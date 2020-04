W Polsce z powodu koronawirusa zmarło już 107 osób, a odnotowano 4413 przypadków zakażenia. Inne kraje również zmagają się z pandemią. W Stanach Zjednoczonych minionej doby z powodu koronawirusa zmarło ponad tysiąc osób. Zdaniem jednak Światowej Organizacji Zdrowia, wiele wskazuje na poprawę sytuacji w państwa Europy Zachodniej. We Francji zapadła decyzja o odwołaniu egzaminów maturalnych. To pierwszy taki przypadek w historii tego kraju.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :









Na całym świecie zanotowano ponad 1,2 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Blisko 70 tys. osób zmarło.





W Polsce wykryto 4413 przypadków. Z powodu zakażenia w naszym kraju zmarło 107 osób.





Ponad 100 tys. przypadków wykryto w kilku krajach: USA (ponad 300 tys. zakażeń), w Hiszpanii (ponad 135 tys.), we Włoszech (128 tys.) i w Niemczech (ponad 100 tys.).





Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, który od 10 dni jest zakażony koronawirusem, trafił w niedzielę do szpitala.





W Korei Południowej zanotowano spory spadek nowych zakażeń, najniższy od miesiąca.





We Francji zapadła decyzja o odwołaniu matur, to pierwszy taki przypadek w historii tego kraju. Jak przypominają eksperci, egzaminy maturalne odbywały się nawet podczas II wojny śwatowej.







18:39



Filmowcy to jedna z tych grup zawodowych, która w związku z pandemią koronawirusa z dnia na dzień straciła źródło bieżących dochodów. Jak informuje Stowarzyszenie Filmowców Polskich, branża może liczyć na kilka rodzajów pomocy.

Ze względu na projektowy charakter pracy w przemyśle filmowym wielu przedstawicieli tej branży znalazło się z dnia na dzień w trudnej sytuacji finansowej. W związku z kryzysem SFP-ZAPA, organizacja zbiorowego zarządzania będąca częścią SFP, uruchomiła proces wypłaty specjalnych zaliczek na poczet przyszłych tantiem dla autorów i producentów - to prawie 5 tys. osób. Dodatkowo SFP-ZAPA podjęło działania, aby w 2020 roku przyspieszyć wszystkie terminy repartycji i wypłat dla uprawnionych. Liczba złożonych do SFP - ZAPA wniosków o wypłatę zaliczek od pierwszych dni funkcjonowania tego nowego mechanizmu oraz głosy środowiska pokazują jak ważna to była inicjatywa, aczkolwiek podjęcie jej nie było proste - mówi Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Przedstawiciele tych zawodów filmowych, którzy nie mają prawa do tantiem - kaskaderzy, charakteryzatorzy, kierownicy produkcji itp. - mogą korzystać ze specjalnych bezzwrotnych stypendiów.

Tworzymy specjalny Fundusz, do którego o stypendia mogą aplikować filmowcy. Budżet Funduszu będzie pochodził ze środków PISF i SFP, będziemy też starali się pozyskać inne źródła jego finansowania. O stypendium będą mogli ubiegać się członkowie Stowarzyszenia, którzy reprezentują nierepartycyjne profesje zwracając się bezpośrednio do SFP, a pozostali do PISF. Podania będzie rozpatrywać wspólna komisja, do której zaprosiliśmy również przedstawicieli Gildii Reżyserów, Stowarzyszenia Artystów Rzeczpospolitej, Akademii Filmowej i KIPA - tłumaczy Bromski.

Ci członkowie SFP, którzy zaliczają się do grupy podwyższonego ryzyka zarażeniem koronawirusem bądź są objęci kwarantanną, otrzymują obiady. Jak podaje Stowarzyszenie, ta pomoc objęła już ponad 300 osób i wciąż zgłaszają się kolejne.

18:32



Sanepid prosi o pilne zgłaszanie się pacjentów, którzy w drugiej połowie marca korzystali z wizyt pielęgniarskich lub lekarskich w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chynowie w powiecie grójeckim na Mazowszu.

Placówka potwierdza, że jeden z jej pracowników jest zakażony koronawirusem.

Ośrodek w Chynowie - a także jego filia w Drwalewie - zostały zamknięte do odwołania. Placówka udziela teleporad medycznych.





18:30



Kraków nie pójdzie w ślady Słupska i nie zapewni maseczki każdemu z mieszkańców. Z apelem o maseczki ochronne, bezpłatnie dystrybuowane przez miasto wszystkim krakowianom, zwrócił się do prezydenta miasta radny Łukasz Wantuch.

Nie przewidujemy zakupu dla pojedynczych mieszkańców. Miasto skupia się na pomocy dla szpitali, które są bezpośrednio zaangażowane w pomoc chorym. Doposażamy placówki medyczne, wspieramy MOPS, DPS-y, Straż Miejską - powiedziała PAP Joanna Korta z biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa.

18:24

636 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu doby we Włoszech - podała Obrona Cywilna. Łącznie w tym kraju zanotowano dotąd 16 523 zgony.





18:09



Epidemia koronawirusa w Norwegii jest pod kontrolą - zakomunikował minister zdrowia tego kraju Bent Hoeie, powołując się na niski współczynnik rozprzestrzeniania się zakażeń.



Minister podkreślił, że statystycznie liczba osób zakażonych przez każdego chorego spadła w Norwegii poniżej wskaźnika 1 i wynosi 0,7 wobec 2,5 osób zakażonych przez jedną chorą osobę, zanim przyjęto w połowie marca takie ograniczenia jak zamknięcie niektórych obszarów publicznych i zakaz imprez sportowych i kulturalnych.





17:59

Kolejne 439 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa. To oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5373.

Wielka Brytania stała się piątym krajem - po Włoszech, Hiszpanii, USA i Francji - w którym liczba zgonów przekroczyła 5000.







17:54

Najnowsze dane dot. koronawirusa w Polsce / RMF FM

107 ofiar, 4413 przypadków zakażeń - tak wygląda nowy bilans walki z koronawirusem w Polsce.





17:47

Resort zdrowia informuje o 9 nowych ofiarach koronawirusa w Polsce. To 88-letni mężczyzna hospitalizowany w Puławach, 80-letni mężczyzna hospitalizowany w Raciborzu, 82-letnia kobieta hospitalizowana w Częstochowie, 70-letni mężczyzna i 74-letnia kobieta hospitalizowani w Bolesławcu, 65-letni mężczyzna i 97-letnia kobieta hospitalizowani w Warszawie, 68-letni mężczyzna z DPS w Niedabylu, 87-letnia kobieta hospitalizowana w Kędzierzynie-Koźlu. Wszyscy mieli choroby współistniejące.









17:43

212 nowych przypadków koronawirusa w Polsce - informuje Ministerstwo Zdrowia. Potwierdzone przypadki dotyczą: 98 osób z woj. mazowieckiego, 42 osób z woj. wielkopolskiego, 14 osób z woj. łódzkiego, 12 osób z woj. podlaskiego, 11 osób z woj. dolnośląskiego, 8 osób z woj. małopolskiego, 7 osób z woj. śląskiego, 7 osób z woj. zachodniopomorskiego, 4 osób z woj. podkarpackiego, 4 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 3 osób z woj. lubuskiego; 1 osoby z woj. lubelskiego, 1 osoby z woj. opolskiego.





17:33

Prawie 20 tys. lekarzy i pielęgniarek z Hiszpanii zostało zakażonych koronawirusem. Do poniedziałku w całym kraju na Covid-19 zmarło dwunastu pracowników personelu szpitalnego - poinformowały służby sanitarne.





17:30



Fundacja Ronalda McDonalda przekazała 4 000 sztuk masek ochronnych dla krakowskiego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu - poinformowała organizacja.



Środki ochrony osobistej przekazał placówce Dom Ronalda McDonalda w Krakowie. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Prokocimiu jest kolejną, po Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, placówką pediatryczną, która otrzymała od Fundacji Ronalda McDonalda tego typu wsparcie.





17:28

Matka trenera Manchesteru City Josepa Guardioli, byłego piłkarza i szkoleniowca Barcelony, zmarła w wieku 82 lat. Powodem było zarażenie koronawirusem - poinformował angielski klub.





17:26

Grecki rząd oświadczył, że ma nadzieję na "powrót do normalności" w tym kraju już w maju.



Grecja jest jednym z najsłabiej dotkniętych pandemią koronawirusa krajem Unii Europejskiej. Zakażonych zostało tam dotąd 1735 osób, zmarło 76.





17:20

Jest jeszcze za wcześnie, aby zmienić obostrzenia obowiązujące w Niemczech ze względu na pandemię koronawirusa - oświadczyła kanclerz Angela Merkel. Powiedziała, że nie ma na razie żadnych nowych decyzji dotyczących łagodzenia obowiązujących w kraju obostrzeń.

Bylibyśmy złym rządem, gdybyśmy teraz podali datę - stwierdziła, odnosząc się do ewentualnego złagodzenia obowiązujących obostrzeń.





17:16

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z lekarzami z Wojskowego Instytutu Medycznego biorącymi udział w misji medycznej we Włoszech. To pokazuje dobry poziom współpracy z naszymi włoskimi przyjaciółmi - ocenił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.





