​Cary-Hiroyuki Tagawa, urodzony w Tokio aktor znany z roli Shang Tsunga w filmie "Mortal Kombat", zmarł w wieku 75 lat. Jak potwierdziła jego menadżerka Margie Weiner, Tagawa zmarł w Santa Barbara z powodu powikłań po udarze.

Cary-Hiroyuki Tagawa / Shutterstock

Kariera Tagawy nabrała rozpędu w 1987 roku, gdy wystąpił w oscarowym filmie Bernardo Bertolucciego "Ostatni cesarz". Od tego czasu aktor pojawił się w takich produkcjach jak "Pearl Harbor", "Planeta małp" czy "Licencja na zabijanie".

Urodził się w Tokio, ale większość dzieciństwa spędził na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie jego urodzony na Hawajach ojciec służył w bazach wojskowych w USA. Przez pewien czas mieszkał także w Honolulu i na wyspie Kauai.

W 2005 roku zagrał Barona w filmie "Pamiętniki Gejszy", będącym adaptacją bestsellerowej powieści.

Trenował różne sztuki walki i stworzył własny system o nazwie Ninjah Sportz, który wykorzystywał sztuki walki jako narzędzie treningowe i lecznicze. Współpracował z profesjonalnymi sportowcami, w tym z mistrzem WBC w kategorii light flyweight Brianem Vilorią, a także doradzał zawodnikom drużyny futbolowej Uniwersytetu Hawajskiego.

W 2008 roku Tagawa przyznał się w sądzie w Honolulu do wykroczenia polegającego na nękaniu dziewczyny. Od początku wziął pełną odpowiedzialność za sprawę i nie szukał wymówek - powiedział wówczas jego adwokat.

Cary-Hiroyuki Tagawa pozostawił po sobie bogaty dorobek aktorski i niezapomniane role, które na trwałe wpisały się w historię popkultury.