Dramatyczne sceny na lotnisku Guarulhos w brazylijskim Sao Paulo. Airbus A320 pełen pasażerów został ewakuowany, gdy nagle pojawił się ogień i dym.

Samolot LATAM Airlines / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dramatyczne sceny na lotnisku Guarulhos w Sao Paulo - ewakuacja Airbusa A320 należącego do LATAM Airlines.

Na pokładzie samolotu gotowego do lotu do Porto Alegre znajdowało się 180 osób.

Pożar wybuchł w sprzęcie naziemnym używanym do załadunku maszyny, ogień pojawił się pod skrzydłem.

Samolot należący do LATAM Airlines stał na pasie startowym lotniska Guarulhos, gdy doszło do niezwykle groźnej sytuacji.

Maszyna była już gotowa do startu przed lotem do Porto Alegre. Na pokładzie znajdowało się 180 osób.

Pożar wybuchł nagle w sprzęcie naziemnym używanym do załadunku samolotu. Pasażerowie zobaczyli pod skrzydłem płomienie, a kabina wypełniła się dymem.

Pasażerowie zostali szybko ewakuowani zarówno przez rękaw, jak i awaryjną zjeżdżalnię. Prawdopodobnie nikt nie został ranny.

Pożar został szybko opanowany.