17:04



Banner promujący akcję /Materiały prasowe



#poMOCnaMaseczka - to hasło akcji, w ramach której Fundacja Akuratna z Poznania zbiera pieniądze na zakup przenośnych respiratorów dla Powiatowego Szpitala w Myślenicach oraz Dziecięcego Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Jeżeli uda się zebrać kwotę pozwalającą na zakup większej liczby respiratorów, trafią one równięż do innych polskich szpitali.

"Zasada jest prosta: kupujesz maseczkę-cegiełkę i równocześnie wspierasz zakup sprzętu ratującego życie. Koszt jednego urządzenia to 45 tysięcy złotych" - wyjaśniają organizatorzy akcji. Maseczkę można zakupić dla siebie lub przekazać ją dla pracowników szpitali.



Więcej informacji o akcji można znaleźć tutaj.

17:01

Brytyjski premier Boris Johnson poinformował, że przechodzi rutynowe badania w związku z objawami koronawirusa, ale jest w dobrym humorze i pozostaje w kontakcie ze swoimi współpracownikami.

16:59



Polska do tej pory nie wykonała ani jednego lotu w ramach refundowanego przez Brukselę mechanizmu ochrony ludności cywilnej. Nie odbyły się zapowiadane polskie loty do Czadu, Sudanu, Nepalu i na Malediwy.

Polska dołączyła do mechanizmu po tym, jak nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon ujawniła, że rząd nie korzysta z tej możliwości, która gwarantuje powroty Polakom za darmo, a przewoźnikowi zwraca 75 procent kosztów.

16:56



Koronawirus może być niebezpieczny neurologicznie. Coraz więcej tego typu przypadków pojawia się w światowej prasie specjalistycznej. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ jednoznaczne dowody stwierdzono przy SARS - COV 1, a obecny jest dużo bardziej zaraźliwy i mocniejszy w działaniu - mówi w RMF FM prof. Konrad Rejdak - szef lubelskiej Kliniki Neurologii, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Osłabienie węchu czy smaku to jeden z dowodów, ale co gorsza, koronawirus może zaatakować bezpośrednio ośrodki odpowiedzialne za oddech - ostrzega.





16:36



Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zdecydował, że izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe mają obowiązek wydzielenia stref dla osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Muszą one też regularnie badać temperaturę ciała pracowników szpitali.



Polecenie wojewody mazowieckiego dotyczy szpitali samorządowych i państwowych działających w województwie. Izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe mają wydzielić dwie strefy - dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz dla osób mających objawy infekcji.





16:34

W 2020 roku Francja prawdopodobnie doświadczy największej recesji od końca II wojny światowej - ocenił minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire. Dodał, że podwyższanie podatków w obecnej sytuacji nie jest dobrym pomysłem.







16:32

Wietnamscy naukowcy ogłosili, że nowy koronawirus powodujący Covid-19 przeszedł mutację i występuje w tym kraju w dwóch odmianach - informuje w poniedziałek na swoim portalu rządowa gazeta "Viet Nam News".



Dziennik, powołując się na wicedyrektor Narodowego Instytutu Higieny i Epidemiologii dr Le Thi Quynh Mai, pisze, że wietnamscy naukowcy wyizolowali wirusa, którym zakazili się tamtejsi pacjenci podróżujący z Europy. Po porównaniu go z wirusem występującym u pacjentów zakażonych w Azji znaleziono istotne różnice.

16:23

Sanepid prosi o zgłaszanie się osób, które podróżowały autokarem z Nowego Dworu Mazowieckiego do Warszawy. Chodzi o kursy między 26 marca a 1. kwietnia. Autobusami podróżowały osoby zakażone koronawirusem. Pasażerowie powinni zgłaszać się, dzwoniąc pod numer 22 775 34 61 lub 602 586 438.

W związku z potwierdzonym przypadkiem COVID 19 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim prosi o pilne zgłoszenie się osób, które podróżowały transportem w następujących dniach i na wymienionych trasach i o wymienionych godzinach:

I. autobus linii "STALKO":

26 marca:

7.30 Warszawa - Modlin Twierdza

27 marca:

6.00 Modlin Twierdza- Warszawa

18.50 Warszawa - Modlin Twierdza

29 marca:

16.00 Modlin Twierdza- Warszawa

31 marca:

7.30 Warszawa - Modlin Twierdza

01 kwietnia:

6.00 Modlin Twierdza - Warszawa

18.50 Warszawa - Modlin Twierdza

02 kwietnia:

15.40 Modlin Twierdza - Warszawa

II. bus "Przewóz osób Paweł":

03.04.2020 r. o godz. 7.40 relacji Warszawa Gdańska - Nowy Dwór Mazowiecki,

Komunikat i apel dotyczą też osób podróżujących autobusową linią miejską nr 11 i 12:

26.03.2020 r. i 30 03.2020 r. w godzinach 8.00 -10.00 z przystanku Nowy Dwór Mazowiecki Leśna - Biedronka.

16:18

Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Naszego gościa - posła partii "Porozumienie" zapytamy o dzisiejszą decyzję Jarosława Gowina - jaki skutek dla rządu PiS spowoduje dymisja szefa "Porozumienia" ze stanowiska wicepremiera?





16:05

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie działa 18 linii telefonicznych do kontaktu dla osób, które obserwują u siebie objawy zakażenia koronawirusem lub podejrzewają możliwość zakażenia.

Telefony odbierane są od 8.00 do 20.00 przez przeszkolonych pracowników sanepidu, którzy pracują na dwie zmiany. Dziennie angażowanych jest w tę pracę około 40 osób.

Smolińska-Kornas powiedziała, że wśród osób dzwoniących są nie tylko te, które podejrzewają, że mogą być zarażone koronawirusem czy miały styczność z osobą zakażoną lub wróciły z miejsc występowania ognisk choroby. Są też takie telefony, w których zgłaszane są np. skargi na działanie którejś ze służb albo pytania dotyczące bezpieczeństwa żywności w sklepach. "Staramy się odpowiadać na pytania lub kierować osoby do właściwych instytucji" - zaznaczyła.





16:03

W związku z trwającym stanem epidemii decyzją rektora Uniwersytetu Łódzkiego do 3 maja przedłużone zostało zawieszenie wykładów i zajęć na uczelni. Do tego czasu studenci mają kontynuować naukę online, a większość pracowników administracji ma pracować z domu.

Rektor UŁ prof. Antoni Różalski przedłużył obowiązywanie zarządzeń podjętych w połowie marca w trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników. Początkowo miały one obowiązywać do 14 kwietnia.

Dotyczą one m.in. zawieszenia działalności dydaktycznej Uniwersytetu Łódzkiego we wszystkich trybach i formach kształcenia, z wyjątkiem zajęć prowadzonych za pośrednictwem środków nauczania na odległość. Poza częścią akademików zamknięto wszystkie budynki UŁ. Odwołano także wszystkie imprezy naukowe, kulturalne, sportowe i inne wydarzenia, które miały się odbyć na uczelni.





16:01

Wicemistrz świata w skoku wzwyż z 2015 roku Chińczyk Guowei Zhang ogłosił zakończenie kariery. 28-letni lekkoatleta podjął tę decyzję po przełożeniu na przyszły rok igrzysk w Tokio.

"Przepraszam, nie mogę już dłużej skakać, więc zdecydowałem się na zakończenie kariery" - napisał w mediach społecznościowych Zhang.

Pięć lat temu sprawił sensację, sięgając po wicemistrzostwo globu po uzyskaniu 2,33 m. Był to wynik o centymetr gorszy od Kanadyjczyka Dereka Drouina. W tym samym roku Azjata ustanowił rekord życiowy - 2,38.





16:00

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak zaapelował do społeczeństwa, aby nie kupować testów na COVID-19 do samodzielnego stosowania w warunkach domowych. Nie ulegajmy nieuczciwym ofertom - zaleca.

Cessak podkreślił, że wszystkie powiadomienia i zgłoszenia do Urzędu testów do wykrywania SARS-CoV-2 dotyczą jedynie testów laboratoryjnych.



"Wszystkie powiadomienia i zgłoszenia do Urzędu testów do wykrywania SARS-CoV-2 dotyczą testów laboratoryjnych! Apeluję o nieuleganie ofertom kupna testów wykrywających koronawirusa do samodzielnego stosowania w warunkach domowych" - napisał w piątek na Twitterze prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.





15:59

Więźniowie z Aresztu Śledczego Warszawa-Służewiec postanowili przekazać słowa wsparcia lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym ratującym życie ich bliskich za murami, solidaryzując się z nimi w walce z koronawirusem. Na drzwiach cel przykleili kartki z podziękowaniami - przekazała rzeczniczka AŚ Warszawa-Służewiec ppor. Agnieszka Tracz.

"Skazani chcą, żeby walczący na pierwszej linii pracownicy Służby Zdrowia wiedzieli, że podziwiani są także za więziennym murem. Postanowili na zwykłych kartkach napisać i przykleić na drzwiach cel to, co chcą przekazać" - zaznaczyła ppor. Agnieszka Tracz.





