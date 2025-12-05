Śledztwo w sprawie śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, zostało umorzone - dowiedział się reporter RMF FM. Skrzypek zmarła 15 marca, zaledwie kilka dni po przesłuchaniu w sprawie tzw. afery dwóch wież, a przyczyną zgonu był rozległy zawał serca.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie śmierci Barbary Skrzypek.

Przyczyną zgonu był rozległy zawał serca, co potwierdziła sekcja zwłok.

Skrzypek zmarła 15 marca, trzy dni po przesłuchaniu w charakterze świadka.

Przesłuchanie dotyczyło afery tzw. dwóch wież, której postępowanie wznowiono po sześciu latach.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga zakończyła śledztwo w sprawie śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego - dowiedział się reporter RMF FM. Postępowanie zostało umorzone po ustaleniu, że przyczyną zgonu był rozległy zawał serca. Skrzypek zmarła 15 marca, zaledwie kilka dni po przesłuchaniu w sprawie tzw. afery dwóch wież.

Okoliczności śmierci Barbary Skrzypek

Barbara Skrzypek, przez wiele lat związana z Jarosławem Kaczyńskim, zmarła nagle 15 marca. Jej śmierć nastąpiła zaledwie trzy dni po przesłuchaniu w charakterze świadka w sprawie afery dwóch wież. Sprawa ta, po latach przerwy, została wznowiona przez prokuraturę.

Jak wynika z informacji przekazanych przez śledczych, sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci był rozległy zawał serca. Prokuratura nie stwierdziła udziału osób trzecich ani innych okoliczności, które mogłyby wskazywać na działanie przestępcze.

Umorzenie postępowania

Po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności oraz wyników badań, Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga zdecydowała o umorzeniu postępowania. Śledczy uznali, że nie doszło do popełnienia przestępstwa, a śmierć Barbary Skrzypek miała charakter naturalny.