tej wielkości, mogłaby być większa. Ale zawsze powtarzam, że najlepiej pracuje się wtedy, gdy pojawiają się wyzwania - dodaje architekt.