15:58

Władze Tarnowa zakupiły maseczki ochronne, które dostarczane są do miejsc zamieszkania tarnowskich seniorów. Zgodnie z zapowiedziami, w kolejnych dniach pojawią się następne partie, a maseczki mają trafić do wszystkich mieszkańców miasta.

Jak poinformował prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, dotarła pierwsza partia kupionych przez miasto maseczek ochronnych - 13,2 tys. sztuk. Są one przeznaczone dla seniorów 70+, których - według szacunków - jest około 17 tysięcy.





15:57

Tylko 3 pielęgniarki i jeden lekarz, skierowani przez wojewodę do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, stawili się w pracy. Personel medyczny z zewnątrz miał wspomóc zdziesiątkowaną przez koronawirusa kadrę radomskiego szpitala.

"Dostaliśmy w piątek zapewnienie od wojewody mazowieckiego, że zostało skierowanych do nas 15 osób. Na tę chwilę stawiły się tylko trzy pielęgniarki, za co bardzo dziękujemy, bo każde ręce do pracy są nam bardzo potrzebne. Reszta ze wskazanych osób nie pojawiła się w pracy" - przekazał wiceprezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Łukasz Skrzeczyński. Od 1 kwietnia w szpitalu w Radomiu pracuje jeden lekarz oddelegowany przez wojewodę.





15:55

Brytyjski premier Boris Johnson poinformował, że przechodzi rutynowe badania w związku z objawami koronawirusa, ale jest w dobrym humorze i pozostaje w kontakcie ze swoimi współpracownikami.

"Za radą mojego lekarza, ubiegłej nocy poszedłem do szpitala na rutynowe badania, ponieważ nadal odczuwam objawy koronawirusa. Jestem w dobrym humorze i pozostaję w kontakcie z moim zespołem, pracujemy razem nad zwalczaniem tego wirusa i zapewnianiem wszystkim bezpieczeństwa" - napisał Johnson na Twitterze.

"Chciałbym podziękować wszystkim wspaniałym pracownikom NHS (publicznej służby zdrowia - red.), którzy opiekują się mną i innymi w tym trudnym czasie. Jesteście tym, co w Wielkiej Brytanii najlepsze" - dodał.





15:53

Władze Spotu zadecydowały o zakupie 250 testów na obecność koronawirusa dla pracowników służby zdrowia. Miasto przeznaczy na ten cel 107,5 tys. zł. Badania będą przeprowadzane w prywatnym laboratorium diagnostycznym spółki Invicta.

Kupione przez władze miasta testy przeznaczone będą dla pracowników medycznych sopockiego pogotowia ratunkowego, Pomorskiego Centrum Reumatologicznego i Oddziału Geriatrycznego w Sopocie, a także dla pracowników sopockiego domu pomocy społecznej.





15:50

We Francji w ciepły, słoneczny weekend wiele osób ruszyło do lasów, do których nie wolno wchodzić ze względu na pandemię koronawirusa, oraz na zamknięte plaże. Biegacze i inni miłośnicy przechadzek pośród drzew zatrzymać się musieli przed szlabanami ustawionymi na ścieżkach prowadzących do lasów.

W Bretanii kilku nudystom udało się rozebrać na nadmorskim piasku, nieopodal pływali windsurferzy i kitesurferzy. Większość, wykryta przy pomocy dronów, została spisana przez żandarmów i zapłaci spore grzywny.

Nadawane przez radio i telewizję komunikaty powtarzają, że całe wybrzeże francuskie (5853 km, nie licząc terytoriów zamorskich) objęte jest zakazem wstępu. Nie zrozumieli tego liczni amatorzy nadmorskich spacerów i sportów wodnych, szczególnie w bretońskim departamencie Finistere.





15:48

Dzieci z pierwotnym niedoborem odporności, szczególnie narażone na zakażenia, będą otrzymywały leki w domu, a nie w zajmującym się nimi ośrodku leczniczym - poinformowali eksperci. Program bezpośrednich dostaw immunoglobulin uruchomiono wraz z jednym z ich producentów.

Dostawy leków bezpośrednio do domu umożliwiły nowe wytyczne Ministra Zdrowia. Dzięki temu nie muszą one podróżować do swojego lekarza i narażać się na niebezpieczeństwo - podkreśla w przekazanej informacji specjalistka. W pierwszej kolejności leki trafią bezpośrednio do pacjentów będących pod opieką Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza w Bydgoszczy. Potem do systemu tego mają być włączone także inne placówki w całej Polsce.





15:46

W szpitalu miejskim w Toruniu potwierdzono do tej pory 38 zakażeń koronawirusem, a wyniki 50 próbek nie są jeszcze znane - powiedział na konferencji prasowej prezydent Torunia Michał Zaleski. Poinformował, że wyłączone są oddziały hematologii i urologii.

"Od 31 marca do 4 kwietnia pobrano w szpitalu próbki do badań pod kątem zakażenia koronawirusem od 241 osób. Do tej pory nie otrzymano wszystkich wyników. Nie znamy ich w przypadku 50 próbek, które zostały pobrane do badań 4 kwietnia. 38 wyników testów niestety okazało się dotychczas dodatnich" - powiedział Zaleski.

Jak poinformował prezydent Torunia, wyniki dodatnie dotyczą 14 pacjentów, 6 lekarzy, 12 pielęgniarek i 6 innych osób (w tym dwóch, które są pracownikami jednostki, która nie stanowi części szpitala, ale bezpośrednio z nim współpracuje).





15:43

Komisja Europejska przypomniała, że prawa klientów linii lotniczych są chronione mimo pandemii koronawirusa i masowego anulowania rejsów. Przewoźnicy mają obowiązek zwracać środki za bilet, a to pasażerowie decydują, czy akceptują vouchery.

W związku z przedłużającymi się ograniczeniami w poruszaniu się i zamykaniu lotnisk coraz więcej podróżnych dostaje informacje od swoich przewoźników, że do planowanego lotu nie dojdzie. Będące jedną z pierwszych ofiar kryzysu linie lotnicze mogą liczyć na pomoc publiczną od rządów, ale nie na zniesienie zasad dotyczących praw pasażerów.





15:38

W walce z koronawirusem szwedzkie władze, w przeciwieństwie do innych krajów w Europie, nie wprowadziły poważnych restrykcji, choć liczba zakażonych i ofiar rośnie. Wywołało to w Szwecji debatę na temat liberalnego modelu radzenia sobie z epidemią.

Dane z poniedziałkowego popołudnia mówią o 477 ofiarach śmiertelnych koronawirusa w Szwecji, czyli więcej niż w sąsiedniej Norwegii i Danii, i 7206 potwierdzonych przypadków Covid-19.

Ciesząca się za granicą dobrą marką szwedzka opieka medyczna jest w krytycznej sytuacji. Najbardziej dotknięty falą zachorowań Region Sztokholmski jeszcze przed wybuchem epidemii borykał się z problemami finansowymi oraz brakiem personelu. Jesienią ubiegłego roku w największych szpitalach miała miejsce fala zwolnień. Z powodu brakujących miejsc w szpitalach, w halach targowych Aelvsjoe w Sztokholmie otwarto szpital polowy.





15:36

Rosja zablokowała ruch kolejowy. Wstrzymano pociągi z Kaliningradu i Białorusi. Równocześnie prezydent Władimir Putin ograniczył do minimum kontakty z innymi ludźmi. W ciągu doby w Rosji wykryto około tysiąca nowych zakażonych koronawirusem.





15:34

Pierwsze wyroki za złamanie zasad kwarantanny zapadły w woj. świętokrzyskim. Grzywnami 2 tys. zł i 5 tys. zł ukarano trzech mężczyzn. Jeden z nich zdecydował się opuścić kwarantannę, żeby na stacji benzynowej kupić sobie alkohol.

Kolejne wyroki dotyczą dwóch mężczyzn, którzy uciekli z Kliniki Chorób Zakaźnych w Kielcach. "Mężczyźni opuścili szpital bez decyzji lekarza. Decyzją Sądu Rejonowego w Kielcach zostali ukarani grzywnami po 5 tys. Oba wyroki zostały wydane w formie nakazowej, czyli takiej, gdzie nie przeprowadza się rozprawy" - dodał Tomasz Durlej.





15:33

W Szwajcarii zmarło dotąd 746 osób zakażonych koronawirusem - poinformowała szwajcarska agencja prasowa Keystone-SDA, powołując się na dane uzyskane od władz poszczególnych kantonów. W porównaniu z niedzielą oznacza to wzrost liczby zgonów o 70.

Natomiast szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG) podał w poniedziałek, że wśród nosicieli koronawirusa odnotowano dotąd 584 przypadki śmiertelne. Podstawą bilansów statystycznych tego rządowego organu są informacje przekazywane przez lekarzy oraz przez laboratoria.

Według BAG, zakażenie koronawirusem wykryto już u 21 652 osób, w tym u 552 w ciągu ostatniej doby. Daje to jeden z najwyższych w Europie wskaźników 252 zainfekowanych na 100 tys. mieszkańców. Co najmniej 2471 nosicieli hospitalizowano, z czego 43 proc. już z zapaleniem płuc.





