Na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Wielącza (woj. lubelskie) doszło do śmiertelnego wypadku. Zginął 74-letni mieszkaniec gminy Szczebrzeszyn. Trasa jest całkowicie zablokowana.

/ Facebook: Policja Zamojska /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Do zdarzenia doszło w piątek rano na odcinku między Szczebrzeszynem a Zamościem.

Według wstępnych ustaleń policji pieszy przechodził przez jezdnię, gdy został potrącony przez kobietę kierującą audi. Następnie kobieta zjechała na przeciwny pas ruchu i uderzyła w jadącego z naprzeciwka forda.

"Niestety, pieszy, 74-letni mieszkaniec gminy Szczebrzeszyn mimo podjętej reanimacji zmarł na miejscu” – poinformowała podkom. Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Na miejscu pracują służby ratunkowe. Droga krajowa nr 74 jest zablokowana w obu kierunkach.

Policja apeluje o omijanie tego odcinka i korzystanie z objazdów.