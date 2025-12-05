Plac Wolnica, jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc krakowskiego Kazimierza, już wkrótce przejdzie znaczącą metamorfozę. Rozpoczyna się pierwszy etap szeroko zakrojonej rewitalizacji, która ma na celu zazielenienie tej historycznej przestrzeni, poprawę mikroklimatu oraz stworzenie przyjaznego miejsca do wypoczynku dla mieszkańców i turystów.

Plac Wolnica w Krakowie / Zarząd Zieleni Miejskiej Kraków /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Plac Wolnica w Krakowie ma się zmienić nie do poznania. Rozpoczyna się zazielenianie jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc krakowskiego Kazimierza.



Nowa zieleń przed Muzeum Etnograficznym

Pierwsze prace obejmą przestrzeń przed Muzeum Etnograficznym. W planach jest trwałe odbetonowanie tego rejonu i zastąpienie dotychczasowej nawierzchni dużą rabatą kwiatową.

W ramach inwestycji rozebrana zostanie część nawierzchni, a teren zostanie przygotowany pod nowe nasadzenia. Rabata zostanie obsadzona ponad 2,5 tysiącami bylin oraz taką samą liczbą roślin cebulowych. Wśród nich znajdą się m.in. jeżówka, krwawnik, kuklik, aster, szałwia omszona, zawilec wielkokwiatowy, żagwin mieszańcowy, ciemiernik, krokosmia, czosnek i śnieżyczka.

Jak podkreślają autorzy projektu, "kwiaty zapewnią zróżnicowaną kolorystykę i atrakcyjność o różnych porach roku". Dodatkowo rabatę uzupełnią krzewy oczarów pośrednich w trzech odmianach. Wzdłuż nowej zieleni pojawią się cztery nowe ławki, które zachęcą do odpoczynku w cieniu roślin.

Lipa srebrzysta i kontynuacja tradycji

Po wschodniej stronie placu, w kolejnej odbetonowanej przestrzeni, zostanie posadzona lipa srebrzysta "Varsaviensis". To kontynuacja charakterystycznych nasadzeń, które od lat tworzą wyjątkowy klimat placu Wolnica.

Nowe drzewa i krzewy mają nie tylko upiększyć przestrzeń, ale także poprawić jej funkcjonalność i komfort użytkowania.

Realizowane w tym roku działania to efekt projektu "Więcej zieleni na placu Wolnica!", który zdobył uznanie mieszkańców w XI edycji budżetu obywatelskiego. Zakres prac został dostosowany do dostępnych środków finansowych, jednak to dopiero początek większych zmian, które czekają tę część Kazimierza.

Zazielenianie placu będzie kontynuowane również w 2026 roku.