15:31

Festiwal Jazz nad Odrą zaplanowany na koniec kwietnia z powodu pandemii koronawirusa został przeniesiony na jesień. Koncert inaugurujący 56. Jazz nad Odrą, odbędzie się 6 października we wrocławskiej Hali Stulecia.

Organizatorzy wydarzenia poinformowali o pierwszych szczegółach przeniesionego na jesień festiwalu.

Dyrektor generalny Strefy Kultury Wrocław Krzysztof Maj przekazał, że prace nad przeniesieniem festiwalu w prawie niezmienionym kształcie są bardzo zaawansowane.





15:29

Siły zbrojne Hiszpanii do walki z epidemią koronawirusa skierowały w kraju już ponad 57,2 tys. żołnierzy - poinformowało na Twitterze ministerstwo obrony. Znaczna część zadań wykonywanych przez wojsko dotyczy pomocy osobom starszym.

"Dotychczas żołnierze pojawili się (...) w 1033 miastach i mniejszych miejscowościach. 32,7 proc. tych interwencji prowadzonych było na terenie domów spokojnej starości, a 24,4 proc. dotyczyło patrolowania ulic w miastach" - poinformował resort obrony.





15:28

Zakopiańscy policjanci od ponad tygodnia stoją przy wjeździe do miasta i sprawdzają czy kierowcy nie łamią zakazu przemieszczania się.

Niestety w weekend takich przypadków nie brakowało - mówi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Policjanci musieli także ukarać mandatem w wysokości 500 złotych snowboardzistę, który za wszelką cenę chciał dostać się na teren zamkniętego Tatrzańskiego Parku Narodowego.





15:26

"Udało nam się opanować kryzysową sytuację w domu pomocy społecznej w Tomczycach" - mówi starosta grójecki Krzysztof Ambroziak. W tej placówce na Mazowszu trwa kwarantanna, zakażonych jest 70 osób - podopiecznych i członków kadry.

Dyrektor placówki z koronawirusem trafił do szpitala. Starostwo skierowało do pomocy personelowi nowych ludzi. To trzy pielęgniarki, które na stałe przebywają w ośrodku i lekarka.

Jeszcze w zeszłym tygodniu dyrektor placówki dramatycznie apelował o ewakuację domu pomocy, bo nie miał się kto zajmować niepełnosprawnymi podopiecznymi. "Teraz sytuacja się zmieniła, choć mamy jeszcze inne problemy" - mówił reporterowi RMF FM Krzysztof Abroziak.





15:22

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o infoliniach, na których można uzyskać informacje i porady na temat koronawirusa.









15:20

U dwóch członków Krajowej Rady Sądownictwa testy wykazały zakażenie koronawirusem. Żaden z nich nie był hospitalizowany - przekazał przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur.

Jak już wcześniej informował Mazur, zarażenie koronawirusem wykryto u członka Rady, prezesa Sądu Rejonowego w Biłgoraju Zbigniewa Łupiny. Testy, którym następnie poddano członków KRS, potwierdziły zakażenie u jeszcze jednego sędziego. Z uwagi na prawo do prywatności Rada nie poinformowała o jego tożsamości.

"W sumie dwóch członków Rady miało wynik pozytywny. Kwarantanna została już zakończona. Żadna z tych osób nie była hospitalizowana" - zaznaczył Mazur.





15:18

Szczecin przekaże 68 mieszkań lekarzom, ratownikom medycznym, pielęgniarkom i laborantom, którzy nie chcą wracać do domów po dyżurach, aby nie narażać swoich bliskich - przekazały służby prasowe magistratu. Medycy będą mogli bezpłatnie korzystać z lokali z zasobów miasta.

"Robimy, co możemy, aby w tej trudnej sytuacji pomóc tzw. białemu personelowi. Każdego dnia, ratując innych, narażają oni swoje zdrowie. Dlatego po dyżurach nie powinni wracać do swoich rodzinnych domów, a właśnie do takich bezpiecznych mieszkań" - powiedział, cytowany w komunikacie prezydent Szczecina Piotr Krzystek.





15:17

Na Ukrainie w związku z zamknięciem szkół na czas kwarantanny ruszyło nauczanie online. Zajęcia z 11 przedmiotów, które można obejrzeć na kilkunastu kanałach TV i w internecie, są przeznaczone dla uczniów klas 5-11. Lekcje nagrywa ponad 40 kijowskich nauczycieli.

Zajęcia mają się odbywać codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 10 według przygotowanego planu lekcji.





15:15

KE odblokowała 1 miliard euro z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, które mają posłużyć do wyemitowania gwarancji kredytowych dla 100 tys. małych i średnich firm cierpiących z powodu kryzysu. Szacunkowa dostępność finansowania to 8 mld euro.

"W całej Europie firmy walczą. UE szybko reaguje, aby pomóc w załagodzeniu uderzenia i wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa, które są szczególnie narażone. Dzisiaj Komisja (Europejska) i Europejski Fundusz Inwestycyjny udostępniają 8 miliardów euro finansowania, przynosząc natychmiastową ulgę MŚP w Europie dotkniętych pandemią koronawirusa" - podkreślił w wydanym oświadczeniu wiceszef Komisji Europejskiej ds. gospodarczych Valdis Dombrovskis.

Jak zapowiedział, pieniądze będą płynęły przez lokalne banki i pożyczkodawców jeszcze w kwietniu, aby pomóc tym, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku kryzysu.





15:13

Pomimo obostrzeń motocykliści wyruszyli w miniony słoneczny weekend na wycieczki. Jeden z nich po pościgu został zatrzymany w Rabce - Zdroju. Grozi mu do pięciu lat więzienia i 30 tys. zł grzywny - poinformowała małopolska policja.

"Policjanci cały czas apelują o pozostanie w domach i stosowanie się do nowych przepisów i obostrzeń. Niestety, nie wszyscy wzięli sobie do serca te apele i w weekend wyruszyli na motocyklowe wycieczki, tak jak 35-letni nowosądeczanin, który uciekał przed policjantami, nie posiadał prawa jazdy, miał zakaz prowadzenia pojazdów i był poszukiwany" - powiedział rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.





15:11

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie rozpoczęło testy dezynfekcji swoich pojazdów z wykorzystaniem lamp ultrafioletowych. Takiemu procesowi zostało poddanych kilka różnych typów tramwajów i autobusów.

Jak poinformował rzecznik MPK Marek Gancarczyk, przewoźnik zdecydował o użyciu metody dezynfekcji wykorzystującej sterylizatory wyposażone w te same promienniki, które są już stosowane m.in. w szpitalach oraz gabinetach zabiegowych i mają potwierdzoną skuteczność w niszczeniu bakterii i wirusów.





15:09

Najemcy pracowni twórczych w Łodzi mogą skorzystać ze zmniejszenia czynszu dla lokalu. Zapłacą złotówkę netto, a jedynym warunkiem uzyskania obniżki jest brak zaległości w czynszu i opłatach za świadczenia z tytułu najmu oraz w podatku od nieruchomości.

Jak poinformował Grzegorz Gawlik z łódzkiego magistratu, zniżka obowiązuje od 1 kwietnia do 31 maja tego roku.

"Najemcy pracowni zainteresowani ulgą powinni najpóźniej do 20 kwietnia złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: przedsiebiorcy@zlm.lodz.pl wypełniony wniosek. Koniecznie należy podać adres e-mail, na który będzie wysłane potwierdzenie przyjęcia wniosku, a następnie informacja o przyznanej bonifikacie" - wyjaśnił Gawlik.





15:07

Rząd Portugalii zdecydował się uwolnić 1200 więźniów w związku z epidemią koronawirusa - poinformowała minister sprawiedliwości Francisca Van Dunem. Zakłady karne opuszczą skazani, którym do końca kary zostało nie więcej niż dwa lata pozbawienia wolności.

Van Dunem wyjaśniła, że uwolnienie około 1200 więźniów to działanie prewencyjne, mające zapobiec szerzeniu się epidemii koronawirusa wśród więźniów, ale też służy przeciwdziałaniu infekcji wśród personelu zakładów karnych.

Wśród wychodzących z zakładów karnych nie mogą znaleźć się skazani za m.in. morderstwa, przemoc domową, agresję na tle seksualnym, kradzieże, przynależność do zorganizowanych grup przestępczych, korupcję oraz handel narkotykami.





15:04

Sanepid w Myszkowie w Śląskiem prosi o kontakt wszystkie osoby, które zetknęły się z proboszczem z Pińczyc. Chodzi o mieszkańców kilku okolicznych wsi. Ksiądz jest zakażony koronawirusem i przebywa na kwarantannie.







15:01

Z Korei Płd. deportowano na Tajwan kobietę, która nie chciała zapłacić za obowiązkową kwarantannę w rządowym ośrodku - podała agencja Yonhap. To pierwsza deportacja w ramach polityki "zero tolerancji" dla łamiących przepisy kwarantanny.

