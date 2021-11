Najnowsze wyniki badań brytyjskich weterynarzy, opublikowane w czasopiśmie "Veterinary Record", wskazują na to, że psy i koty mogą zakazić się tak zwanym wariantem Alfa koronawirusa SARS-CoV-2, po raz pierwszy odkrytym w południowo-wschodniej Anglii. Wirusy odkryto u zwierząt, które trafiły do kliniki weterynaryjnej z objawami zapalenia mięśnia sercowego. U dwóch kotów i psa obecność wirusa potwierdziły testy PCR, u dalszych dwóch kotów i psa pozytywne wyniki dały badania obecności odpowiednich przeciwciał dwa do sześciu tygodni po pojawieniu się u nich objawów choroby serca.

