Podczas sesji plenarnej 32. Rady Ministerialnej OBWE w Wiedniu doszło do wymiany zdań między przedstawicielami Polski i Rosji. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaprezentował zdjęcie rosyjskiego drona, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. W odpowiedzi rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksandr Gruszko oskarżył Europę o przygotowywanie społeczeństwa do wojny i prowadzenie kampanii propagandowej przeciwko Rosji.

Rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną podczas ataku na Ukrainę w nocy z 9 na 10 września.

Radosław Sikorski zaprezentował zdjęcie rosyjskiego drona podczas sesji OBWE w Wiedniu.

Aleksandr Gruszko oskarżył Europę o prowadzenie kampanii propagandowej i przygotowywanie społeczeństwa do wojny.

Rosja pozostaje członkiem OBWE mimo apeli o jej wykluczenie.

Podczas 32. Rady Ministerialnej OBWE w Wiedniu Radosław Sikorski, szef polskiego MSZ, przypomniał o agresywnych działaniach Rosji wobec Ukrainy i całej Europy. Zwrócił uwagę na bezprecedensowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, prezentując zdjęcie jednego z nich. Sikorski określił te działania jako element wojny hybrydowej i "terroryzm państwowy".

Jasnym celem tych działań było doprowadzenie do ofiar w ludziach - podkreślił Sikorski, przywołując akty dywersji na kolei. Rosja łamie obecnie wszystkie podstawowe zasady OBWE dodał.

Rosyjska odpowiedź

Na słowa polskiego ministra odpowiedział Aleksandr Gruszko, wiceszef rosyjskiego MSZ. Stwierdził, że działania Polski to część zorganizowanej kampanii propagandowej przeciwko Rosji.

Podejście Polski do tego typu incydentów jest częścią zorganizowanej kampanii propagandowej mającej na celu wywarcie presji na Federację Rosyjską. To element kampanii demonizowania Rosji w oczach jej własnego społeczeństwa, a ostatecznie element wojny hybrydowej rozpętanej przez Zachód przeciwko Rosji - powiedział Gruszko cytowany przez prokremlowską agencję TASS.

Ataki hybrydowe i akty dywersji

W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną podczas ataku na Ukrainę. Siły Powietrzne Polski i sojusznicy zestrzelili maszyny stanowiące bezpośrednie zagrożenie. Był to pierwszy przypadek w nowoczesnej historii Polski, gdy użyto uzbrojenia w obronie przestrzeni powietrznej kraju.

Dodatkowo, w listopadzie doszło do dwóch aktów dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Dorohusk. W wyniku eksplozji ładunku wybuchowego zniszczony został tor kolejowy, a w innym incydencie pociąg z prawie 500 pasażerami musiał gwałtownie hamować z powodu uszkodzonej linii.

OBWE: Rosja nadal przy stole mimo apeli o wykluczenie

Mimo apeli Polski i Ukrainy o wykluczenie Rosji z OBWE, przedstawiciele rosyjskiej dyplomacji wciąż uczestniczą w obradach organizacji. OBWE skupia 57 państw z Europy i Azji Środkowej, a jej celem jest wzmacnianie bezpieczeństwa i współpracy w regionie, także w zakresie praw człowieka i demokracji.