Władze w Seulu wprowadziły w ubiegłym tygodniu obowiązek dwutygodniowej izolacji w domach lub ośrodkach kwarantanny dla wszystkich osób, które powracają lub przybywają do Korei Płd. z zagranicy. Dotyczy to zarówno Koreańczyków, jak i cudzoziemców.s

Według Yonhapu pobyt w ośrodkach izolacji kosztuje około 100 tys. wonów (81 dolarów) dziennie. Agencja nie podaje, czy w tę kwotę wliczone jest wyżywienie.





14:59

Do sanepidu i straży pożarnej trafiło nieodpłatnie w sumie blisko 270 litrów alkoholu zatrzymanego przez Krajową Administrację Skarbową podczas działań kontrolnych w województwie podlaskim, m.in. ze zlikwidowanej bimbrowni. Będzie on wykorzystany do działań dezynfekcyjnych.

To alkohol zatrzymany podczas kontroli prowadzonych przez funkcjonariuszy KAS na terenie województwa. Część pochodzi ze zlikwidowanej bimbrowni, a część została zarekwirowana podczas przeszukania na prywatnej posesji. Po zakończonych postępowaniach sądowych jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa orzekł sąd.





14:57

Od 14 kwietnia w Austrii możliwe będzie ponowne otworzenie małych sklepów, a od 1 maja działalność wznowią m.in. galerie handlowe - poinformował kanclerz Sebastian Kurz. Będzie to możliwe jeśli utrzyma się zmniejszająca dynamika występowania nowych zakażeń.

Przedstawione propozycje nie są jeszcze konkretnym planem, tylko "określeniem celów" - dodał szef austriackiego rządu. Ich wprowadzenie będzie zależało od utrzymywania się słabnącej w ostatnich dniach na terenie Austrii dynamiki występowania nowych zakażeń koronawirusem.









14:54

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła poinformował o przeznaczeniu do końca kwietnia ponad 196 mln złotych na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego, społecznego i ekonomicznego mieszkańców regionu. Pieniądze te pochodzą z funduszy unijnych.

W pierwszej transzy zarząd województwa przekazał już blisko 45 milionów złotych opolskim szpitalom, kolejny projekt - na ponad 28 mln zł zarząd złożył w ubiegłym tygodniu. To m.in. pieniądze na zakup dwóch nowych, w pełni wyposażonych karetek dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, ale także podniesienie standardu wyposażenia wszystkich pozostałych karetek, którymi dysponuje OCRM.





14:51

W Holandii w ciągu ostatniej doby o 952 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem - podał Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). O 101 wzrosła liczba osób zmarłych na Covid-19, a ponad 260 nowych osób przyjęto do szpitali.

Tym samym od początku epidemii koronawirusa w Holandii stwierdzono 18 803 przypadki zakażenia, 1867 osób zmarło, a 7135 hospitalizowano - przekazał RIVM na stronie internetowej.

Rzeczywista liczba infekcji jest jednak wyższa, ponieważ nie wszystkie osoby z objawami poddawane są testom - podkreślił RIVM.





14:48

Wirus SARS-CoV-2 może się utrzymywać na powierzchniach stalowych i plastikowych przez kilka dni, a na zewnętrznej warstwie maseczek chirurgicznych nawet przez tydzień - podał dziennik "South China Morning Post", cytując hongkońskie badanie.





14:44

Szwedzka Federacja Piłkarska (SvFF) ogłosiła zwolnienie tymczasowe do końca maja 90 osób, w tym selekcjonera reprezentacji męskiej Janne Anderssona i jego sztabu. Powodem są kłopoty finansowe wywołane epidemię koronawirusa.

W dniach 14 kwietnia-31 maja Andersson, który w SvFF zarabia 400 tysięcy euro rocznie, nie będzie otrzymywał pensji i będzie miał prawo do zasiłku państwowego, jak każdy obywatel w takiej sytuacji.

"Okres tymczasowego zwolnienia może zostać przedłużony w zależności od rozwoju sytuacji związanej z epidemią" - poinformował sekretarz generalny SvFF Hakan Sjoestrand.





14:39

Rośnie liczba ofiar pandemii koronawirusa w krajach Bałkanów. Najwięcej przypadków - 51 zgonów i 1908 infekcji - odnotowano w Serbii. W Słowenii zmarło 30 osób, 1021 jest zainfekowanych. W Bośni i Hercegowinie są już 24 ofiary i 689 zakażeń, a w Chorwacji - 15 i 1182.





14:36

Ze względu na sytuację epidemiologiczną Szpital Uniwersytecki w Krakowie przenosi Oddział Kliniczny Onkologii oraz Poradnię Onkologii do swojej starej siedziby - do budynku przy ul. Kopernika 17.

Jak podano w komunikacie od wtorku w budynku przy ul. Kopernika 17 na pierwszym piętrze uruchomiona zostanie chemioterapia dzienna, a od środy na parterze oddział stacjonarny. Telefony kontaktowe do rejestracji Poradni Onkologicznej to 12 424 7176 oraz 12 424 73 08.





14:33

Zmarł pierwszy pacjent, u którego w Małopolsce potwierdzono zakażenie koronawirusem. To ok. 60-letni mężczyzna - potwierdził krakowski szpital im. Żeromskiego.









14:30

Wszystkie badania wymazów od pracowników Wojewódzkiego Szpitala w Olsztynie będących w kwarantannie dały wynik ujemny - podał jego rzecznik Przemysław Prais. Wyjaśnił, że do tej pory u dwóch pracowników potwierdzono zakażenie COVID-19, a zakażenia nastąpiły poza szpitalem.

"Jednocześnie informujemy, że do tej pory tylko u dwóch pracowników potwierdzono zakażenie COVID-19. Niemniej zakażenia te nastąpiły poza szpitalem i nie były w żaden sposób związane z pracą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Obecnie nie mamy żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia COVID-19 w naszej placówce i możemy traktować Szpital Wojewódzki jako bezpieczny zarówno dla pracowników, jak i pacjentów"- napisano w oświadczeniu.





14:27

Działające w Rybniku firmy, których działalność została zawieszona decyzją rządu, w kwietniu i maju zapłacą w miejskich lokalach tylko symboliczną złotówkę czynszu. Dla pozostałych przedsiębiorców czynsz będzie obniżony do połowy zwykłej stawki - zdecydowały władze miasta.

Samorząd przedstawił rozwiązania zawarte w Rybnickim Pakiecie Wsparcia Przedsiębiorcy, który ma pomóc lokalnym firmom w kryzysie związanym z pandemią koronawirusa i ogłoszonym w kraju stanem epidemii. Chodzi o firmy, które musiały ograniczyć lub zawiesić prowadzoną działalność.

"Miasto wychodzi przedsiębiorcom naprzeciw, proponując pomoc finansową i merytoryczną. Tak powstał Rybnicki Pakiet Wsparcia Przedsiębiorcy, który będzie poszerzany i aktualizowany stosownie do rozwoju bieżącej sytuacji i uwarunkowań prawnych" - zadeklarował prezydent tego ok. 140-tysięcznego miasta Piotr Kuczera.





14:24

ZUS nie będzie wszczynał postępowań egzekucyjnych za marzec, kwiecień i maj wobec przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do zwolnienia ze składek - podkreśla prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska. Na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek przedsiębiorcy mają czas do 30 czerwca.

W ubiegłym tygodniu weszły w życie przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Przewidują one, że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości składkowych na raty oraz o świadczenie postojowe.





14:20

Obecnie 30 żołnierzy jest zakażonych koronawirusem, 2 żołnierzy wyzdrowiało - poinformowało w poniedziałek na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej. Resort ocenił, że liczba żołnierzy Wojska Polskiego zakażonych Covid-19 utrzymuje się na niskim poziomie.



W poniedziałek rano szef MON Mariusz Błaszczak poinformował również, że Dowódca Generalny Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika, który był zakażony koronawirusem, jest już zdrowy i wraca do służby.





14:17

Z powodu zakażenia koronawirusem odizolowano jeden z oddziałów Centrum Psychiatrycznego w Warcie (Łódzkie), które podlega Szpitalowi Wojewódzkiemu w Sieradzu. Kwarantannie poddanych jest 16 pacjentów i 3 osoby z personelu medycznego.

"Decyzja taka została podjęta ze względu na fakt, iż u jednej z osób w tym oddziale potwierdzono zakażenie koronawirusem COVID-19. Kwarantannie poddanych jest 16 pacjentów i 3 osoby z personelu oddziału. Pozostali pracownicy oddziału, którzy w ostatnich dniach mieli kontakt z zakażonym, zostali objęci kwarantanną domową" - poinformowała dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

14:14

Komisja Europejska podziękowała Chinom za pomoc w walce z pandemią koronawirusa. Jednocześnie komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz przypomniał, że w lutym Unia także przekazała pomoc Chinom w postaci 56 ton sprzętu.

W ramach porozumienia zawartego w marcu między przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen a premierem Chin Li Keqiangiem, do Włoch trafił sprzęt ochronny, który Chiny podarowały Unii Europejskiej.

Włoch otrzymały 2 miliony masek chirurgicznych, 200 tys. masek N95 oraz 50 tys. zestawów do testów, które zostały przetransportowane do Rzymu samolotem z Chin. Po tym, jak Chiny podarowały ten sprzęt UE, koordynacją transportu do Włoch zajęło się unijne Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC).





14:11

3 tys. maseczek ochronnych kupił dla seniorów samorząd Łodygowic na Żywiecczyźnie - poinformowały władze tej gminy. Otrzymają je wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 65 lat. Maseczki zostaną dostarczone bezpośrednio do ich domów.

"Oczywistym jest, że zachęcamy do pozostania w domach, ale dla tych seniorów, którzy jednak muszą wyjść z domu po zakupy, chcielibyśmy przekazać taką formę zabezpieczenia, jaką jest maseczka. Seniorzy, którzy nie wychodzą, mogą je przekazać osobom, które się nimi opiekują" - wskazał samorząd Łodygowic.

Urząd gminy podał, że nie trzeba nigdzie zgłaszać się po odbiór. Maseczki trafią wprost do domów. Dystrybucja rozpocznie się we wtorek. Zostaną włożone do skrzynek pocztowych" - podały władze gminy.





14:05

W hotelu Wieniawa we Wrocławiu oraz w Bolesławcu powstaną dwa nowe izolatoria w województwie dolnośląskim. Dotychczas działa jedno izolatorium w Obornikach Śląskich, które jest częścią Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.





14:02

Nie ma jakichkolwiek zagrożeń dla naszej pracy. Pracujemy bez zakłóceń - poinformowała przedstawicielka bielskiej firmy wodociągowej Aqua SA Magdalena Kóska-Wolny. W ubiegłym tygodniu u jednego z pracowników potwierdzono koronawirusa.

O zakażeniu pracownika spółka poinformowała w miniony piątek. Pracownik nie przejawiał wcześniej żadnych objawów chorobowych. "Spółka wprowadziła wszystkie niezbędne procedury zabezpieczające oraz przygotowała listę współpracowników, z którymi zakażony miał kontakt. Poinformowano też Sanepid" - podała wówczas Aqua.





13:59

Zajączek wielkanocny i wróżka zębuszka wykonują kluczowe zawody i będą pracować, mimo ograniczeń wprowadzonych ze względu na pandemię koronawirusa - zapewniła dzieci premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern.

Podczas konferencji prasowej dziennikarka 1 News przekazała premier pytanie od dziewięciolatki, która chciała się dowiedzieć, czy w tym roku zajączek wielkanocny będzie mógł odwiedzać domy, mimo pandemii Covid-19. "Uważamy zarówno zajączka wielkanocnego, jak i wróżkę zębuszkę za kluczowych pracowników" - powiedziała Ardern. Jej słowa cytuje serwis internetowy dziennika "New Zealand Herald".





13:56

W ciągu ostatniej doby w Iranie bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrósł o 136, a od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło już 3739 osób - poinformowało ministerstwo zdrowia. W sumie odnotowano już co najmniej 60,5 tys. zakażeń.

Iran jest krajem najbardziej dotkniętym epidemią Covid-19 na Bliskim Wschodzie.





13:52

Ponad 460 tys. przedsiębiorstw zamknięto w Chinach na stałe w pierwszym kwartale 2020 roku - podał hongkoński dziennik "South China Morning Post", wiążąc to z negatywnym wpływem pandemii koronawirusa na chińską gospodarkę.

Ponad połowę zamkniętych w tym okresie firm stanowią przedsiębiorstwa młode, które działały od mniej niż trzech lat - zauważa gazeta, powołując się na dane dotyczące rejestracji działalności gospodarczej.

W pierwszym kwartale znacznie spadła również liczba nowych przedsiębiorstw. Zarejestrowano ich w tym okresie ok. 3,2 miliona, czyli o 29 proc. mniej niż od stycznia do marca ubiegłego roku.





13:47

Po raz pierwszy w historii Francji, 740 tys. maturzystów nie przystąpi w tym roku do ustnych i pisemnych matur. Oceny maturalne zostaną wystawione na podstawie ocen cząstkowych za rok szkolny 2019/2020.

Egzaminy maturalne przeprowadzano nawet w czasie II wojny światowej. Podczas strajków oraz słynnych demonstracji studentów i uczniów '68 roku matury zredukowano do kilku egzaminów ustnych oraz ocen cząstkowych, ale jednak się odbyły - podkreśla dziennik "Le Monde", dodając, że wskaźnik zdawalności matur w 1968 wyniósł aż 82 proc. wobec 62 proc. w 1967 roku.





13:44

System robienia zakupów przez seniorów w godzinach pomiędzy 10.00 -12.00 wymaga korekty. Zdarza się, że takie rozwiązanie paraliżuje pracę sklepów - oceniła w poniedziałek Polska Izba Handlu

"Po kilku pierwszych dniach działania godzin dla seniorów w sklepach oceniamy, że jakkolwiek intencje ustawodawcy były podyktowane względami bezpieczeństwa i troską o osoby starsze, to w praktyce rozwiązanie wymaga w najlepszym razie korekty" - czytamy w opublikowanym w poniedziałek na Twitterze wpisie Polskiej Izby Handlu.





13:41

Plan obrony gospodarki przed skutkami epidemii koronawirusa ogłosił premier Węgier Viktor Orban, zapowiadając, że w zmienionym budżecie na 2020 r. deficyt wzrośnie z 1 do 2,7 proc. Jego przemówienie transmitowano w telewizji.

"Musimy walczyć jednocześnie z epidemią i jej skutkami gospodarczymi, ratować ludzkie życie i troszczyć się o przyszłość. Musimy podjąć kroki gospodarcze, które pomogą nam przebrnąć przez trudny okres. Dlatego opracowaliśmy plan obrony gospodarki. Celem jest utworzenie tylu miejsc pracy, ile zniszczył wirus" - oznajmił Orban.

Premier powiedział, że program zostanie przeprowadzony w trzech etapach, a jego wartość wyniesie w sumie 18-20 proc. PKB.





13:38

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Fundusze będą mogli uzyskać z konkursu Szybka Ścieżka "Koronawirusy", który ogłosiło w poniedziałek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Środki z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ogłoszonym konkursie będą rozdysponowane w trzech podstawowych obszarach tematycznych. To w te trzy obszary powinny wpisywać się zgłaszane do dofinansowania projekty.

13:35

Podczas ostatniej doby w Hiszpanii zanotowano 637 nowych ofiar śmiertelnych koronawirusa. Łącznie zmarło w tym kraju już 13055 osób - poinformowało hiszpańskie ministerstwo zdrowia.





13:31

Oświęcimscy policjanci 87 razy interweniowali podczas minionego weekendu w przypadkach łamania przepisów o przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wobec 101 osób sporządzono dokumentację, która trafi do Sanepidu - podała policja w Oświęcimiu.

"Pomimo apeli dotyczących zasad obowiązujących w okresie epidemii podczas minionego weekendu policjanci w powiecie oświęcimskim przeprowadzili aż 87 interwencji, które miały związek z ujawnionymi lub zgłoszonymi przez mieszkańców przypadkami łamania prawa" - powiedziała rzecznik policji w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka.





13:28

Policjanci z Opoczna interweniowali podczas niedzielnych mszy z powodu zbyt dużej liczby wiernych w kościołach. W jednym nabożeństwie brało udział 48 osób, a w kolejnym 17. Duchowni w obu przypadkach nie przyjęli mandatu karnego.

Od 1 kwietnia br. obowiązuje w kraju rozporządzenie premiera, które wprowadza m.in. ograniczenia w liczbie wiernych, które mogą uczestniczą w nabożeństwach w kościołach. Może brać w nich udział do pięciu osób, nie licząc liturgicznej służby ołtarza.





13:24

Kolejnych 47 osób z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu jest zarażonych koronawirusem. Pozytywne wyniki testów potwierdzono w sumie u 182 osób: 102 pracowników i 80 pacjentów - poinformował wiceprezes zarządu szpitala Łukasz Skrzeczyński.

Nowe przypadki zakażeń pojawiły się wśród pacjentów i personelu z oddziału chirurgicznego i onkologicznego. Wzrosła także liczba osób z pozytywnym wynikiem na oddziałach: wewnętrznych, neurologicznym i rehabilitacji. Szpital czeka jeszcze na wyniki testów ok. 50 osób.





13:16

Ponad 20 tys. osób zostało ukaranych w czasie weekendu we Włoszech za naruszenie przepisów o zakazie wychodzenia z domu i podróży bez uzasadnionego powodu - podało w poniedzialek MSW w Rzymie. Kary wynoszą od 400 do 3 tysięcy euro.



W niedzielę ukaranych zostało 11 tys. osób, co jest rekordem trwających od prawie miesiąca zaostrzonych policyjnych kontroli i blokad na drogach oraz ulicach. 9500 osób spisano zaś w sobotę.





13:08

Dziś najważniejszą rzeczą są stabilizacja i zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, zarówno tego zdrowotnego jak i gospodarczego - podkreśliła minister rozwoju, wiceprezes Porozumienia Jadwiga Emilewicz, tuż po oświadczeniu Jarosława Gowina, że podaje się on do dymisji.







13:04

Premier Japonii Shinzo Abe ogłosił w poniedziałek opiewający aż na 108 bln jenów (988 mld USD) plan wsparcia gospodarki w celu przeciwdziałania konsekwencjom pandemii koronawirusa. Japonia po USA i Chinach jest trzecim najbogatszym państwem świata.



Premier zapowiedział ponadto, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa może wprowadzić we wtorek stan wyjątkowy dla siedmiu prefektur, w tym dla prefektury metropolitalnej Tokio. W stolicy jest już ponad 1000 zakażonych koronawirusem, przy czym 83 nowe przypadki potwierdzono w poniedziałek. Według najnowszego zestawienia Reutera, od początku epidemii w Japonii zakażonych zostało 4570 osób, a 104 zmarły.





13:01

12,5 tys. par rękawiczek, 9,6 tys. ochraniaczy na buty i 2,2 tys. czepków przekazali naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego do szczecińskich szpitali. Środki ochrony osobistej zebrali z wyposażenia swoich laboratoriów i magazynów.

Naukowcy przez kilka dni zbierali także m.in. maseczki, jednorazowe rękawiczki i fartuchy. Przekazali je, przy pomocy strażaków z OSP Gryf, dwóm szczecińskim szpitalom: klinicznemu nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i szpitalowi wojewódzkiemu, przekształconemu w szpital zakaźny, w którym leczeni są pacjenci z koronawirusem.





12:53

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w Polsce przebadano łącznie 85 tys. 467 próbek, w 81 tys. 266 otrzymano wynik negatywny. Pozytywny zaś, potwierdzający zakażenie, w 4201 przypadków.

Ponadto resort podał, że w ciągu dobry wykonano ponad 4,7 tys. testów.





12:38

W ciągu ostatniej doby w Belgii odnotowano 185 zgonów z powodu koronawirusa i ponad 1,1 tys. zakażeń, a 420 osób hospitalizowano. Po raz pierwszy zmniejszyła się liczba pacjentów z koronawirusem na oddziałach intensywnej terapii.

Media wskazują, że dane z ostatnich dni wskazują na spadek intensywności rozwoju epidemii w kraju, a ten trend potwierdzony został ponownie w poniedziałek. Eksperci studzą jednak entuzjazm.

W sumie w szpitalach z powodu Covid-19 w Belgii przebywa 5840 osób. Największe znaczenie ma jednak liczba osób na oddziałach intensywnej terapii. W poniedziałek hospitalizowanych było tam 1257 osób, a to spadek o cztery osoby w ciągu 24 godzin.





12:16

Liczba potwierdzonych przypadków infekcji koronawirusem na Białorusi wzrosła do 700 - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia.

W szpitalach leczonych jest 634 osób - podano w komunikacie. Zaznaczono, że są to przede wszystkim osoby, u których przeprowadzono testy podczas ich pobytu w szpitalach, a późniejsze działania antyepidemiczne pokazały, że miały one wcześniej kontakt z zakażonymi.

Władze medyczne przekazały, że w większości przypadków choroba ma lekki lub średni przebieg. Wyzdrowiały 53 osoby. 13 pacjentów zmarło.

11:58

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wykryła farmę botów szerzącą fake newsy o sytuacji w kraju w związku z Covid-19 i namawiającą do obalenia ładu konstytucyjnego - przekazała w poniedziałek SBU. Zaznaczyła, że farma działała w Dnieprze, a kierowana była z Rosji.

SBU wyjaśniła, że farma, wykorzystując fałszywe dane osobowe, utworzyła i zarządzała kontami użytkowników w mediach społecznościowych, które miały wyglądać jak profile obywateli Ukrainy. Stworzono ponad 5 tys. botów - sprecyzowano.

11:53

O 637 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych na Covid-19 - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia tego kraju. Od początku epidemii w Hiszpanii zmarło 13055 osób, a zakażonych zostało ponad 135 tys.

Łącznie od początku epidemii infekcję nowym koronawirusem wykryto u 135032 osób - przekazało ministerstwo. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 4273 nowe zakażenia.

11:30

Do 87 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem - to najnowsze dane przedstawione w poniedziałek przez krajową federację lekarską. W weekend zanotowano osiem zgonów.

Na liście zmarłych są lekarze rodzinni, neurolog, kardiolog, reanimator i radiolog.

11:29

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał wszystkie rządy do podjęcia środków przeciwko "przerażającemu wzrostowi przemocy domowej", w następstwie restrykcji narzuconych przez władze na całym świecie w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się Covid-19.

Niedawno wezwałem do natychmiastowego globalnego zawieszenia broni, by skoncentrować się na naszej wspólnej walce: przezwyciężeniu pandemii - powiedział Guterres. Ale przemoc nie ogranicza się do pola bitwy - dla wielu kobiet i dziewcząt zagrożenie jest największe tam, gdzie powinny być najbezpieczniejsze: w ich domach - podkreślił.

11:16

W związku z potwierdzeniem COVID-19 u pacjentki leczonej w szpitalu w Gostyniu (woj. wielkopolskie) 20 pracowników placówki zostało poddanych kwarantannie. Oddział, gdzie przebywała kobieta został zdezynfekowany i pozostaje otwarty.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu Michał Ostrowski przekazał w poniedziałek PAP, że kwarantanną oprócz 20 pracowników szpitala objęto także pacjentkę oddziału wewnętrznego, która przebywała w tej samej sali co zakażona kobieta. Jest izolowana - powiedział.

Dodał, że kiedy przekazano wynik potwierdzający zakażenie pacjentki z Gostynia wirusem SARS-CoV-2 wszyscy pracownicy szpitala, którzy mieli z nią kontakt, byli już w swoich domach. Zostali objęci kwarantanną domową. Członkowie ich rodzin podlegają nadzorowi epidemiologicznemu - wskazał.

11:01

Liczba nowych zakażeń i zgonów przestaje rosnąć lub nawet się nieco zmniejsza w najbardziej dotkniętych epidemią Covid-19 krajach Europy Zachodniej, głównie we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech oraz Francji - wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).



10:45

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało o kolejnych pięciu ofiarach śmiertelnych koronawirusa. W sumie zmarło już 72 pacjentów. Łączna liczba zakażonych wzrosła do 4591.

W niedzielę przybyło 115 przypadków zakażeń, ale jak wynika z danych opublikowanych przez resort zdrowia, przyprowadzono mniej testów niż w sobotę. W sobotę było ich 6134, a w niedzielę - 4710. Łącznie w Czechach przeprowadzono 85014 testów.

10:42

W Rosji w ciągu ostatniej doby odnotowano 954 przypadki zakażenia koronawirusem; liczba chorych w całym kraju sięgnęła 6343 - poinformował w poniedziałek sztab powołany do walki z epidemią. Na Moskwę przypada 591 - a więc ponad połowa - spośród nowych zakażeń.

Wzrost o blisko tysiąc zachorowań to najwyższy skok zakażeń w Rosji od początku pandemii. W ostatnich dniach codziennie przybywało w Rosji po kilkaset przypadków.

10:35

Agencja Badań Medycznych przeznaczy nawet 50 mln zł na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie COVID-19. Umożliwi też sfinansowanie 100 proc. kosztów prac badawczo-rozwojowych - wynika z poniedziałkowego komunikatu Agencji.

Jak podkreśliła ABM utworzony na mocy specustawy fundusz znacząco usprawni m.in. proces finansowania projektów badawczych, co ma doprowadzić do szybszego opracowania skutecznych metod diagnostyki leczenia koronawirusa.

10:26

Trzej zarażeni koronawirusem piłkarze Fiorentiny - Patrick Cutrone, Dusan Vlahovic i German Pezzella - są już zdrowi - poinformowała drużyna, której bramkarzem jest Bartłomiej Drągowski. Włoski klub w marcu przekazał, że zakażeniu uległo 10 osób w nim pracujących.

Obecność koronawirusa stwierdzono u Włocha, Serba i Argentyńczyka 14 marca. Fiorentina zapewnia teraz, że zawodnicy już od tygodnia czuli się dobrze i tylko czekali na badanie potwierdzające wyleczenie.

10:12

Dowódca Generalny Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika, który był zakażony koronawirusem, jest już zdrowy i wraca do służby - poinformował na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

10:00

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 99 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Resort poinformował także o zgonach czterech osób: to 40-latka ze szpitala w Krotoszynie, 87-latek hospitalizowany w Tychach, 61-latek z placówki we Wrocławiu oraz 75-latek przebywający w Łańcucie.



Łącznie w Polsce odnotowano 4201 zakażeń oraz 98 zgonów z powodu koronawirusa.





09:59

W ciągu poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych koronawirusa wykryto u kolejnych 117 osób, z czego 78 to przypadki bezobjawowe - przekazała w poniedziałek państwowa komisja zdrowia. Wśród 39 nowych pacjentów z objawami jeden zakaził się w Chinach.

W odróżnieniu od wielu innych państw, w ChRL osoby z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa, ale bez objawów choroby, nie są zaliczane do "potwierdzonych przypadków" Covid-19, a ich łącznej liczby nie ujawniono. Badania sugerują, że koronawirus jest bardzo zaraźliwy już przed wystąpieniem objawów.

09:45

Cztery kolejne osoby zarażone koronawirusem zmarły na Węgrzech w ciągu ostatniej doby. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 38 - poinformowano w poniedziałek na rządowej stronie internetowej poświęconej koronawirusowi.

Liczba stwierdzonych zakażeń wrosła do 744 - o 11 w ciągu ostatniej doby. Jak dotąd najwięcej przypadków wykryto w Budapeszcie.

09:31

Izba przyjęć Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku została zamknięta. Testy potwierdziły obecność koronawirusa u jednego z lekarzy pracującego w szpitalu. Pacjenci z podejrzeniem COVID-19 są kierowani do innych placówek.

W niedzielę wieczorem, z powodu dodatniego wyniku SARS-CoV-2 u jednego z lekarzy Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, podjęto decyzję o zamknięciu Izby Przyjęć i wstrzymaniu przyjmowania pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem - przekazała rzeczniczka Szpitali Pomorskich Małgorzata Pisarewicz.

09:22

Rosyjski urząd sanitarny Rospotriebnadzor rozpoczął od poniedziałku płatne testy na obecność koronawirusa dla mieszkańców Moskwy i regionu moskiewskiego. Badanie jest przeprowadzane w domu, ma być dostępne dla wszystkich chętnych.

Do końca marca w Rosji badane na obecność koronawirusa były tylko osoby powracające z zagranicy. Potem usługę testów uruchomiły kliniki prywatne. Jak podał Rospotriebnadzor, nowe testy będą dostępne dla wszystkich chętnych na zasadzie komercyjnej; kosztują 1900 rubli (ok. 104 PLN).

Pacjenci będą się badać samodzielnie - pracownik medyczny, który przyjedzie do domu ma tylko instruować, jak pobrać wymaz, a potem zabrać próbkę do badania. Wynik będzie można otrzymać przez internet po kilku dniach.

09:15

Złożono już ponad 214 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej - poinformowała w poniedziałek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że ponad 17 tys. wniosków dotyczy przyznania niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

1 kwietnia ruszyło składanie wniosków do ZUS o umorzenie lub rozłożenie na raty składek, ale także wniosków o dofinansowanie miejsc pracy. Zainteresowanie jest ogromne. Mamy już 214 tys. wniosków - poinformowała minister rodziny w TVP Info.

09:09

W ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej w niedzielę skontrolowano 13 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 7,4 tys. na granicy wewnętrznej z krajami Unii Europejskiej - poinformowała Straż Graniczna.

Ograniczenia w ruchu granicznym obowiązują od 15 marca. Początkowo wprowadzono je na dziesięć dni. Obecnie - zgodnie z zapowiedzią szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego - mają potrwać do 13 kwietnia.

Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie. Powyższe wytyczne to wynik rozporządzeń MSWiA opublikowanych 14 marca w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nimi wprowadzono tymczasowy zakaz wykonywania lądowania w polskich portach lotniczych międzynarodowych lotów pasażerskich z wyjątkiem lotów przewożących obywateli polskich na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie premiera.

08:40

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson spędził noc w szpitalu. Jak podaje źródło na Downing Street, Johnson ma uporczywe objawy koronawirusa.

08:05

W związku z nagłym wzrostem zapotrzebowania na wyroby medyczne, spowodowanym pandemią nowego koronawirusa, kraje rywalizują o ich dostawy z Azji. Niektóre państwa uważają, że USA przejmują ich zamówienia i nie postępują uczciwe. Berlin mówi nawet o "współczesnym piractwie".

Niemieckie władze oskarżyły USA o przejęcie transportu zamówionych przez nie 200 tys. maseczek ochronnych, które miały być przeznaczone dla berlińskiej policji. Niemcy kupili środki ochronne od amerykańskiej firmy 3M, która je produkowała w Chinach. Na lotnisku w Tajlandii - jak utrzymuje strona niemiecka - Amerykanie przejęli dostawę.

08:03

Zamknięcie szkół z powodu epidemii COVID-19 nasili epidemię otyłości wśród dzieci - przewidują amerykańscy eksperci ds. zdrowia publicznego na łamach pisma "Obesity".





07:30

Pierwsza w historii sztangistka z Iranu, która wzięła w udział w zawodach międzynarodowych Popupak Basami w dobie pandemii koronawirusa zrezygnowała z treningów i wróciła do pracy w szpitalu. 28-latka jest pielęgniarką.

Zawodniczka wystąpiła w 2018 r. mistrzostwach Azji w podnoszeniu ciężarów. Do tego roku dyscyplinę tę mogli uprawiać w Iranie tylko mężczyźni. Basami była przez siedem lat pielęgniarką, zanim zdecydowała się na rozpoczęcie treningów.

07:04

Nabór do służby wojskowej ciągle trwa, pomimo epidemii. Zainteresowanych nie brakuje, bo spędzając czas w domach przed komputerami, szukają pracy - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita".



06:52

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarły 92 osoby zakażone koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w kraju od początku epidemii wynosi 1 434. W sumie potwierdzono 95 391 przypadków zakażenia Covid-19.

Po raz pierwszy od kilku dni liczba zgonów spadła poniżej 100.

06:33

Bernard Gonzalez, który od ponad 20 lat był lekarzem występującego we francuskiej ekstraklasie piłkarskiej klubu Reims, popełnił samobójstwo. W liście pożegnalnym poinformował, że zdecydował się na ten krok z powodu zakażenia koronawirusem.



06:17

Zirytowany kaszleniem w autobusach w Detroit kierowca Jason Hargrove opublikował w intrenecie film, w którym apelował do pasażerów o zachowywanie higieny w czasach epidemii. 11 dni po tym nagraniu zmarł z powodu koronawirusa.

Jesteśmy pracownikami publicznymi, wykonujemy swoją pracę, próbując uczciwie zarobić, by zadbać o nasze rodziny - mówił mężczyzna na popularnym w sieci nagraniu. Nie przebierając w słowach krytykował przy tym niektórych pasażerów, zarzucając im, że epidemia "nic ich nie obchodzi" i np. "kilkukrotne kaszlą bez zakrywania swojej twarzy".

W środę 50-letni Hargrove, ojciec szóstki dzieci, zmarł po zakażeniu koronawirusem. "New York Times" pisze, że jego film to "przypomnienie o niebezpieczeństwie na jakie narażeni są pracownicy transportu i inni pracownicy fizyczni".

05:50

W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono w Korei Południowej 47 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; dzień wcześniej było ich 81 - poinformowały w poniedziałek rano władze sanitarne tego kraju.

Jak podają Koreańskie Centra ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (KCDC), po raz pierwszy od szczytu epidemii na przełomie lutego i marca dzienna liczba potwierdzonych zakażeń spadła poniżej 50.

05:33

Nadia, tygrysica z ogrodu zoologicznego w Nowym Jorku, jest zakażona koronawirusem. Test na obecność SARS-Cov-2 dał u niej wynik pozytywny. Ministerstwo rolnictwa USA zaleca wszystkim chorym na koronawirusa ograniczenie kontaktów ze zwierzętami.

O ile wiemy, po raz pierwszy (dzikie) zwierzę nabyło Covid-19 od człowieka(...) To jedyne wytłumaczenie, jakie ma sens - powiedział Paul Calle, główny lekarz weterynarii w ogrodzie zoologicznym w nowojorskiej dzielnicy Bronx, które z powodu epidemii koronawirusa jest już od trzech tygodni zamknięte dla zwiedzających.

05:16

Był szef libijskiego rządu Mahmud Dżibril zmarł w stolicy Egiptu, Kairze, z powodu powikłań po zakażeniu się koronawirusem - poinformował w niedzielę wieczorem jego doradca.

Dżibril, który w 2011 roku, podczas wojny domowej w Libii, przez osiem miesięcy był szefem tymczasowego rządu tego kraju, zmarł w prywatnym szpitalu w Kairze. Trafił tam pod koniec marca po zakażeniu się koronawirusem. Miał 67 lat.

05:08

Rządowy bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w USA jest niedoszacowany; nie obejmuje osób zmarłych z powodu Covid-19, którym nie wykonano testu - przyznaje amerykańskie Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC).

05:05

Co najmniej 1,2 tys. chorych zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w USA z powodu koronawirusa - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore w stanie Maryland. Bilans ofiar śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych wzrósł do 9633 osób.

Niedziela była kolejnym dniem, w którym w Stanach Zjednoczonych liczba zgonów przekroczyła tysiąc. Szczyt epidemii w USA - jak ostrzegają władze i eksperci - dopiero nadejdzie.

05:00

W niedzielę wieczorem do szpitala trafił premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, gdyż gorączka wywołana u niego koronawirusem nie ustępuje.



Za radą swojego lekarza, premier został dziś wieczorem przyjęty do szpitala na badania. Jest to krok zapobiegawczy, ponieważ premier dziesięć dni po pozytywnym wyniku testów nadal ma uporczywe objawy koronawirusa - wyjaśniła rzeczniczka jego biura.